คดีพื้นที่กรมชลฯ รังสิต-ปทุมธานี ค้าหมดสัญญาเช่ายังรุกหน้าบ้าน
ผู้ประสบเหตุในคลอง 7 ปทุมธานี ร้องปัญหาแม่ค้าหมดสัญญาเช่าแต่ยังไม่ย้ายออก อ้างเป็นพื้นที่กรมชลฯ สร้างผลกระทบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ขณะที่หน่วยงานชี้ไม่ใช่พื้นที่หน่วยงาน
น.ส. พวพรปพรรณ เจ้าของบ้านพักอาศัยในบริเวณรังสิต-นครนายก ช่วง คลอง 7 จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดเผยเรื่องราวความเดือดร้อนจากการที่ร้านค้าที่เคยเข้ามาเช่าพื้นที่ดำเนินกิจการ ไม่ยอมเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากบริเวณหน้าบ้านของตนเอง แม้ว่าจะหมดวาระสัญญาเช่าไปแล้วก็ตาม ซึ่งสร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ข้อเท็จจริงพื้นที่และข้อโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์
สาเหตุหลักของความขัดแย้งมาจากความเข้าใจผิดหรือการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่หน้าบ้าน โดยกลุ่มผู้เช่าที่เหลืออยู่ระบุว่าบริเวณดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์หรือพื้นที่ดินของกรมชลประทาน ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนตัวของเจ้าของบ้าน ซึ่งการอ้างสิทธิ์นี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การแก้ไขปัญหายังคงดำเนินไปอย่างล่าช้าและยังไม่เกิดผลสำเร็จในทางปฏิบัติAlso readเก่ง-น้ำปิง-เติ้ล-เฟิร์สวัน อำลา เขมจิราต้องรอด
ก่อนหน้านี้บริเวณหน้าตึกดังกล่าวเคยมีผู้เช่าประกอบกิจการหลากหลายประเภท ได้แก่ ร้านขายลอตเตอรี่ ร้านขายขนมหวาน และร้านหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม หลังจากสัญญาเช่าสิ้นสุดลงและมีการขนย้ายสิ่งของเบื้องต้นไปแล้ว กลับพบว่ามีการนำสิ่งของมาตั้งวางจำหน่ายใหม่ รวมถึงมีการนำสิ่งของส่วนตัวมาวางทับถมบริเวณพื้นที่หน้าบ้าน ซึ่งขัดแย้งกับสิทธิ์ในการใช้สอยพื้นที่ของเจ้าของบ้านโดยตรง
ผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน
ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกและอันตรายต่อเจ้าของบ้านในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกีดขวางทางเข้า-ออกบ้านซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางเข้าออกที่พักอาศัย นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เมื่อพบว่ามีการเปิดร้านขายปลาทูบริเวณหน้าบ้านซึ่งสร้างความสกปรกและกลิ่นเหม็นรบกวนอย่างหนักหน่วง
นอกจากเรื่องความสะอาดและกลิ่นแล้ว ยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนบุคคล เนื่องจากมีการพบเห็นบุคคลต่างถิ่นนอนพักอาศัยอยู่บริเวณหน้าบ้านในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกไม่ปลอดภัยอย่างชัดเจน อีกทั้งตัวอาคารเดิมที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมยังไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้เนื่องจากไม่สามารถนำช่างก่อสร้างหรือเครื่องมือเข้าดำเนินการในเขตพื้นที่ที่ถูกกีดขวางได้อีกด้วย
ความพยายามในการแก้ไขและตำแหน่งของหน่วยงานรัฐ
น.ส. พวพรปพรรณ ได้ระบุว่าตนได้พยายามประสานงานและร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายชุด ได้แก่ สถานีตำรวจโดยมีการลงบันทึกประจำวันและแจ้งความอย่างเป็นทางการ รวมถึงเทศบาลธัญบุรี และกรมชลประทาน ซึ่งก่อนหน้านี้เทศบาลธัญบุรีเคยมีมติแจ้งว่าจะเข้ามาดำเนินการขับไล่หากมีการร้องเรียนใหม่
อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า บริเวณหน้าบ้านดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ของกรมชลประทานตามที่กลุ่มผู้ค้าอ้าง แต่แม้จะมีข้อสรุปทางกฎหมายชัดเจน ปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข และเกิดความรู้สึกว่าเป็นการโยนปัญหาไปมา междуหน่วยงานต่างๆ ทำให้สถานการณ์ยังคงเดิม
สถานะปัจจุบันและข้อเสนอแนะเพื่อระงับข้อพิพาท
ล่าสุดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 น.ส. พวพรปพรรณ ได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เพื่อยืนยันว่า ตนไม่ได้ต้องการสร้างปัญหาหรือมีศัตรูกับใคร แต่ต้องการเพียงสิทธิในการใช้พื้นที่บ้านของตัวเองได้อย่างปกติ ราบรื่น มีความเป็นส่วนตัว และปลอดภัยจากการรบกวนต่างๆ
ปัจจุบันปัญหาไม่ได้คืบหน้าและยังคงสร้างความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจหน้าที่ เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยระงับข้อพิพาทเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
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