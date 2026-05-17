คนขับรถไฟตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย อุบัติเหตุรถไฟ-รถเมล์

เจ้าหน้าที่นำตัว คนขับ รถไฟ ตรวจร่างกาย ที่ รพ. ตำรวจ ผลตรวจเป็นบวกมี สารเสพติด ในร่างกาย ขณะที่ เจ้าหน้าที่โบกธง และคนขับรถเมล์ ไม่พบ สารเสพติด ในร่างกาย วันนี้ (17 พ.
ค.2569) จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ) เฉี่ยวชนกับรถประจำทาง ระหว่างสถานีคลองตัน-มักกะสัน (บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก-ดินแดง) จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 30 คน เมื่อวันที่ 16 พ. ค.2569 ช่วงเวลา 15.41 น.
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.
มักกะสันได้นำตัวคนขับรถไฟ อายุ 46 ปี และเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟ ไปตรวจร่างกายเพื่อหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้ผลการตรวจพบว่าคนขับรถไฟ เป็นบวก หรือ มีสารเสพติดในร่างกาย ส่วนเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟ ผลออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ขณะที่คนขับรถโดยสารประจำทางสาย 206 คันเกิดเหตุ แพทย์ได้ทำการตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว ผลการตรวจออกมาไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ด้านนายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่า ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ กรมการขนส่งทางราง ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการระบบราง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.
) จัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถ รวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น พนักงานกั้นถนน พนักงานประแจ ทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัด โดยใช้มาตรการ Zero Tolerance (ต้องเป็นศูนย์เท่านั้น) นายพิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพนักงานขับรถไฟคนดังกล่าว ยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง และสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าว และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.
) ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง พร้อมทั้งสั่งการให้ รฟท. พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด และสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟ ซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไป นายพิเชฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.
ศ.2568 มาตรา 90 ระบุว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น ยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่า ผู้นั้นมีสารนั้น ๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่ ทั้งนี้ วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนด ซึ่งกรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างออกประกาศ เพื่อใช้บังคับตามกฎหมายต่อไปด้วย การออกคำสั่งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมการขนส่งทางรางยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุ
