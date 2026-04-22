คดีปั่นหุ้น MORE: ศาลไม่อนุญาตปล่อยตัว 'เฮียม้อ' และ 'ปุณฑรีก์' เหตุเสี่ยงหลบหนี

ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ (เฮียม้อ) และ นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในคดีปั่นหุ้น MORE มูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท เนื่องจากพฤติการณ์ร้ายแรงและเสี่ยงหลบหนี ขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นยังคงถูกติดตามตัว
ความคืบหน้าล่าสุดในคดีการ ปั่นหุ้น ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนรวมมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาท กำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น โดยขณะนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกอัยการสูงสุดสั่งฟ้องรวมทั้งสิ้น 42 ราย จากจำนวนดังกล่าว ได้มีการยื่นฟ้องไปแล้ว 32 ราย เหลือเพียงผู้ต้องหารายสำคัญอีก 3 รายที่ได้ขอเลื่อนการนัดหมายกับอัยการหลายสิบครั้ง และผู้ต้องหาที่เหลือได้หลบหนีไป ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ ( ดีเอสไอ ) ได้ดำเนินการขอหมายจับจาก ศาล และกำลังเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ศาล ได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแก่นาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เฮียม้อ” ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) และนางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ (GSC) ในระหว่างการพิจารณาคดี หลังจากอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องทั้งสองรายแล้ว ภายหลัง ศาล รับฟ้อง จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์ แต่ ศาล พิจารณาแล้วเห็นว่านาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ หรือ “เฮียม้อ” มีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดแนวทางการซื้อขายหุ้นอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อขายในตลาด ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบ เศรษฐกิจ โดยรวม และบั่นทอนความเชื่อมั่นในตลาดทุนของประเทศไทย ศาล จึงพิจารณาว่าพฤติการณ์มีความร้ายแรง และมีความเสี่ยงสูงที่จำเลยจะหลบหนี นอกจากนี้ ศาล ยังพิจารณาถึงประเด็นอาการเจ็บป่วยของนายอมฤทธิ์แล้ว เห็นว่าสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ จึงไม่ถือเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ในส่วนของนางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ศาล พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายอมฤทธิ์ และผลการสอบสวนพบว่าอยู่ในกลุ่มผู้วางแผนการซื้อขายหุ้น มีการติดต่อสื่อสารและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่านางสาวปุณฑรีก์มีส่วนร่วมในฐานะตัวการสำคัญในคดีนี้ อีกทั้งพฤติการณ์มีความร้ายแรง จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจหลบหนีหากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 อัยการคดีพิเศษได้ยื่นฟ้องนาย อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และนางสาว ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ต่อ ศาล อาญาในข้อหาร่วมกันสร้างราคาหุ้นและฉ้อโกง โดยทั้งสองถูกกล่าวหาว่าร่วมกันดำเนินการเพื่อสร้างราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์โดยมิชอบ เพื่อให้ตลาดเข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาพการซื้อขายที่แท้จริง ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นเบี่ยงเบนไปจากภาวะปกติ นอกจากนี้ ยังถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฉ้อโกง เป็นอั้งยี่ และซ่องโจร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.
ศ. 2535 ในขณะเดียวกัน ผู้ต้องหาอีกรายคือ นายสมนึก กยาวัฒกิจ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ ตงฮั้ว ได้ขอเลื่อนการนัดออกไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 หลังยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช.
) กรณีอัยการไม่ดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมตามคำร้องขอความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยการคดีพิเศ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฝรั่งเศสติดโควิด-19 เฉียด 4,500 ราย สั่งปิดที่สาธารณะไม่จำเป็นทุกแห่งฝรั่งเศสออกคำสั่งปิดสถานที่สาธารณะที่ไม่มีความจำเป็นทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นเกือบ 4,500 รายแล้ว
Read more »
อีกราย! อีซี่เจ็ต ปลดพนักงาน 4.5 พันคนสายการบินสัญาติอังกฤษ อีซีเจ็ต (Easy Jet) ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 4,500 ตำแหน่ง หวังลดขนาดธุรกิจรับกับตลาดท่องเที่ยวหดตัว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
Read more »
คนไทยได้เฮ! คนละครึ่งเฟส2 เคาะแล้ว เพิ่มวงเงิน 4,500 บาทศบศ.เคาะเติมเงินคนละครึ่งเฟส2 เพิ่มวงเงิน 4,500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมให้ช้อปยาวถึงตรุษจีน ส่วนเฟสแรกรับเพิ่มอีก 1500 บาท โดยมีเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิเฟสแรกต้องใช้วงเงิน 3,000 บาทให้หมดภายใน 31 ธันวาคม 2563
Read more »
สลด เหยื่อโควิดสหรัฐฯ พุ่งทุบสถิติใหม่ วันเดียวเกือบ 4,500 ศพสหรัฐฯ พบผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในวันเดียวเกือบ 4,500 ศพ ทำลายสถิติสูงสุดครั้งที่ 5 ในปีนี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า สถานการณ์จะดีขึ้นมากเมื่อถึงเดือนมิถุนายน ไทยรัฐออนไลน์
Read more »
แท็กซี่ยุคโควิดก็มา ใครโบกแท็กซี่สังเกตง่ายๆ คันไหนคนขับแท็กซี่ฉีดวัคซีนแล้วแท็กซี่ยุคโควิดก็มา ใครโบกแท็กซี่สังเกตง่ายๆ คันไหนคนขับแท็กซี่ฉีดวัคซีนแล้ว คมชัดลึก ข่าววันนี้ TwitterThailand
Read more »
ด่วน เพชรบุรีสั่งล็อกดาวน์ 6 ตำบล หลังติดโควิดสะสมทะลุ 4,500 คนเพชรบุรี มีคำสั่ง ล็อกดาวน์ 6 ตำบล ในอำเภอเขาย้อย 14 วัน หลังมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 สะสมทะลุ 4,500 คนแล้ว ไทยรัฐออนไลน์
Read more »