คนขับหลับในขับตกคลองสุวรรณภูมิรอดหวุดหวิดหลังดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อย
ตำรวจแจ้งเหตุรถยนต์เก๋งสีดำตกคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ เมื่อ 18 พ.ย. 2569 ผู้ขับขี่อายุ 49 ปี หลับในและดื่มแอลกอฮอล์เล็กน้อย รอดชีวิตจากการช่วยเหลือของพลเมืองดี
เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งตรงกับเช้าวันพฤหัสบดี โดย ร.ต.ท.พิชชาญุศร์ วงศ์คำจันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สภ. บางพลี ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิร่วมกตัญญู เพื่อเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในบริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำหลักที่เชื่อมต่อในพื้นที่ใกล้เคียง เมื่อทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุสามารถพบรถยนต์เก๋งสีดำจมน้ำอยู่กลางคลองได้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงอันตรายที่ใกล้ตัวผู้ขับขี่อย่างมากAlso readไอซ์ ลุ้นศาลอุทธรณ์ 23 พ.ย. คดี 112 ยันไปตามนัด ชี้ศาลชั้นต้นจำคุก 6 ปี แต่อนุญาตปล่อยชั่วคราว
รายละเอียดการช่วยเหลือและการรอดชีวิต
จากการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีสามารถช่วยเหลือชายวัย 49 ปี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวให้ออกมาจากภายในตัวรถได้อย่างน่าตกใจ โดยผู้เคราะห์ร้ายสามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้จากเหตุการณ์ที่แทบจะไม่เหลือโอกาสให้รอดชีวิตเลย เนื่องจากสภาพภายในรถที่เต็มไปด้วยน้ำและความมืดมิดในยามค่ำคืน
ผู้ขับขี่ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการช่วยเหลือดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทางเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเขา กำลังขับรถเพื่อมุ่งหน้ากลับไปยังพื้นที่บางปู ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเขาในระยะเวลานั้น
สาเหตุจากอาการหลับในและสถานะแอลกอฮอล์
จากการสอบถามและสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น นายเอซึ่งเป็นพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ช่วงเวลาที่เกิดเหตุนั้นเขาสังเกตเห็นรถยนต์คันดังกล่าวกำลังลอยน้ำอยู่ในคลอง จึงรีบจอดรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและกระโดดลงไปช่วยเหลือทันที
ขณะที่รถกำลังจะจมลึกขึ้นเรื่อยๆ เครื่องยนต์ยังคงทำงานอยู่ คาดว่าสาเหตุอาจมาจากคันเร่งที่ค้าง ทำให้รถพยายามจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง พลเมืองดีจึงตัดสินใจทุบกระจกจนแตกเพื่อปลดปล่อยผู้ขับขี่ออกมา
แต่เนื่องจากผู้ขับขี่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเล็กน้อยและหลับใน ไม่รู้สึกตัวจนกว่ารถจะตกน้ำ จึงพยายามสะบัดมือเพื่อปฏิเสธความช่วยเหลือในช่วงแรกก่อนที่จะยอมรับความช่วยเหลือ
กระบวนการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตราย
ช่วงแรกของการช่วยเหลือ ตัวรถยังคงลอยอยู่ผิวน้ำแต่ค่อยๆ ไหลออกไปสู่กลางคลองและจมลึกลงเรื่อยๆ ทำให้การเข้าช่วยเหลือทำได้ยากขึ้นอย่างมาก เนื่องจากแรงดันน้ำและทิศทางของกระแสน้ำ
พลเมืองดีผู้กล้าหาญต้องว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวรถในขณะที่มันกำลังจมลงสู่ก้นคลอง เพื่อปลดเข็มขัดนิรภัยและจับมือผู้ขับขี่เพื่อดึงออกมา แต่เนื่องจากสภาพจิตที่ยังไม่คงที่จากผู้ขับขี่ทำให้เหตุการณ์ซับซ้อนขึ้น
บทสรุปและข้อควรระวัง
สุดท้ายแล้วหลังจากที่รถจมลงไปเกือบมิดคัน พลเมืองดีก็ตัดสินใจว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งเพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพราะสถานการณ์เริ่มรุนแรงเกินกว่าจะจัดการต่อไปได้
เหตุการณ์นี้ตอกย้ำให้เห็นถึงความอันตรายของการหลับในหลังการดื่มแอลกอฮอล์ แม้จะเป็นปริมาณเล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อระบบประสาทและการตัดสินใจได้
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