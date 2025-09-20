คนไทย 'กลับเข้าครัว' มากขึ้น! ดันยอดใช้จ่ายสินค้าโกรเซอรี่พุ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว

ผลสำรวจเผยพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2025 คนไทยหันมาทำอาหารเองที่บ้านมากขึ้น หนุนยอดใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Gen X และ Millennial Family ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดการรับประทานอาหารนอกบ้าน และหันมาปรุงอาหารเองที่บ้านมากขึ้น
พฤติกรรมผู้บริโภค ปี 2025 กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนไทยที่หันมา 'กลับเข้าครัว' ทำอาหารรับประทานเองที่บ้านมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มนี้ได้รับการยืนยันจากการสำรวจล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของยอด การใช้จ่าย ในกลุ่ม สินค้าอุปโภคบริโภค (Grocery) อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า เศรษฐกิจ โดยรวมจะอยู่ในภาวะชะลอตัวก็ตาม กลุ่ม Gen X และ Millennial Family ถือเป็นกลุ่มหลักที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้
โดยได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ลดการรับประทานอาหารนอกบ้านลง และหันมาปรุงอาหารเองที่บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจยังระบุถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อสินค้าจากเดิมที่เน้นการซื้อในวันหยุดเป็นรายสัปดาห์ มาเป็นการซื้อในวันธรรมดาเป็นรายวันมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่พบว่ายอดการใช้จ่ายเติบโตสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบั
