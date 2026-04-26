คนไทยเผชิญอากาศร้อนจัด สำรวจสวนดุสิตโพลชี้ค่าไฟแพง-สุขภาพเป็นห่วง

ผลสำรวจสวนดุสิตโพลเผยคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกร้อนมากจนทนไม่ไหว กังวลค่าไฟพุ่งและผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมเสนอให้รัฐช่วยเหลือลดค่าไฟและวางแผนรับมือระยะยาว
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับผลกระทบของ อากาศร้อน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,306 คน ทั้งช่องทางออนไลน์และภาคสนามระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2569 ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่ชัดเจนของสภาพ อากาศร้อน ต่อชีวิตประจำวันของคนไทยส่วนใหญ่ ประชาชนกว่าร้อยละ 68.
22 ระบุว่าอากาศร้อนในปัจจุบันร้อนมากจนแทบไม่สามารถทนได้ ในขณะที่อีกร้อยละ 28.41 มองว่าอากาศร้อนมากแต่ยังพอรับได้ และมีเพียงร้อยละ 3.22 เท่านั้นที่รู้สึกว่าอากาศร้อนในระดับปานกลาง ส่วนผู้ที่ไม่รู้สึกว่าอากาศร้อนผิดปกติมีสัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 0.15 เท่านั้น เมื่อพิจารณาถึงวิธีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาพอากาศร้อน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะดื่มน้ำเย็นมากขึ้นถึงร้อยละ 82.01 รองลงมาคือการใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมเป็นระยะเวลานานขึ้นคิดเป็นร้อยละ 77.87 และการหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดมากที่สุดซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 67.84 นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเข้าไปใช้บริการในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนร้อยละ 52.91 และสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันแสงแดดได้ร้อยละ 47.32 ความกังวลที่สำคัญที่สุดของประชาชนเกี่ยวกับสภาพอากาศร้อนจัดคือค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคิดเป็นร้อยละ 85.22 ตามมาด้วยความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะฮีทสโตรกหรืออาการเพลียแดดร้อยละ 83.84 นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และฝุ่น PM 2.5 ร้อยละ 65.31 รวมถึงความกังวลต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยงร้อยละ 39.51 และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนร้อยละ 38.44 ในส่วนของการปรับวิถีชีวิตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ร้อยละ 72.13 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรปรับตัวอย่างจริงจังเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 26.88 มองว่าควรปรับตัวบ้างเล็กน้อย และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่แน่ใจหรือคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องปรับตัว ประชาชนยังได้แสดงข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ โดยส่วนใหญ่ต้องการให้มีมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรม โดยอันดับแรกคือการลดหรือตรึงค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 77.95 รองลงมาคือการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบร้อยละ 64.93 รวมถึงการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวร้อยละ 57.89 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อช่วยลดอุณหภูมิร้อยละ 56.43 และการปรับเวลาการทำงานกลางแจ้งเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดร้อยละ 54.82 นางสาวพรพรรณ บัวทอง ประธานสวนดุสิตโพล กล่าวว่า สภาพอากาศร้อนในปัจจุบันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมาก ไม่เพียงแต่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรับมือกับสภาพอากาศร้อนต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น จึงคาดหวังว่าภาครัฐจะออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ควบคู่ไปกับการวางแผนระยะยาวเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในอนาค
อากาศร้อน สวนดุสิตโพล ค่าไฟฟ้า สุขภาพ PM2.5 ภัยแล้ง