คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียด

คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็นการเปิดซองการ์ดโปเกมอนเพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน
คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็น การเปิดซองการ์ดโปเกมอน เพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน การเปิดซองการ์ดให้ความรู้สึกตื่นเต้นคล้ายการเล่นสล็อตแมชชีน ซึ่งช่วยกระตุ้นสารโดพามีน และกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ทำร่วมกับเพื่อนได้ พฤติกรรมนี้ถูกมองว่าเป็น "อบายมุขที่ไร้พิษภัย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและอาจมีราคาถูกกว่าการเสพติดสิ่งอื่น ๆ ที่อันตรายกว่า เพราะทุกวันนี้ คนรุ่นใหม่ มองว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางออกของการแก้เครียดเสมอไป และหันมาให้ความสนใจกับการเปิดการ์ดโปเกมอนแท.
คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็นการเปิดซองการ์ดโปเกมอนเพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน การเปิดซองการ์ดให้ความรู้สึกตื่นเต้นคล้ายการเล่นสล็อตแมชชีน ซึ่งช่วยกระตุ้นสารโดพามีน และกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ทำร่วมกับเพื่อนได้ พฤติกรรมนี้ถูกมองว่าเป็น "อบายมุขที่ไร้พิษภัย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและอาจมีราคาถูกกว่าการเสพติดสิ่งอื่น ๆ ที่อันตรายกว่า เพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มองว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางออกของการแก้เครียดเสมอไป และหันมาให้ความสนใจกับการเปิดการ์ดโปเกมอนแท
คนรุ่นใหม่ การคลายเครียด การเปิดซองการ์ดโปเกมอน โปเกมอน