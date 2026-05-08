คณะอนุกรรมการพิจารณาพักโทษอดีตนายกทักษิณ กำหนดติดกำไล EM 4 เดือน ขัดหลักยุติธรรมหรือไม่

คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามกฎหมาย แต่กำหนดให้ติดอุปกรณ์ EM ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการพักโทษ ซึ่งมีความเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลและขัดกับหลักยุติธรรม เนื่องจากอดีตนายกทักษิณไม่มีประวัติหลบหนีและคดีนี้ไม่ใช่คดีร้ายแรง
อันเนื่องมาจาก คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ได้มีมติเห็นว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.
ศ. 2560 กฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดฯ พ. ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.
ศ. 2564 โดยอดีตนายกทักษิณถือเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลาง ซึ่งได้รับโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด และได้รับพักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาด อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดเงื่อนไขให้อดีตนายกทักษิณต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการพักโทษ ซึ่งการติดกำไล EM นั้น เป็นหลักเกณฑ์ของการคุมประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง กรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี หรือจะไปก่อภยันอันตรายประการอื่นใด เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคม ซึ่งเหมาะที่จะใช้กับผู้ต้องหา หรือนักโทษในคดีอาญาที่มีอัตราโทษจำคุกสูง และเกรงว่าจะออกมาทำความผิดซ้ำอีก แต่ในกรณีอดีตนายกทักษิณจะเห็นได้ว่า ตามพฤติการณ์ไม่มีเหตุให้ต้องหลบหนีแต่อย่างใด เนื่องจากคดีนี้มีอัตราโทษตามคำพิพากษาจำคุกเพียง 1 ปี และได้รับโทษมาแล้ว 2 ใน 3 คงเหลือเพียง 4 เดือน โดยการพักโทษ ประกอบกับเป็นผู้สูงอายุ 76 ปี มีโรคประจำตัว เมื่อพิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหา ไม่มีเหตุออกมาให้กระทำความผิดซ้ำและข้อสำคัญการถูกดำเนินคดีนี้ เกิดจากผลพวงของการปฏิวัติรัฐประหาร เมื่อปี 2549 อีกทั้งคดีดังกล่าวไม่ใช่คดีร้ายแรงที่เป็นภยันอันตรายต่อประชาชน ประกอบกับในอดีตท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ทำประโยชน์และคุณงามความดีให้กับประเทศชาติ จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนส่วนใหญ่มาโดยตลอด จากเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าว จะเห็นได้ว่า มติของคณะอนุกรรมการฯ น่าจะขัดกับหลักเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์นักโทษเด็ดขาด ตามข้อ 44 เพราะคณะกรรมการฯ มิได้นำพฤติการณ์แห่งคดี ระยะเวลาการคุมประพฤติ ความน่าเชื่อถือ ผลกระทบด้านความปลอดภัย มาประกอบการพิจารณาพักการลงโทษโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งหากคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาถึงหลักเกณฑ์อย่างเสมอภาคและยุติธรรมแล้ว ก็จะมีเหตุเชื่อได้ว่า อดีตนายกทักษิณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องติดกำไล EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีความเห็นจากนักวิชาการและนักกฎหมายหลายฝ่ายที่เห็นว่า การติดกำไล EM ในกรณีนี้ เป็นการใช้มาตรการที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงประวัติและความเป็นผู้นำของอดีตนายกทักษิณที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมในสังคมไทยได
อดีตนายกทักษิณ การพักโทษ กำไล EM คณะอนุกรรมการ หลักยุติธรรม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ทักษิณดีใจใกล้พ้นโทษ คุยเรื่องลูกหลานและเตรียมตรวจสุขภาพทักษิณ ชินวัตร แสดงความดีใจหลังใช้เวลาในเรือนจำกว่า 243 วัน โดยมีครอบครัวเข้าเยี่ยมและพูดคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวและการดูแลสุขภาพ พร้อมติดตามความคืบหน้าเรื่องการติดกำไล EM และการรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
Read more »
แพทองธารไม่กังวลปมกำไล EM-กลุ่มค้านพักโทษทักษิณ ย้ำให้เป็นไปตามกระบวนการแพทองธาร ชินวัตร พร้อมครอบครัวเข้าเยี่ยมทักษิณ ชินวัตร เป็นครั้งสุดท้ายก่อนปล่อยตัวในวันจันทร์นี้ เผยไม่ได้คุยเรื่องการเมือง เตรียมพาพ่อไปตรวจสุขภาพ และขอให้การพิจารณาเรื่องกำไล EM และการพักโทษเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
Read more »
นายกสมาคมทนายไม่เห็นด้วย ติด EM พักโทษ“ทักษิณ” ขัดกฎกระทรวงนายกสมาคมทนายไม่เห็นด้วย ติด EM พักโทษ“ทักษิณ”ชี้ มติ อนุกรรมการฯ ขัดเจตนารมย์กฎกระทรวงเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีทำความดี โดนคดีจากรัฐประหาร
Read more »
สมาคมทนายความค้านมติติดกำไล EM ทักษิณ 4 เดือนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยค้านมติสั่งติดกำไล EM อดีตนายกฯ ทักษิณ ชินวัตร 4 เดือน ชี้เงื่อนไขเกินกว่าเหตุสำหรับอดีตนายกฯ วัย 76 ปี ที่ผ่านมาทำคุณงามความดีให้ชาติ คดีไม่ร้ายแรงถึงขั้นต้องติดตามตัว
Read more »
ย้อนคดีประวัติศาสตร์ “ทักษิณ” จากชั้น 14 ถึง 243 วันในเรือนจำย้อนคดีประวัติศาสตร์ “ทักษิณ ชินวัตร “หลังกลับไทยรอบ 15 ปี จากชั้น 14 รพ.ตำรวจ สู่คำสั่งนับโทษใหม่ 243 วันในเรือนจำกลางคลองเปรม ก่อนพักโทษพ้นเรือนจำติดกำไล EM อีก 4 เดือน
Read more »
ไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ 'ทักษิณ' จากการกลับประเทศ สู่การพักโทษนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับการพักโทษตามมติคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษระดับเรือนจำกลางคลองเปรม ระดับกรม และระดับกระทรวง พร้อมสั่งให้ติดกำไล EM และสั่งห้ามเดินทางออกประเทศ โดยมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดฯ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
Read more »