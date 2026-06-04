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คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียด

ข่าวสังคม News

คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียด
คนรุ่นใหม่การคลายเครียดการเปิดซองการ์ดโปเกมอน
📆6/4/2026 8:54 AM
📰SPRiNGNEWS_TH
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คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็นการเปิดซองการ์ดโปเกมอนเพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน

คนรุ่นใหม่ เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็น การเปิดซองการ์ดโปเกมอน เพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน การเปิดซองการ์ดให้ความรู้สึกตื่นเต้นคล้ายการเล่นสล็อตแมชชีน ซึ่งช่วยกระตุ้นสารโดพามีน และกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ทำร่วมกับเพื่อนได้ พฤติกรรมนี้ถูกมองว่าเป็น "อบายมุขที่ไร้พิษภัย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและอาจมีราคาถูกกว่าการเสพติดสิ่งอื่น ๆ ที่อันตรายกว่า เพราะทุกวันนี้ คนรุ่นใหม่ มองว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางออกของการแก้เครียดเสมอไป และหันมาให้ความสนใจกับการเปิดการ์ดโปเกมอนแท.

คนรุ่นใหม่เปลี่ยนวิธีคลายเครียดจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ มาเป็นการเปิดซองการ์ดโปเกมอนเพื่อลุ้นการ์ดหายากแทน การเปิดซองการ์ดให้ความรู้สึกตื่นเต้นคล้ายการเล่นสล็อตแมชชีน ซึ่งช่วยกระตุ้นสารโดพามีน และกลายเป็นกิจกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ที่ทำร่วมกับเพื่อนได้ พฤติกรรมนี้ถูกมองว่าเป็น "อบายมุขที่ไร้พิษภัย" ซึ่งเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและอาจมีราคาถูกกว่าการเสพติดสิ่งอื่น ๆ ที่อันตรายกว่า เพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่มองว่าบุหรี่และแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทางออกของการแก้เครียดเสมอไป และหันมาให้ความสนใจกับการเปิดการ์ดโปเกมอนแท

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คนรุ่นใหม่ การคลายเครียด การเปิดซองการ์ดโปเกมอน โปเกมอน

 

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