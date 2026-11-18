คนอุดรไม่เอาเหมืองโพแทช จ้างสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย 21 พ.ย.
เครือข่าย 'คนอุดรไม่เอาเหมืองแร่โพแทช' เชิญชวนประชาชนรวมพลังปราศรัยกับสนธิ ลิ้มทองกุลและคปท. ที่หนองประจักษ์ 21 พ.ย. เพื่อคัดค้านโครงการและทวงคืนทรัพยากร
เครือข่ายประชาชนจังหวัด อุดรธานี ภายใต้ชื่อ 'คนอุดรไม่เอา เหมืองแร่โพแทช' ได้ประกาศเชิญชวนชาว อุดรธานี และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเวทีปราศรัยใหญ่เพื่อนำเสนอจุดยืนคัดค้านโครงการ เหมืองแร่โพแทช อย่างชัดเจน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงพลังร่วมทวงคืนทรัพยากรของประเทศ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 นี้
รายละเอียดเวทีปราศรัยและบุคคลสำคัญ
เวทีปราศรัยใหญ่จะจัดขึ้นที่ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีกำหนดการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 22.00 น. ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2569 กิจกรรมนี้มีการเชิญชวนกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมเวที ได้แก่ นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์สยามราชกิจ และแกนนำกลุ่มคปท., อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการแพทย์ทางเลือก รวมถึงเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เพื่อส่งเสียงคัดค้านโครงการเหมืองแร่โพแทชในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีAlso read'ป้าดา' จี้สอบปมตั้งเจ้าอาวาสก่อนตั้งวัด 6 ปี พิรุธโอนที่ดิน 21 ไร่
เป้าหมายและกลไกการเคลื่อนไหว
เป้าหมายหลักของการจัดเวทีในครั้งนี้คือการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการเหมืองแร่โพแทช โดยเพจเฟซบุ๊ก 'คนอุดรไม่เอาเหมืองแร่โพแทช' ได้เน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวจะบรรลุผลได้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง การนัดหมายชุมนุมใหญ่ครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ยกระดับการคัดค้านให้เข้มข้นขึ้น หลังจากที่มีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการเดินเท้าไปยื่นหนังสือเพื่อแสดงข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
ข้อเรียกร้องและประวัติการยื่นหนังสือ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคปท. นำโดยนายพิชิต ไชยมงคล และนายนัสเซอร์ ยีหมะ ได้เดินเท้าจากสถานีรถไฟอุดรธานีไปยังศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ เพื่อยื่นแถลงการณ์คัดค้านโครงการต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ในขณะนั้น) และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวรวุธ ศิลปอาชา เป็นผู้รับหนังสือเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร
เนื้อหาในแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดอุดรธานีทันที เนื่องจากมีความกังวลว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อวิถีชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนโครงการโดยยึดหลักความรอบคอบ โปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งระบุเพิ่มเติมว่าองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่เคยมีมติไม่เห็นชอบกับโครงการดังกล่าวมาด้วยแล้ว
ผลกระทบและแนวโน้มต่อไป
หนึ่งในสามประเด็นสำคัญที่กลุ่มผู้คัดค้านยื่นต่อรัฐบาลคือการขอให้เร่งจัดการและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีการพิจารณาโครงการใหม่ โดยยกกรณีอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดเจนถึงการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดอุดรธานีร่วมกับแกนนำกลุ่มคปท. และนายสนธิ ลิ้มทองกุล ในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ จึงถูกจับตามองว่าเป็นการแสดงจุดยืนครั้งสำคัญเพื่อติดตามความคืบหน้าของข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นไว้ต่อรัฐบาลในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิด
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