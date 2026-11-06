คดีดีเอ็นเอชัดพ่อไม่รับรองบุตร อ้างรออายุ 7 ปี สร้างคำถามสิทธิมรดกและค่าเลี้ยงดู
พ่อเด็กยอมรับใช้เวลารออีก 7 ปีก่อนเซ็นรับรองบุตร ทั้งที่ผลดีเอ็นเอชัดเจนและให้ใช้นามสกุลมาแล้ว สร้างความสับสนเรื่องสิทธิมรดกและค่าอุปการะเลี้ยงดูต่อศาลและสังคม
ความขัดแย้งในครอบครัวขยายวงกว้างเมื่อพ่อของเด็กยอมรับอย่างชัดเจนว่า ไม่มีการลงนามในเอกสาร รับรองบุตร อย่างเป็นทางการแม้ว่าผลตรวจ ดีเอ็นเอ จะยืนยันความเป็นพ่อโดยไม่มีข้อโต้แย้ง และแม้ว่าเด็กจะได้รับใช้นามสกุลของพ่อมาแล้วก็ตาม พ่อของเด็กอ้างเหตุผลว่าจะรอจนครบ 7 ปีก่อนจะดำเนินการดังกล่าว ซึ่งสร้างความไม่พอใจและความสับสนให้แก่ฝ่ายแม่และสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวางในประเด็นสิทธิทางกฎหมายและภาระทางการเงิน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายและความเห็นของฝ่ายแม่
ฝ่ายแม่เปิดเผยถึงสถานการณ์ทางอารมณ์และความท้าทายในการเลี้ยงดูเด็กวัยอนุบาล ซึ่งมักมีพฤติกรรมซนและมีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว อาจคล้ายกับโรคซึมเศร้าหรือโรคไบโพลาร์ในบางมุมมองของพ่อ พ่อเด็กมีทัศนคติที่อยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องอารมณ์และมุ่งเน้นดูแลลูกอย่างสงบสุขมากกว่าการโต้แย้งทางสังคม ซึ่งแม่เห็นด้วยว่าเด็กต้องการความสงบมากกว่าการถูกจับจ้องAlso readราศีใด มีเกณฑ์ได้ลาภ ไม่ไปไหนก็มาถึงมือ ดาวศุกร์ส่องประกาย เรื่องรักใคร่มักได้ดั่งใจหวัง
ประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรกลายเป็นจุดขัดแย้งสำคัญ โดยแม่ระบุว่าเด็กคลอดก่อนกำหนด 8 เดือนและต้องเข้าผ่าตัด มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 400,000 ถึง 800,000 บาท โดยโรงพยาบาลคิดเป็นเงิน 460,000 บาท และหากแบ่งจ่ายคนละครึ่งก็ประมาณ 230,000 บาท แม่ตั้งคำถามว่าพ่อได้จ่ายในส่วนนี้ไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมาพ่อไม่ได้ติดต่อสอบถามเรื่องค่ารักษาพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียวตลอดระยะเวลา 8 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เด็กเกิด
เหตุผลการรอ 7 ปีและสิทธิมรดก
พ่อของเด็กอ้างว่ากระบวนการรับรองบุตรต้องรอจนเด็กอายุครบ 7 ปี จึงจะสามารถเซ็นเอกสารได้ ซึ่งขัดแย้งกับหลักการทางกฎหมายที่ระบุว่าบุตรสามารถได้รับการรับรองได้ตั้งแต่แรกเกิด แม้ว่าพ่อจะยังไม่ได้เซ็นรับรองบุตรอย่างเป็นทางการก็ตาม การไม่ดำเนินการนี้ส่งผลให้สิทธิต่างๆ ของเด็ก เช่น สิทธิในการรับมรดก ยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวันดังกล่าว พ่ออ้างว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกและการตัดสินใจของพ่อเอง เพราะแม่เป็นฝ่ายเจ็บปวดและคลอดลูก แต่พ่อไม่ได้มีส่วนในการตั้งครรภ์
แม่ของเด็กชี้ให้เห็นว่า การใช้ชื่อสกุลของพ่อโดยไม่มีเอกสารรับรองบุตรนั้น ไม่ถือเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สมบูรณ์ในการเป็นพ่อตามกฎหมายเสมอไป มีกรณีที่บุคคลอื่นใช้ชื่อสกุลเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นพ่อทางชีวภาพหรือทางกฎหมาย ดังนั้น การให้ใช้นามสกุลจึงไม่เท่ากับกระบวนการรับรองบุตรอย่างเป็นทางการ ซึ่งสร้างความไม่ยุติธรรมต่อสิทธิของเด็กในการได้รับสวัสดิการและมรดกจากพ่อ
บทบาททนายความและประเด็นทางสังคม
ทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เช่น ทนายพล็อต (ปนัดดา วงศ์ผุดี) และทนายประสิทธิ์ชัย เสนอให้ลดการถกเถียงในประเด็นที่ชัดเจนแล้ว เน้นที่การดำเนินการทางกฎหมายมากกว่าการตอบโต้ทางสื่อสังคมออนไลน์ การไม่ยืนยันตัวตนอย่างเป็นทางการในขณะที่ผลดีเอ็นเอเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง สร้างคำถามเรื่องเจตนาจริงของพ่อเด็กว่าต้องการหลีกเลี่ยงภาระผูกพันทางกฎหมายและทางการเงินหรือไม่
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นช่องว่างทางกฎหมายและสังคมในกรณีที่พ่อแม่ไม่สมรสกัน โดยเด็กอาจสูญเสียสิทธิพื้นฐานหากพ่อไม่ยินยอมรับรองบุตร แม้จะเป็นพ่อทางชีวภาพก็ตาม การรอจนเด็กโตอาจส่งผลต่อความมั่นคงทางอารมณ์และเศรษฐกิจของเด็กในระยะยาว และสร้างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิทางสังคมเมื่อเทียบกับเด็กอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรองจากพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime