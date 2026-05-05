คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร้องขอต่อรัฐสภาให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 31 ฉบับ รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดและล้มละลาย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังค้างการพิจารณาอีก 31 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 21 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าเสนอ 10 ฉบับ โดยร่าง พ.ร.บ.เหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างมาก
ในการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังค้างการพิจารณาอีก 31 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 21 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และ 10 ฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าเสนอ โดยร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปนั้น ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.
ศ. 2534 ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ... ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...
) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ... ) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ... ) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...
) เป็นต้น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดต่อไป เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อชีวิตประชาชนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดที่ยังขาดความชัดเจนและอาจซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บเงินในลักษณะเดียวกันกับกองทุนอื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโทษทางอาญาที่สูงมากเมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบที่จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาอีก 10 ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว เช่น ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...
) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ... ) ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข และร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ... ) เป็นต้น โดยร่างพระราชบัญญัติทั้งหมดจะนำไปร้องขอต่อรัฐสภาภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 เพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ดำเนินการพิจารณาต่อไ
คณะรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติ รัฐสภา อากาศสะอาด ล้มละลาย
