คนไทยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสูง 79% เสียเงินรวม 65,860 ล้านบาท
รายงาน State of Scams in Asia 2026 ชี้คนไทยถูกหลอกลวงสูงถึง 79% เสียหายรวม 65,860 ล้านบาท Facebook และ LINE เป็นช่องทางหลักของมิจฉาชีพ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 นายเจฟ กัว ( Jeff Kuo) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ联合创始人ของ บริษัท โกโกลุก จำกัด ได้ออกมาเปิดเผยรายงานประจำปี State of Scams in Asia 2026 ซึ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์และมูลค่าความเสียหายจากการถูกหลอกลวงAcross ภาคเอเชียอย่างละเอียด รายงานฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือของพันธมิตรหลักอย่าง GASA Mastercard และ Whoscall เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มของมิจฉาชีพที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในระดับภูมิภาคและประเทศไทยโดยเฉพาะ
มูลค่าความเสียหายจากสแกมเมอร์ในเอเชีย
ผลการสำรวจข้อมูลจาก 13 พื้นที่ทั่วทวีปเอเชีย ในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา บ่งชี้ถึงสถานการณ์วิกฤตทางการเงินสำหรับประชาชนในภูมิภาค โดยพบว่าประชาชนสูญเสียเงินทองจากการถูกหลอกลวงรวมกันเป็นมูลค่าสูงถึง 136,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จำนวนนี้สะท้อนให้เห็นถึงภัยคุกคามที่มีนัยสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประชาชนในวงกว้างAlso readวิกฤตสารหนูล้นแม่น้ำสายปนเปื้อนน้ำประปาประชาชน 79 คนป่วย รัฐบาลถูกทวงยุติส่งผ่านแร่พิษ
ขณะเดียวกัน อัตราการสัมผัสกับมิจฉาชีพมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 71 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าเคยพบเจอการหลอกลวงจากสแกมเมอร์ในช่วงเวลาดังกล่าว ความรุนแรงของปัญหายังปรากฏชัดเจนในกลุ่มผู้ประสบภัยทางการเงิน โดยร้อยละ 51 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ยอมรับว่าสูญเสียเงินจากการถูกหลอกลวง ระบุว่าตนเคยตกเป็นเหยื่อมากกว่าหนึ่งครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงวงจรของการถูกซ้ำเติมทางการเงินที่แก้ไขได้ยาก
นอกเหนือจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงบาดแผลทางจิตใจที่ยากจะลบเลือน โดยร้อยละ 72 ของผู้ที่เคยพบเจอการหลอกลวงจากสแกมเมอร์ ระบุว่าการสูญเสียครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตของตนในระดับปานกลางหรือระดับมาก การถูกหลอกลวงไม่ได้สร้างความเจ็บปวดเพียงชั่วขณะ แต่ทิ้งร่องรอยความเครียดและความไม่ไว้ใจที่กินเวลายาวนาน
สถานการณ์การหลอกลวงในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย ผลสำรวจในหัวข้อ State of Scams in Thailand 2026 ซึ่งจัดทำโดย GASA ร่วมกับ Mastercard และ Whoscall ได้บันทึกตัวเลขความเสียหายที่ชัดเจนในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดยมูลค่าความเสียหายจากภัยของสแกมเมอร์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 65,860 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 1,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้ถือเป็นหลักฐานยืนยันถึงขนาดของปัญหาในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
เมื่อพิจารณาในรายบุคคล พบว่าผู้เสียหายแต่ละรายสูญเสียเงินเฉลี่ยจำนวน 11,951.20 บาท ซึ่งอาจดูเหมือนไม่มากในภาพรวม แต่เมื่อรวมกับจำนวนผู้เสียหายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงกลายเป็นภาระทางการเงินที่หนักอึ้งสำหรับครัวเรือนจำนวนมาก การสูญเสียเงินทองเพียงเล็กน้อยแต่ซ้ำซาก สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างรุนแรง
ความน่ากังวลที่สุดคืออัตราของผู้ที่เคยพบเจอการหลอกลวงซึ่งพุ่งสูงถึงร้อยละ 79 ของประชากรผู้ใหญ่ไทย ในปีก่อนหน้านี้อัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 72 ซึ่งแสดงถึงการเติบโตของอัตราการถูกโจมตีทางสังคมวิศวกรรม (Social Engineering) อย่างรวดเร็ว และในหมู่ผู้เสียหายที่สูญเสียเงิน พบว่า 6 ใน 10 คน เคยตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงมากกว่าหนึ่งครั้ง แสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ในการตระหนักรู้หรือการป้องกันที่ยังคงมีอยู่
ช่องทางและผลกระทบทางจิตวิทยา
Facebook และ LINE ถูกเปิดเผยว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพเลือกใช้เพื่อติดต่อเหยื่อในประเทศไทยมากที่สุด โดย Facebook มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 54 และ LINE ตามมาที่ร้อยละ 48 ความนิยมของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการติดต่องานประจำวันทำให้มิจฉาชีพสามารถใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยของผู้ใช้ เพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
นอกจากความสูญเสียทางตรงแล้ว ผลกระทบระยะยาวยังปรากฏชัดในรูปแบบของความกังวลใจ โดยร้อยละ 35 ของผู้เสียหายยังคงกังวลว่าจะตกเป็นเป้าหมายของสแกมเมอร์อีกครั้ง ความไม่ไว้วางใจในเทคโนโลยีก็มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีรายงานว่าร้อยละ 32 มีความไว้วางใจต่อแพลตฟอร์มดิจิทัลลดลง ส่วนร้อยละ 26 ประสบปัญหาความตึงเครียดภายในครอบครัวเพิ่มขึ้นจากการสูญเสียทางการเงิน
วิธีการโอนเงินยังเป็นกลไกสำคัญที่มิจฉาชีพใช้งานมากที่สุด โดยร้อยละ 49 ของการโอนเงินผ่านธนาคารหรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการส่งเงินให้มิจฉาชีพเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในเอเชียที่ร้อยละ 36 รองลงมาคือการใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallets) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 29 ตัวเลขเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาวิธีการตรวจสอบตัวตนและระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ทิศทางการแก้ไขในระดับภูมิภาค
นายเจฟ กัว ได้แสดงทัศนะผ่านรายงานฉบับนี้ว่า การรับมือกับปัญหาการหลอกลวงจำเป็นต้องครอบคลุมมากกว่าการป้องกันเพียงอย่างเดียว ประชาชนจำเป็นต้องสามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว และเข้าถึงความช่วยเหลือที่จำเป็นได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ยังต้องมีการฟื้นฟูความมั่นใจต่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลไปพร้อมกัน เพื่อให้สังคมสามารถกลับมาใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัย
การประชุม Global Anti-Scam Summit Asia จะถูกใช้เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเทคโนโลยี และภาคการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือ การประชุมนี้มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุ ลดปัญหาการตกเป็นเหยื่อซ้ำ และยกระดับการช่วยเหลือผู้เสียหายให้มีความเป็นมืออาชีพและครอบคลุมยิ่งขึ้น
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