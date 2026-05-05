Head Topics

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร้องขอต่อรัฐสภาให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 31 ฉบับ รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดและล้มละลาย

ข่าวรัฐบาล News

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร้องขอต่อรัฐสภาให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. 31 ฉบับ รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดและล้มละลาย
คณะรัฐมนตรีร่างพระราชบัญญัติรัฐสภา
📆5/5/2026 9:52 AM
📰ThaiPBS
107 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 63% · Publisher: 51%

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังค้างการพิจารณาอีก 31 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ 21 ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าเสนอ 10 ฉบับ โดยร่าง พ.ร.บ.เหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างมาก

ในการประชุม คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.

ศ. 2569 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ยังค้างการพิจารณาอีก 31 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 21 ฉบับที่คณะรัฐมนตรีเสนอ และ 10 ฉบับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดก่อนหน้าเสนอ โดยร่างพระราชบัญญัติเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอย่างมาก สำหรับร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปนั้น ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.

ศ. 2534 ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ... ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...

) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ... ) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ... ) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...

) เป็นต้น นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดต่อไป เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อชีวิตประชาชนอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมเพื่ออากาศสะอาดที่ยังขาดความชัดเจนและอาจซ้ำซ้อนกับการเรียกเก็บเงินในลักษณะเดียวกันกับกองทุนอื่น ๆ รวมถึงความรับผิดโทษทางอาญาที่สูงมากเมื่อเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเดินหน้าสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลประโยชน์ของประเทศ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบที่จะนำเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาอีก 10 ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติรับหลักการไว้แล้ว เช่น ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ...

) ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ... ) ร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุข และร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ... ) เป็นต้น โดยร่างพระราชบัญญัติทั้งหมดจะนำไปร้องขอต่อรัฐสภาภายในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.

ศ. 2569 เพื่อให้รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ดำเนินการพิจารณาต่อไ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ThaiPBS /  🏆 52. in TH

คณะรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติ รัฐสภา อากาศสะอาด ล้มละลาย

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ศิริราชเปิดฉีดไฟเซอร์ผู้ใหญ่โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า21-31มี.ค.นี้ศิริราชเปิดฉีดไฟเซอร์ผู้ใหญ่โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า21-31มี.ค.นี้รพ.ศิริราชเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับผู้ใหญ่อายุ 12 ปีขึ้นไป เข็ม 1-4 โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค.นี้
Read more »

เช็ก 10 เส้นทางน้ำท่วมภาคใต้ จราจรผ่านไม่ได้เช็ก 10 เส้นทางน้ำท่วมภาคใต้ จราจรผ่านไม่ได้เช็ก 10 เส้นทางน้ำท่วมภาคใต้ จราจรผ่านไม่ได้ ในพื้นที่ 5 จังหวัด 21 สายทาง 31 แห่ง วันนี้(19 ธ.ค.2565) นายสราวุธ&nbsp; ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนราธิวาสในขณะนี้ ส่งผลให้ทางหลวงบางเส้นทางมีน้ำท่วมสูงเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติ…
Read more »

'ทางหลวง' ใต้อ่วม 5 จังหวัด 21 สายทาง สาหัสห้ามผ่าน 10 แห่ง | เดลินิวส์'ทางหลวง' ใต้อ่วม 5 จังหวัด 21 สายทาง สาหัสห้ามผ่าน 10 แห่ง | เดลินิวส์ฝนตกหนัก! น้ำท่วมทางหลวง 5 จังหวัดภาคใต้ กระทบ 21 สายทาง 31 แห่ง สาหัสผ่านไม่ได้ 10 แห่ง น้ำท่วมสูง จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ฝนตก น้ำท่วม ภาคใต้ เดลินิวส์
Read more »

ลำพูนประกาศห้ามเข้าป่าสงวน ห้ามเผาป่า 10 มี.ค.-31 พ.ค. 2569 ฝ่าฝืนโทษจำคุก 10 ปีลำพูนประกาศห้ามเข้าป่าสงวน ห้ามเผาป่า 10 มี.ค.-31 พ.ค. 2569 ฝ่าฝืนโทษจำคุก 10 ปีจังหวัดลำพูนประกาศห้ามเข้าป่าสงวนและห้ามเผาป่าในช่วงวันที่ 10 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2569 เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี
Read more »

Met Gala: งานออสการ์แห่งโลกแฟชั่น ระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์Met Gala: งานออสการ์แห่งโลกแฟชั่น ระดมทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์Met Gala งานแฟชั่นระดับโลกที่รวบรวมผู้มีอิทธิพลจากหลากหลายวงการ จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนสถาบันเครื่องแต่งกายของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน โดยในปี 2024 สามารถระดมทุนได้ถึง 31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล
Read more »

ครม.ดันกฎหมายค้างท่อ 31 ฉบับ ลุย e-Government ปลดล็อกบิ๊กดาต้าครม.ดันกฎหมายค้างท่อ 31 ฉบับ ลุย e-Government ปลดล็อกบิ๊กดาต้าครม.ไฟเขียว 31 กฎหมายค้างท่อ ทั้งร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด-ล้มละลาย-กม.เช็ค พร้อมปลดล็อกบิ๊กดาต้า เชื่อมข้อมูลรัฐ ดัน e-Government ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ OECD
Read more »



Render Time: 2026-05-05 12:52:50