คนเสื้อแดงรวมตัวให้กำลังใจ 'ทักษิณ' หน้าเรือนจำคลองเปรม พร้อมติดตามอาการป่วย

กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวกันหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อส่งกำลังใจให้ 'ทักษิณ ชินวัตร' พร้อมติดตามข่าวอาการป่วยของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 บริเวณด้านหน้า เรือนจำกลางคลองเปรม กลุ่มมวลชน คนเสื้อแดง ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสียงให้กำลังใจนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกคุมขังภายในเรือนจำ กิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการเปิดเพลงที่นายทักษิณเคยร้อง ซึ่งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและแสดงถึงความผูกพันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนกับอดีตนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ มวลชนยังได้ร่วมกันรับประทานอาหารในช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายทักษิณรับประทานอาหารภายในเรือนจำ เพื่อเป็นการส่งกำลังใจและแสดงออกถึงความห่วงใยที่มีต่อท่าน
กิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวนายทักษิณ แม้ในยามที่ท่านต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางกายภาพและสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย การรวมตัวกันของมวลชนครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ แต่เป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงต่ออดีตผู้นำของพวกเข
