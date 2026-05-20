คปท.ขอฝ่ายค้านยื่นปธ.สภา ส่งศาลฏีกา สอบปปช.ยกคำร้อง”ศักดิ์สยาม”คปท.บุกสภา ขอฝ่ายค้านรวบรวมรายชื่อ ยื่นประธานสภา ส่งศาลฏีกา ตั้งคณะไต่สวนอิสระ สอบ ป.ป.ช. ยกคำร้อง”ศักดิ์สยาม”พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร, นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์, นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี และพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย รับหนังสือจากเครือข่ายนักศึกษาปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ขอให้รวบรวมรายชื่อยื่นต่อประธานรัฐสภา เสนอเรื่องไปยังศาลฎีกา เพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ สอบสวน คณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณียกคำร้อง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีต รมว.คมนาคม
