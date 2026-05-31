คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่พร้อมเลือกผู้ว่าฯ กทม. อิสระ

คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่กว่า 53% ระบุว่าพร้อมที่จะลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จากคนละพรรคหรือคนละกลุ่มการเมือง
คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่กว่า 53% ระบุว่าพร้อมที่จะลงคะแนนเลือกผู้ว่าฯ และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.
ก. ) จากคนละพรรคหรือคนละกลุ่มการเมือง 'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจก่อนการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบคนกรุงส่วนใหญ่ 64.96% มีแนวโน้มเลือกผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ที่เป็นอิสระ ไม่สังกัดพรรค ขณะที่ประชาชนกว่า 53% ระบุพร้อมเลือกผู้ว่าฯ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส. ก.
) จากคนละพรรคหรือคนละกลุ่มการเมือง วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2569) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง 'ผู้ว่าฯ กทม.
อิสระหรือสังกัดพรรค' ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 จากการสำรวจเมื่อถามถึงแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบว่า 64.96% ระบุว่า เลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง รองลงมาเลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 16.88% เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 12.82% และไม่แน่ใจ 5.34% สำหรับแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครในการลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2569 พบว่าเลือกผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองและไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 48.47% เลือกผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมือง 33.21% เลือกผู้สมัครอิสระแต่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง 11.60% และไม่แน่ใจ 6.72% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานคร โดย เป็นเพศชาย 45.50% และเป็นเพศหญิง 54.50% มีอายุ 18-25 ปี 10.92% อายุ 26-35 ปี 17.09% อายุ 36-45 ปี 18.17 % อายุ 46-59 ปี 25.73% อายุ 60 ปีขึ้นไป 28.09% ขณะเดียวกลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 7.02% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 29.54% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 27.02% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 8.56% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 22.21% และเป็นนักเรียน/นักศึกษา 5.42 นอกจากนี้ในกลุ่มตัวอย่างไม่มีรายได้ 22.29% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท 0.31% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท 4.43% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 29.77% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 15.95% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 8.24% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-50,000 บาท 4.50% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-60,000 บาท 2.75% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001-70,000 บาท 0.84% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,001-80,000 บาท 0.69% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 บาทขึ้นไป 2.44% และไม่ระบุรายได้ 7.79
คนกรุงเทพฯ ผู้ว่าฯ กทม. การเลือกตั้ง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นิด้าโพล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฝากขัง53นักท่องเที่ยวชาวจีนมั่วยาเสพติดสถานบันเทิงดังพนักงานสอบสวนนำตัว 53 นักท่องเที่ยวชาวจีนมั่วยาเสพติดผับดัง ไดม่อน ย่านถนนเพชรบุรี ฝากขัง พร้อมคัดค้านการประกันตัว ขณะที่ญาติรุดเยี่ยมเตรียมเงินยื่นประกัน เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.66 พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน เบิกตัวผู้ต้องหาชาวจีนจํานวน 53 ราย ยื่นฝากขังต่อศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ในความผิดฐานร่วมกันมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังเจ้าหน้าที่ กก.ดส.บช.น.และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.
Read more »
เศรษฐกิจฟื้น ! ยอดจดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ 6 เดือนทะลุ 4.28 แสนล้านบาท“จุรินทร์” เปิดสถิติยอดธุรกิจจดทะเบียนใหม่ 6 เดือนแรกปีนี้มีมูลค่าทุนกว่า 4.28 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% ก่อสร้างครองแชมป์ หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ขณะที่เลิกกิจการ 4.96 หมื่นล้านบาททุนต่ำกว่า 1 ล้านเจ๊งมากสุด
Read more »
บุรีรัมย์ บริษัทสินเชื่อ ยอมลดเบี้ยปรับ รวมค่างวดให้ป้าแล้วจาก 8 หมื่น เหลือ 12,000 อ้างสื่อสารคลาดเคลื่อนคืบหน้าบริษัทสินเชื่อยอมลดเบี้ยปรับรวมค่างวดให้ป้าเกษตรกรวัย 53 ชาวบุรีรัมย์ จากที่เรียกเก็บ 8 หมื่น เหลือ 12,000 บาท อ้างสื่อสารคลาดเคลื่อน ป้าบอกโล่งอกหลังปิดบัญชีเรียบร้อยในยอดที่เป็นธรรม ยันจะไม่เอารถเข้าไฟแนนซ์อีกกลัวเกิดปัญหาซ้ำรอย จากกรณีที่นางเยาวมาลย์ หรือ ป้าเยาว์ อายุ 53 ปี ชาวตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์...
Read more »
สสว. เผยดัชนี SMESI เดือนมี.ค.67 ภาคการเกษตรปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีสาเหตุจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาพรวม ดัชนีความเชื่อมั่น อยู่ที่ระดับ 53.0 ปรับตัวลดลงจากระดับ 53.
Read more »
3 การไฟฟ้า ชูแนวคิด Green Energy & Reliability3 การไฟฟ้า ชูแนวคิด Green Energy & Reliability ในงานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 53 วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ครั้งที่ 53 ภายใต้แนวคิด Green Energy & Reliability โดยมี นายพิพัฒน์ ชลอำไพ รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง...
Read more »
อดีตสามีเก่าหึงหวงราน้ำมันจุดไฟเผาผัวใหม่เกือบตาย วัดแห่งหนึ่งเหตุเพลิงไหมรถยนต์ ที่วัดแห่งหนึ่งในซอยสาธุประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 สร้างความสยดสยองขึ้นในย่านดังกล่าว เมื่อชายวัย 53 ปี ถูกอดีตสามีเก่าของภรรยาคนใหม่ของเขา ราดน้ำมันจุดไฟเผาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
Read more »