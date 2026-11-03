คดีคุณบุ๋ม ผัว-เมียพบหน้าทนายเปิ้ลปฏิเสธความผิดกู้ภัยแฉข้อมูลทุจริต
บุ๋ม ปนัดดาและผัวพบหน้าทนายเปิ้ลปฏิเสธเรื่องเงินบริจาค กู้ภัยพร้อมแฉเรื่องวัคซีนและเงิน 2 ล้าน สรรพากรตรวจสอบเส้นเงินแล้ว
ความคืบหน้าในคดีของคุณ บุ๋ม ปนัดดา เดชสกุลwitz ที่มีการกล่าวหาเรื่อง การทุจริต เงินบริจาคและการทำเอกสารปลอม ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากหลายฝ่าย ทั้งด้านความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การปฏิเสธความผิดของทนายความประจำตัว และข่าวลือจากแหล่งข่าวด้าน กู้ภัย และ สรรพากร ที่พร้อมจะเปิดโปงข้อมูล
พบหน้าผัวเมียคุยตกลง
ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ให้ข้อมูลว่าขณะนี้สถานการณ์การต่อสู้ทางกฎหมายยังไม่จบสิ้น โดยได้พบกับ "บอสสองคน" ซึ่งหมายถึงคู่กรณีหรือผู้เกี่ยวข้องในการเจรจา แม้ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าฝ่ายใดจะยอมตกลงกันเป็นครั้งสุดท้าย แต่ทั้งสองฝ่ายต่างมีท่าทีต่างกันฝ่ายหนึ่งอ้างว่าโดนสามีหลอกและมีการปลอมลายเซ็นในแนวทางของการต่อสู้ อีกฝ่ายหนึ่งระบุว่าไม่ทราบเรื่องและระบุว่าช่างเอ๋เป็นผู้ปลอมลายเซ็นAlso readกนง.คงดอกเบี้ย 1% ปรับเป้าเศรษฐกิจปี 69 ขยายตัว 2.4% รับแรงหนุน AI และส่งออก
สำหรับช่างเอ๋ที่ปัจจุบันได้กลับไปยังจังหวัดภูเก็ตไปแล้ว นั้นเป็นบุคคลที่ทราบความลับลึกซึ้งของคุณบุ๋มมาก เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่มาบ่งชี้ถึงความผิดปกติในองค์กร อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณบุ๋มกับสามีมีการพบปะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว ทั้งสองต่างคนต่างแต่งตัวตั้งท่ากัน แสดงถึงบรรยากาศที่อาจมีแนวโน้มในการประนีประนอม
ก๊อตชี้ว่าในกรณีนี้การฟ้องหย่าอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นหากทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทนายความและลดความขัดแย้งในสังคมได้ โดยปัจจุบันมีทนายความหลายสายที่เข้ามารับบทบาทในการให้คำปรึกษาและดำเนินการทางกฎหมายให้ทั้งสองฝ่าย
ทนายเปิ้ลปฏิเสธเกี่ยวข้อง
เรื่องที่น่าสนใจคือ คำแถลงของ ทนายเปิ้ล อดีตทนายความของมูลนิธิการกุศลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับแรงกดดันจากพวกพ้องที่เคยทักท้วงเรื่องการใช้เงินบริจาคแต่กรรมการไม่ฟัง ทนายเปิ้ลชี้แจงว่าตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรง และได้รับการยืนยันจากอาจารย์เดเบาว่าน้องเปิ้ลไม่มีความรู้เรื่องดังกล่าว
ทนายเปิ้ลยืนยันว่าเคยทำความเห็นแย้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการของคุณบุ๋มอย่างชัดเจนว่าไม่ควรนำเงินบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกองปราบปรามต้องการเรียกตัวเป็นพยาน สามารถเรียกทนายเปิ้ลไปได้ทันที เพราะเขาได้บันทึกความเห็นแย้งไว้แล้วว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ ทนายเปิ้ลระบุว่าข่าวสารที่ตนเองได้รับมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นความจริง และได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวเมื่อวานนี้ว่าน้องเปิ้ลไม่ทราบเรื่องและไม่ได้เข้าไปช่วยคุณบุ๋มในกระบวนการประชุมกรรมการ ทำให้ทนายความรายนี้ต้องการชัดเจนในเรื่องสถานะของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกล่าวหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา
กู้ภัยพร้อมแฉข้อมูลทุจริต
แหล่งข่าวระบุว่าเรื่องของคุณบุ๋มยังมีข้อมูลอีกมากที่จะถูกเปิดเผย โดยเฉพาะจากกลุ่มกู้ภัยในพื้นที่แม่สายและภาคเหนือที่มีความคุ้นเคยกับคุณบุ๋มดี กลุ่มกู้ภัยเหล่านี้พร้อมจะออกมาแฉข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมว่ามีการใช้เงินจริงหรือไม่ และเงินบริจาคถูกนำไปใช้อย่างไร
ข้อมูลที่ถูกเตรียมจะเปิดเผยยังรวมถึงเรื่องวัคซีนและเงินมูลค่า 2 ล้านบาท ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามีการโอนเงินและตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้ว โดยอ้างว่ามาจากแหล่งข่าวสรรพากรที่ตรวจสอบเส้นเงินของคุณบุ๋มว่ามีการโอนไปที่ใครบ้าง และนำไปจ่ายค่าอะไรต่างๆ รวมถึงค่าทนายความ
มีข้อมูลระบุว่าเมื่อวานนี้ทางฝั่งคุณบุ๋มได้จ่ายค่าทนายความไปจำนวน 500,000 บาท โดยแยกเป็นเงินขั้นสอบสวนจำนวน 50,000 บาท และจ่ายเพิ่มเติมอีก 450,000 บาท ซึ่งแหล่งข่าวส่วนใหญ่ยืนยันว่าเป็นความจริง 100% และระบุว่ามีการตรวจสอบโดยตำรวจและศาลในขั้นตอนต่างๆ อย่างละเอียด
ประกาศแฉบุคคลดังยศนายพล
แหล่งข่าวเพิ่มเติมระบุว่าในวันที่ 5 ตุลาคม จะเป็นวันสำคัญที่บุคคลต่างๆ จะเริ่มออกมาแฉข้อมูลของคุณบุ๋ม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการเครื่องแบบที่มียศระดับนายพล ซึ่งมีการกล่าวขานว่าเป็นคนดังที่ออกสื่อบ่อยครั้ง และเกี่ยวข้องกับเรื่องรับส่วยหรือความผิดทางอาญา
ข้อมูลนี้ยังชี้ไปยังการก่อสร้างมูลนิธิที่ปทุมธานี ว่ามีการสร้างองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยแหล่งข่าวสรรพากรระบุว่ามีการตรวจสอบเส้นเงินอย่างละเอียดและจะเปิดเผยรายละเอียดว่าเงินดังกล่าวถูกนำไปใช้จ่ายในส่วนของใครบ้าง
ในส่วนของนายณวัชต์ เจ้าของบริษัทนางงาม ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับคุณบุ๋มและพี่ป๊อด ได้มีการหารือกันว่าจะเปิดตัวนางงามที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับสามีของคุณบุ๋ม เพื่อชี้แจงความจริงว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ดังกล่าว และอาจรวมถึงการพูดถึงเรื่องการทุจริตเงินบริจาคเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
สรุปแล้วสถานการณ์ขณะนี้เต็มไปด้วยข้อมูลและข่าวลือจากหลายฝ่าย ทั้งด้านกฎหมาย ครอบครัว และองค์กรการกุศล ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข้อมูลจริงจะถูกเปิดเผยออกมาในเร็วๆ นี้ โดยกลุ่มกู้ภัยและสรรพากรเป็นกำลังสำคัญในการเปิดโปงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
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