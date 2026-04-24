คดีสังหาร สส.นราธิวาส: 'ร.อ.วิโรจน์' ให้การเป็นประโยชน์ แต่ปมรถ กอ.รมน. ยังคลุมเครือ

ความคืบหน้าคดีสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส ผู้ต้องหา 'ร.อ.วิโรจน์' ให้การเป็นประโยชน์ แต่ให้ข้อมูลขัดแย้งเรื่องรถยนต์ของ กอ.รมน. ตำรวจเร่งสอบสวนหาตัวผู้บงการ
ความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญการสังหารนาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นราธิวาส พรรคประชาชาติ ซึ่งเป็นคดีที่สร้างความโศกเศร้าและความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่และทั่วประเทศ ล่าสุด พลตำรวจตรีประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นราธิวาส ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 5 รายที่ถูกควบคุมตัวได้ในข้อหาร่วมกันก่อเหตุ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อคลี่คลายปมความขัดแย้งและนำตัวผู้บงการที่แท้จริงมาลงโทษตามกฎหมาย จากการสอบสวน เรือเอกวิโรจน์ เกตุมณี หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรเมือง นราธิวาส ได้ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดี โดยยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ และแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เรือเอกวิโรจน์ยังคงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ซึ่งคำให้การนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นราธิวาส เป็นอย่างมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ เรือเอกวิโรจน์เคยถูกกล่าวหาว่าได้นำรถยนต์ของหน่วยงาน กอ.
รมน. จังหวัดนราธิวาส ไปใช้ในการก่อเหตุ โดย นาวาอากาศเอกมนตรี โตประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ. รมน. จ.
นราธิวาส ได้ให้ข้อมูลว่าเคยให้เรือเอกวิโรจน์ยืมรถยนต์ไปใช้แล้วถึง 3 ครั้ง ความขัดแย้งในข้อมูลนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แท้จริง พลตำรวจตรีประยงค์ โคตรสาขา ได้แสดงความตกใจต่อคำให้สัมภาษณ์ของเรือเอกวิโรจน์ที่ปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงการปฏิเสธความรู้เรื่องการใช้รถยนต์ของทางการ นอกจากนี้ เรือเอกวิโรจน์ยังให้เหตุผลในการก่อเหตุว่าต้องการปกป้องประเทศไทยซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากการแบ่งแยก ซึ่งเป็นข้อความที่สร้างความสับสนและต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด พลตำรวจตรีประยงค์ยังได้กล่าวถึงความละเอียดรอบคอบในการดำเนินการสอบสวน เนื่องจากเป็นคดีที่มีความซับซ้อนและเป็นที่สนใจของประชาชน จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาคดี โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการสอบสวนทั้งหมดประมาณ 84 วัน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นคำให้การของเรือเอกวิโรจน์มีความสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหารายอื่นๆ ในหลายประเด็น แต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อติดตามตัวผู้บงการที่แท้จริง ส่วนประเด็นการซัดทอดกันไปมาระหว่างเรือเอกวิโรจน์และนายสมพร ยังคงอยู่ในสำนวนการสอบสวนและยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ในขณะนี้ พลตำรวจตรีประยงค์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสภาพจิตใจของเรือเอกวิโรจน์เริ่มผ่อนคลายลงหลังจากถูกควบคุมตัวมาสอบสวน และเตรียมที่จะส่งตัวไปขออำนาจศาลฝากขังในวันพรุ่งนี
