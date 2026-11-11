คนงานสเปน 4 ล้านคนผละงานประท้วงวิกฤตค่าครองชีพก่อนเลือกตั้ง
คนงานสเปนกว่า 4 ล้านคนร่วมผละงานประท้วงปัญหาที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพพุ่งสูงก่อนเลือกตั้ง 29 พฤศจิกายน ความไม่พอใจสะท้อนภาวะขาดแคลนบ้านและภาระหนี้สินที่สูงเกินเอื้อม
คนงานสเปนมากกว่า 4 ล้านคนได้ร่วมออกมาผละงานประท้วงในทุกวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ท่ามกลางการชุมนุมหลายเมืองทั่วประเทศเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาวิกฤตราคาที่อยู่อาศัยและค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ ก่อนเข้าสู่ศึกเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ถือเป็นการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตหนี้สินในยูโรโซนเมื่อปี 2012 ที่เคยมีการผละงานครั้งประวัติศาสตร์
บทบัญญัติและกลไกการประท้วง
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากสหภาพแรงงานสองแห่งใหญ่ที่สุดของสเปน ได้แก่ UGT และ CCOO ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนคนงานกว่า 1 ล้านคน โดยเป้าหมายหลักคือการประท้วงต่อต้านภาระทางเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องแบกรับ ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนการดำรงชีวิตที่สูงขึ้น การนัดหยุดงานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการหยุดงานในสำนักงานทั่วไป แต่ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมสำคัญหลายแห่งที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
สหภาพแรงงานทั้งสองแห่งได้ประสานงานกับสมาคมผู้เช่าที่ไม่พอใจเรื่องค่าเช่าที่สูงขึ้นและการถูกไล่ที่ เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลให้เข้ามาแทรกแซงแก้ไขสถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยทันที ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวทางสังคมที่ลึกซึ้งระหว่างประชาชนกับนโยบายรัฐในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับการเข้าถึงที่พักอาศัยในราคาที่เหมาะสม
ปฏิกิริยาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นายกรัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ คาดการณ์ว่าความไม่พอใจของประชาชนต่อปัญหาที่อยู่อาศัยจะเป็นประเด็นหลักในการเลือกตั้งวันที่ 29 พฤศจิกายน ซึ่งอาจส่งผลให้ความนิยมทางการเมืองเบนจากความขัดแย้งภายในพรรค รวมถึงคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดและอุบัติเหตุรถไฟชนกันเมื่อเดือนที่แล้ว แต่จนถึงขณะนี้พรรคสังคมนิยมของเขายังคงมีคะแนนนิยมตามหลังคู่แข่งอยู่
ในขณะที่ผู้ประท้วงบางส่วนในบาร์เซโลนาได้เกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยกลุ่มชายสวมหน้ากากจุดไฟเผาถังขยะและทุบกระจกหน้าต่างร้านค้า จนต้องให้ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุม รายงานข่าวระบุว่าในกรุงมาดริดมีประชาชนราว 120,000 คนร่วมเดินขบวน และในบาร์เซโลนาอีกกว่า 50,000 คน สะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้ชุมนุมทั่วประเทศที่เริ่มแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและมาตรการตอบสนอง
ธนาคารกลางสเปนเปิดเผยว่าประเทศกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัยประมาณ 750,000 หน่วย และคาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นมากกว่า 1 ล้านหน่วยภายในปี 2028 เนื่องจากประชากรจำนวนน้อยลงที่สามารถซื้อบ้านได้เอง ส่งผลให้ราคาเช่าพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันราคาเช่าที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1,176 ยูโร หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 98.7% ของเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือนของคนหนุ่มสาว ตามข้อมูลจากสภาเยาวชนของสเปน
เฮซุส กอนซาเลซ วัย 36 ปี ชาวกรุงมาดริดที่ทำงานในแผนกไอทีของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เผยว่าตนเองไม่สามารถย้ายออกมาอยู่เองได้เพราะค่าเช่าบ้านที่สูงขึ้นเรื่อยๆ และราคาบ้านที่สูงเกินเอื้อม ขณะที่สหภาพผู้เช่าที่อยู่อาศัยประมาณการว่าจะมีประชาชนร่วมผละงานแตะระดับ 5 ล้านคน ภายในวันสุดท้ายของการนัดหยุดงาน สำหรับภาคธุรกิจนั้นมีการปิดร้านจำนวนมากในกรานเวีย ถนนช้อปปิ้งหลักของกรุงมาดริด รวมถึงร้าน Primark H&M และ Pull & Bear และมีการนำแผ่นไม้กระดานมาปิดหน้าร้านค้าในบาร์เซโลนาเพื่อความปลอดภัย
ระบบขนส่งสาธารณะได้รับผลกระทบโดยตรง โดยรถไฟใต้ดินในบาร์เซโลนาประกาศจะไม่ให้บริการนอกช่วงเร่งด่วน ส่วนรถไฟใต้ดินในมาดริดระบุปริมาณการใช้งานในช่วงเร่งด่วนลดลง 42% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้สหภาพแรงงานยังระบุว่ามีการหยุดดำเนินการในภาคท่าเรือและยานยนต์สูงถึง 90% รวมถึงโรงงานของโฟล์คสวาเกนในนาวาร์และโรงงานของ SEAT ในบาร์เซโลนา
บทวิเคราะห์และทิศทางในอนาคต
มิเดล การ์โดโซ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัย BBVA ประเมินว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการนัดผละงานครั้งนี้จะมีสัดส่วนน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถทำงานจากระยะไกลได้ และภาคบริการมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเขาประมาณการว่าการผละงานครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อจีดีพีของสเปนประมาณ 0.1% ถึง 0.2% เท่านั้น
ด้านฝ่ายความมั่นคงมีการรายงานจากตำรวจว่ามีการจับกุมผู้กระทำความผิดไปแล้ว 40 ราย จากเหตุการณ์ทั้งหมด 476 กรณีทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงการปิดกั้นสำนักงานและนิคมอุตสาหกรรมตลอดจนการเผาถังขยะ อย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานมีแผนจะยื่นฟ้องดำเนินคดีทางอาญาต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองที่มากเกินไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำตาและกระบอง ทำให้ผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 20 ราย สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างรัฐกับประชาชนที่สะสมมานานจากความยากลำบากทางเศรษฐกิจ
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