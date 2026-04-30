คนไทย 635 ชีวิตกลับถึงบ้าน! ปลดปล่อยจากกัมพูชา หลังถูกจับกุมในคดีสแกมเมอร์

ทางการกัมพูชาปล่อยตัวคนไทย 635 คน ที่ถูกจับกุมในปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ ส่งกลับประเทศไทยผ่านจุดผ่านแดนคลองลึก พร้อมเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและช่วยเหลือตามขั้นตอน
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ได้มีการดำเนินการส่งตัว คนไทย จำนวน 635 คน กลับเข้าสู่ประเทศไทย หลังจากถูกทางการ กัมพูชา จับกุมในปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการหลอกลวงออนไลน์ หรือ สแกมเมอร์ ในประเทศ กัมพูชา การส่งตัวกลับเป็นไปในสองล็อต โดยล็อตแรกจำนวน 350 คน ถูกปล่อยตัวในช่วงเย็นก่อนหน้านี้ และล็อตที่สองซึ่งประกอบด้วย คนไทย อีก 285 คน เดินทางข้ามผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ทำให้ยอดรวมผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวเป็นไปตามจำนวนที่ได้มีการประสานงานกันไว้ระหว่างสองประเทศ ทันทีที่กลุ่ม คนไทย ล็อตที่สองเดินทางถึงฝั่งไทย เจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดประตูเล็กบริเวณจุดผ่านแดนเพื่อควบคุมพื้นที่และจัดระเบียบการปฏิบัติงาน ก่อนที่จะนำตัวผู้ที่เดินทางกลับทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างละเอียด ซึ่งได้มีการเตรียมไว้ล่วงหน้า กระบวนการคัดกรองประกอบด้วยจุดต่างๆ หลายจุด เพื่อรองรับจำนวนบุคคลที่มาก ทั้งการตรวจสอบเอกสารประจำตัว การซักประวัติเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ การแยกกลุ่มบุคคลตามลักษณะต่างๆ และการดูแลด้านสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม บรรยากาศบริเวณหน้าด่านคลองลึกเต็มไปด้วยความคึกคักและมีความวุ่นวายพอสมควร เนื่องจากผู้ที่เดินทางกลับมาต่างหิ้วสัมภาระจำนวนมาก บางคนมีกระเป๋า เสื้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวติดตัวมาด้วย ขณะเดียวกันก็มีญาติพี่น้องที่เฝ้ารอการกลับมาของพวกเขาตั้งแต่เช้า ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด เมื่อได้พบหน้ากัน หลายครอบครัวต่างแสดงความดีใจด้วยการโอบกอดกัน บางรายถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจหลังจากที่ต้องรอคอยมาเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลว่า ขั้นตอนต่อไปคือการเร่งดำเนินการคัดกรอง คนไทย ทั้งหมดให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อแยกประเภทของบุคคลและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกรณี ก่อนที่จะอนุญาตให้พวกเขาเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยจะมีการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีที่จำเป็น การดำเนินการครั้งนี้เป็นผลมาจากการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของไทยและ กัมพูชา ในการผลักดัน คนไทย กลับประเทศ แม้ว่าจะมีความล่าช้าและความตึงเครียดเกิดขึ้นบ้างในช่วงระหว่างการดำเนินการ แต่ท้ายที่สุดก็สามารถดำเนินการส่งตัวกลับได้ครบตามจำนวนที่ตกลงกันไว้ กองทัพบก Royal Thai Army ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยระบุว่า การรับตัวเป็นไปตามกลไก National Referral Mechanism ( NRM ) เพื่อดำเนินการคัดกรอง แยกกลุ่ม และให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก อาชญากรรม ข้ามชาติ รวมถึงการยกระดับมาตรการป้องกัน การค้ามนุษย์ การหลอกลวงออนไลน์ และการคุ้มครองสิทธิของ คนไทย ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกระบวนการของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหา อาชญากรรม ออนไลน์และการช่วยเหลือ คนไทย ที่ตกเป็นเหยื่อเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้.
ส่งกลับ 635 คนไทย ทำงานคอลเซนเตอร์เมืองปอยเปตรัฐบาลกัมพูชาส่งตัวคนไทย 635 คน ที่ทำงานเครือข่ายออนไลน์ในประเทศกัมพูชากลับประเทศไทย หลังรัฐบาลกัมพูชากวาดล้างเครือข่ายออนไลน์ทั่วเมืองปอยเปต เบื้องต้นตรวจสอบพบ หลายคนมีประวัติเกี่ยวกับคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ถูกแจ้งความไว้ วันนี้ (30 เม.ย.2569) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใน จ.
กัมพูชาทยอยปล่อยตัวคนไทยกลับประเทศกัมพูชาเริ่มปล่อยตัวคนไทยชุดแรกจำนวน 350 คนกลับประเทศแล้ว โดยมีญาติพี่น้องรอรับ และเจ้าหน้าที่เร่งคัดกรองเพื่อแยกแยะเหยื่อและผู้กระทำผิด คาดว่าจะทยอยปล่อยตัวจนครบ 635 คนภายในคืนนี้
ทบ. บูรณาการรับคนไทย 635 คนกลับจากกัมพูชากองทัพบกประสานงานรับตัวคนไทย 635 คนที่ถูกจับกุมในคดีสแกมเมอร์ออนไลน์จากกัมพูชาผ่านด่านคลองลึก พร้อมดำเนินการตามกลไก NRM เพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือ
