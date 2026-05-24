คนนครราชสีมาแห่ต่อคิวธนาคารกรุงไทยเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส

ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาต่อคิวที่จุดให้บริการของธนาคารกรุงไทย เพื่อแก้ปัญหาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สแกนหน้าไม่ผ่าน ยืนยันตัวตนไม่ได้ และเตรียมลงทะเบียนโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25 พ.ค. 2569 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย โดยสาเหตุที่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากธนาคาร เนื่องจากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดิมไม่รองรับการอัปเดตแอปพลิเคชัน อีกทั้งยังประสบปัญหาการสแกนใบหน้าและยืนยันตัวตน แม้ให้ลูกหลานช่วยดำเนินการก็ยังไม่สำเร็จ จึงตัดสินใจเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันเปิดระบบ พร้อมกันนี้ยังมองว่า โครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ถือเป็นโครงการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย แม้จะเป็นวงเงินเฉลี่ยวันละประมาณ 200 บาท แต่ก็สามารถนำไปใช้ซื้ออาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันได้
