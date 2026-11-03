คนใกล้ชิดแบมบี้โต้ 4 ปมมือที่สาม ยันบริสุทธิ์ใจท้าทายเปิดหลักฐาน
คนใกล้ชิดสาวแบมบี้ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจโต้ 4 ปมร้อนเรื่องความสัมพันธ์กับก๊อต ธนพลและบุ๋ม ปนัดดา พร้อมท้าเปิดหลักฐานตรวจสอบทุกข้อกล่าวหา
ประเด็นความขัดแย้งในแวดวงบันเทิงที่กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากสาธารณชน ยังคงเป็นหัวข้อร้อนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ " แบมบี้ สิริสา" ที่ถูกโยงเข้าสู่เรื่องความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในประเด็นมือที่สาม โดยมีความเชื่อมโยงกับชื่อของ " บุ๋ม ปนัดดา" และ " ก๊อต ธนพล" ซึ่งเดิมทีมีกระแสข่าวว่าเจ้าตัวเตรียมตัวจะออกมาแถลงข่าวเพื่อชี้แจงความจริงต่อสาธารณชน แต่สุดท้ายต้องมีการเลื่อนออกไปอย่างกะทันหัน
สาเหตุหลักที่ทำให้ต้องเลื่อนการแถลงข่าวนั้นมาจากสถานะสุขภาพจิตของสาวแบมบี้ที่ย่ำแย่ลง โดยเจ้าตัวมีอาการแพนิกและมีความวิตกกังวลสูง ส่งผลให้ไม่สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้ากับสื่อบทความได้ อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเพจข่าวและคนใกล้ชิดของสาวแบมบี้ได้ออกมาเปิดข้อมูลเพื่อตอบโต้ข่าวลือต่างๆ ที่ระบุว่าเจ้าตัวกำลังหนีหน้าหรือซ่อนตัวอยู่กับใครก็ตาม โดยได้กล่าวคำชี้แจงรายประเด็นเพื่อสร้างความกระจ่างและยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจอย่างหนักแน่นAlso readน้ำท่วมซ้ำซากถนนสุขุมวิทสัตหีบ 30 นาทีจม 4 เลน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรถ BMW และบ้านพัก
ประเด็นแรกที่ถูกจับตามองคือเรื่องรถยนต์ BMW ที่จอดอยู่ในคาร์แคร์ ซึ่งคนใกล้ชิดของสาวแบมบี้ยืนยันชัดเจนว่าคันดังกล่าวไม่ใช่รถของแบมบี้แต่อย่างใด พร้อมเชิญชวนให้เปิดเลขทะเบียนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของรถคันดังกล่าวอย่างเปิดเผย ตรงข้ามกับประเด็นการเข้าไปภายในบ้านพักของบุ๋ม ปนัดดา ซึ่งทางคนใกล้ชิดยอมรับว่าแบมบี้ได้เดินเข้าไปจริงๆ เนื่องจากต้องจอดรถทิ้งไว้ แต่ยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้มีการอยู่ร่วมกันกับก๊อต ธนพล เพียงสองต่อสองตามที่ข่าวลือระบุ
โดยคนใกล้ชิดชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในวันเกิดเหตุมีสมาชิกในครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมอยู่ในสถานที่ดังกล่าวตลอดเวลา จึงไม่มีโอกาสให้เกิดความสัมพันธ์ลับๆ ตามที่ถูกกล่าวหา นอกจากนี้ยังมีการท้าให้เปิดกล้องวงจรปิดภายในบ้านพักเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว โดยหวังว่าหลักฐานภาพจากกล้องจะแสดงความบริสุทธิ์ใจของฝ่ายสาวแบมบี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ปฏิเสธการข่มขู่และปรากฏตัวในงานเทรล
สำหรับประเด็นกระแสข่าวเรื่องการโทรศัพท์ไปข่มขู่หรือแบล็กเมล์นั้น ทางคนใกล้ชิดยังยืนยันท่าทีเดิมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งท้าทายให้ฝ่ายที่ต้องการตรวจสอบสามารถใช้อำนาจไปดึงประวัติการโทรศัพท์จากศูนย์บริการเครือข่าย AIS มาตรวจสอบลำดับเวลาและรายละเอียดการโทรได้ทันที ซึ่งเป็นการยอมรับในกระบวนการตรวจสอบทางเทคนิคเพื่อพิสูจน์ความไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ส่วนประเด็นการปรากฏตัวของแบมบี้ในงานวิ่งเทรลนั้น แหล่งข่าวระบุว่าเป็นเรื่องจริงเนื่องจากเจ้าตัวได้รับจ้างเข้ามาทำงานในส่วนของการรีวิวสินค้าหรือกิจกรรม แต่ยืนยันว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานเท่านั้น และก๊อต ธนพลไม่ได้เดินทางไปด้วยแน่นอน พร้อมกันนี้ยังมีการท้าให้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในบริเวณงานเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งสองคนไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ร่วมกัน
จุดเริ่มต้นความขัดแย้งและปฏิกิริยาออนไลน์
แม้จะมีการออกมายืนยันข้อเท็จจริงในหลายประเด็นแล้ว แต่คนใกล้ชิดยังคงทิ้งปมปริศนาชวนให้สงสัยไว้ว่า จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่แท้จริงน่าจะมีแหล่งที่มาจากการไป "ทริปญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นการชี้แจงที่ปล่อยให้ชาวเน็ตและสื่อมวลชนไปสืบสวนต่อเอง โดยไม่มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะนี้ ส่งผลให้ความเห็นในโลกออนไลน์ยังคงมีความแตกแยกและร้อนระอุ
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์รูปแบบการรับมือที่เลือกใช้วิธีการท้าให้ไปตรวจสอบหลักฐานเอง แทนที่จะนำหลักฐานที่มีความชัดเจนมาแสดงต่อสาธารณชนทันที ซึ่งสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจจากสาธารณชนที่มีต่อฝ่ายเจ้าตัว
สถานการณ์ดังกล่าวคงต้องจับตาดูต่อไปว่า หลังจากสภาวะจิตใจของสาวแบมบี้ดีขึ้นและพร้อมเผชิญหน้ากับสื่อดังเดิมแล้ว ตัวจะออกมากล่าวคำชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองหรือไม่ และสาธารณชนจะยอมรับคำอธิบายในลักษณะนี้หรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเด็นดราม่าในวงการบันเทิงในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment