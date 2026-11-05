TH
Advertisement
Politics

คณาจารย์ธรรมศาสตร์ชี้ยกเลิกรายวิชาไม่ลดทอนคุณค่าบัณฑิตนิติศาสตร์

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
คณาจารย์ธรรมศาสตร์ชี้ยกเลิกรายวิชาไม่ลดทอนคุณค่าบัณฑิตนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ · คณะนิติศาสตร์ · ศูนย์รังสิต
Advertisement

คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ แถลงจุดยืนคัดค้านการตีตราบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ หลังมีการยกเลิกการสอน โดยย้ำว่าการเข้าเรียนไม่ใช่ตัวชี้วัดความรับผิดชอบเดียวของนักศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 คณะกรรมการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ออกแถลงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับกรณีการยกเลิกการสอนของผู้สอนที่ได้รับเชิญให้จัดการเรียนการสอน ใน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สำหรับหลักสูตร LL.B. (International Program) แถลงการณ์ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อชี้แจงมุมมองของนักศึกษาต่อประเด็นร้อนที่ส่งผลต่อภาพรวมของหลักสูตรและสถานะของบัณฑิตในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ

คุณค่าการศึกษาไม่ผูกติดกับเพียงการเข้าเรียน

แถลงจุดยืนระบุอย่างชัดเจนว่าการเข้าเรียนมีคุณค่าต่อการเรียนรู้ แต่เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษา ไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียวเพื่อตัดสินความสามารถ ศักยภาพ หรือความรับผิดชอบของนักศึกษาได้ โดยคณะกรรมการฯ ย้ำว่า การเข้าเรียนหรือไม่เข้าเรียนเป็นการตัดสินใจของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจนั้นด้วยตนเองอยู่แล้วตามหลักการพื้นฐานทางการศึกษา

Also read“อนุทิน” ยันเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ ไม่กระทบไทย

คัดค้านการตีตราบัณฑิตจากสถานการณ์รายวิชา

คณะกรรมการนักศึกษามีข้อกังวลต่อคำแนะนำที่ให้อุปสงค์ทดสอบความรับผิดชอบเฉพาะบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการนำสถานการณ์ในรายวิชาหรือวันใดวันหนึ่งไปสรุปเกินกว่าข้อเท็จจริงถึงนักศึกษาทั้งหลักสูตร ทั้งนี้ ความรับผิดชอบถือเป็นคุณลักษณะของแต่ละบุคคล ซึ่งควรประเมินเป็นรายบุคคลจากผลการเรียน ผลงาน และประสบการณ์การทำงานหรือการฝึกงาน มิใช่การตีตราจากชื่อหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษา

Advertisement

จุดยืนองค์กรนักศึกษาต่อกรณีศึกษา

แถลงการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเป็นห่วงใยขององค์กรนักศึกษาที่มีต่อศักดิ์ศรีและโอกาสของรุ่นน้องในหลักสูตร LL.B. (International Program) โดยยืนยันว่าภาพลักษณ์ของบัณฑิตไม่ควรถูกกำหนดด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาจากกระบวนการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการศึกษาและสมรรถนะที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

ผลกระทบเชิงสังคมและวิชาชีพกฎหมาย

ประเด็นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการยอมรับในวงกว้างหากมีการตีความที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรฐานของบัณฑิตนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการนักศึกษาจึงขอให้ทุกภาคส่วนพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและยุติธรรม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของสถาบันและความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่ต้องก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานและสังคมไทยต่อไปในระยะเวลาอันใกล้

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต LL.B. International Program คณะกรรมการนักศึกษา ท่าพระจันทร์ นักศึกษา

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all