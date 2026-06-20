คดีการลักทรัพย์ผู้ใช้น้ำค่า 953 ล้านบาท ผิวพนักงานรัฐร่วมกับนักลงทุนจีน-เมียนมาณการฟอกเงินผ่านเครือข่าย的不是

ค้นพบคดีลักทรัพย์ผู้ใช้น้ำค่าสูง 953 ล้านบาท พบเจ้าหน้าที่รัฐร่วมมือทุจริต นักลงทุนจีน แก่และเครือข่ายโอล์นไลน์ รวม evidence การเอื้อประโยชน์ การฟอกเงิน การขุดЦифรergety โปรแกร invariant.
พบว่ามีมูลค่ารวมสูงกว่า 953 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคดีลักลอบใช้สาธารณูปโภคของรัฐที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้ ผลการสืบสวนเชิงลึกยังพบพยานหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่า มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายมีพฤติการณ์ทุจริต ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้กระทำผิด ดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ดีเอสไอได้ส่งสำนวนคดีให้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช.
) แล้วจำนวน 2 คดี ครอบคลุมตัวเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวม 7 ราย เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1 ราย และกลุ่มนายทุนหรือผู้ร่วมขบวนการอีก 13 รายนอกจากนี้ การขยายผลสืบสวนสอบสวนยังนำไปสู่การเปิดโปงกลุ่มทุนชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทย โดยพนักงานสอบสวนตรวจพบหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงการฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี อาทิ ขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ (Call Center Scam) และเครือข่ายการพนันออนไลน์ข้ามชาติ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีธนาคารและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเงินในปริมาณสูงผิดปกติโดยมีพฤติการณ์ใช้บุคคลสัญชาติเมียนมาทำหน้าที่ถอนเงินสดจากสถาบันการเงินภายในประเทศเฉลี่ยวันละประมาณ 30-50 ล้านบาทและมีธุรกรรมทางการเงินหมุนเวียนรวมกันไม่น้อยกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างทางการเงินขององค์กรอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนและมีศักยภาพสูงในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจำนวนมหาศาลขณะเดียวกัน กรมสอบสวนคดีพิเศษยังได้รับข้อมูลประสานงานจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า หวัง หยี่เฉิง หนึ่งในบุคคลสำคัญของเครือข่ายดังกล่าว เป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ โดยหน่วยบริการลับแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Secret Service) ได้ดำเนินการตรวจยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวมูลค่ากว่า 17.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 620 ล้านบาท ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้วจำนวน 8 ราย แบ่งเป็นกลุ่มนายทุนชาวจีน 4 ราย และทีมงานชาวเมียนมา 4 ราย โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย รวมทั้งได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีก 5 ราย ซึ่งทางดีเอสไอจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็นั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษประเมินว่า ปัญหาการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลในปัจจุบัน มิได้เป็นเพียงแค่การลักทรัพย์หรือหลีกเลี่ยงค่าสาธารณูปโภคเท่านั้น แต่กลายเป็นหนึ่งในกลไกหลักที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นแหล่งทุนในการฟอกเงินและขับเคลื่อนอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศไทยในวงกว้า
904 ล้านบาท เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต นักลงทุนจีน-เมียนมา การฟอกเงิน อาชญากรรมไซเบอร์
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