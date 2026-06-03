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คณะรัฐมนตรีอนุมัติบันทึกความร่วมมือส่งแรงงานไทยไปญี่ปุ่นผ่านระบบ ESD เริ่ม 1 เมษายน 2570

เศรษฐกิจ News

คณะรัฐมนตรีอนุมัติบันทึกความร่วมมือส่งแรงงานไทยไปญี่ปุ่นผ่านระบบ ESD เริ่ม 1 เมษายน 2570
แรงงานไทยญี่ปุ่นระบบ ESD
📆6/3/2026 1:47 AM
📰Kom_chad_luek
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คณะรัฐมนตรีให้มติอนุมัติบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและญี่ปุ่นเพื่อส่งแรงงานไทยไปทำงานในระบบ ESD ที่มุ่งยกระดับทักษะและคุ้มครองสิทธิของแรงงานไทยให้เทียบเท่ากับแรงงานญี่ปุ่น

คณะรัฐมนตรีได้ให้มติอาจารย์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะระหว่างกระทรวง แรงงานไทย กับหน่วยงานของรัฐบาล ญี่ปุ่น การอนุมัติครั้งนี้ทำให้ปลัดกระทรวงแรงงานและอธิบดีกรมการจัดหางานได้รับหน้าที่ลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองต่อแนวนโยบายใหม่ของ ญี่ปุ่น ในการรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ซึ่งจัดอยู่ในระบบการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือที่เรียกโดยย่อว่า ESD ระบบนี้จะเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันแรกของเดือนเมษายน พ.

ศ. 2570 ระบบ ESD มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทยให้เทียบเท่ากับแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมระดับสูงในญี่ปุ่น ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามปี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แรงงานไทยจะได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นรวมถึงมาตรการความปลอดภัยในที่ทำงานเช่นเดียวกับพนักงานชาวญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังมีการกำหนดให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการเอารัดเอาเปรียบใด ๆ ต่อแรงงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศนี้ นอกจากนี้ ระบบยังเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในบันทึกความร่วมมือ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้แรงงาน ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ผู้แทนกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงว่า บันทึกความร่วมมือนี้มีอายุการบังคับใช้เป็นห้าปีและต่ออายุอัตโนมัติเป็นช่วงห้าปีต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีการเจรจาใหม่อีกต่อไป กระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าบันทึกดังกล่าวไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ การลงนามจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดแรงงานไทยไปยังญี่ปุ่น โดยยกระดับสิทธิประโยชน์ของคนไทยในต่างแดนให้เป็นธรรมและเป็นแนวทางให้แรงงานที่กลับมามีทักษะที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากล สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สะสมกลับมาช่วยพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศต่อไ

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แรงงานไทย ญี่ปุ่น ระบบ ESD การพัฒนาทักษะ สิทธิแรงงาน

 

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