คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหัวหน้าคณะเจรจาไทย-กัมพูชา พร้อมคณะประนอมระดับสากลเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเขตทะเล

คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้นายสีหศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะเจรจาไทย‑กัมพูชาและแต่งตั้งผู้ประนอมสากลสองคน เพื่อจัดตั้งคณะประนอม 5 คน ภายในหนึ่งเดือนและมุ่งเน้นการกำหนดเขตทะเลให้ชัดเจนก่อนเรื่องพัฒนาพื้นที่ร่วมใต้ทะเล
การประชุม คณะรัฐมนตรี ในวันที่ผ่านมาได้มติเห็นชอบให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยต่อกับฝ่ายกัมพูชา นอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังได้แต่งตั้งนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวตเพื่อเป็นผู้ประสานงานทางการทูตระหว่างสองประเทศ การแต่งตั้งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างการเจรจาที่ชัดเจนและเป็นทางการ เพื่อให้กระบวนการต่อรองด้านเขตแดนทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการประชุม นายสีหศักดิ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับ นานาชาติ สองท่าน ได้แก่ Judge Albert Hoffmann จากแอฟริกาใต้และ Judge Rudiger Wolfrum จากเยอรมนี ทั้งสองท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลทะเลระหว่างประเทศมาก่อน จึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการประนอมจะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาที่ได้แต่งตั้งผู้ประนอมครบสองคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถจัดตั้ง คณะประนอม ที่มีสมาชิกครบห้าคนโดยมีผู้หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะ ประธานจะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายและจะเริ่มดำเนินการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่ คณะประนอม มีการจัดตั้งสมบูรณ์แล้ว นายสีหศักดิ์ย้ำว่าขอบเขตและภารกิจของ คณะประนอม ไม่ได้เทียบเท่าศาลที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นการให้คำแนะนำและสนับสนุนแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในเรื่องเชิงเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกำหนด เขตทะเล และแนวชายฝั่งที่จะเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หากมีการเสนอให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลหรือโครงการพัฒนาพลังงานในทะเลนั้น นายสีหศักดิ์แสดงความเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการกำหนด เขตทะเล ให้ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อทุกด้านของความสัมพันธ์ในอนาคต คณะประนอม จึงต้องศึกษารายละเอียดการทับซ้อนของ เขตทะเล อย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะพิจารณาขยายไปสู่การพัฒนาพื้นที่ร่วมภายใต้ทะเลที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง การเน้นย้ำนี้เป็นการบอกให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนทะเลให้เป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศก่อนที่จะดำเนินการด้านอื่น ๆ ต่อไ.
การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ผ่านมาได้มติเห็นชอบให้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยต่อกับฝ่ายกัมพูชา นอกจากนี้นายสีหศักดิ์ยังได้แต่งตั้งนายทรงชัย ชัยปฏิยุทธ ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงคูเวตเพื่อเป็นผู้ประสานงานทางการทูตระหว่างสองประเทศ การแต่งตั้งเหล่านี้เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างการเจรจาที่ชัดเจนและเป็นทางการ เพื่อให้กระบวนการต่อรองด้านเขตแดนทะเลและพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างการประชุม นายสีหศักดิ์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการประนอมฝ่ายไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติสองท่าน ได้แก่ Judge Albert Hoffmann จากแอฟริกาใต้และ Judge Rudiger Wolfrum จากเยอรมนี ทั้งสองท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลทะเลระหว่างประเทศมาก่อน จึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นผู้ประนอมที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการประนอมจะต้องทำงานร่วมกับฝ่ายกัมพูชาที่ได้แต่งตั้งผู้ประนอมครบสองคนเช่นกัน เพื่อให้สามารถจัดตั้งคณะประนอมที่มีสมาชิกครบห้าคนโดยมีผู้หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะ ประธานจะต้องได้รับการยินยอมจากทั้งสองฝ่ายและจะเริ่มดำเนินการเจรจาอย่างเป็นทางการภายในหนึ่งเดือนหลังจากที่คณะประนอมมีการจัดตั้งสมบูรณ์แล้ว นายสีหศักดิ์ย้ำว่าขอบเขตและภารกิจของคณะประนอมไม่ได้เทียบเท่าศาลที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย แต่เป็นการให้คำแนะนำและสนับสนุนแนวทางแก้ไขข้อขัดแย้งในเรื่องเชิงเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกำหนดเขตทะเลและแนวชายฝั่งที่จะเป็นแนวแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หากมีการเสนอให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับพื้นที่พัฒนาร่วมใต้ทะเลหรือโครงการพัฒนาพลังงานในทะเลนั้น นายสีหศักดิ์แสดงความเห็นว่าควรให้ความสำคัญกับการกำหนดเขตทะเลให้ชัดเจนก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อทุกด้านของความสัมพันธ์ในอนาคต คณะประนอมจึงต้องศึกษารายละเอียดการทับซ้อนของเขตทะเลอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะพิจารณาขยายไปสู่การพัฒนาพื้นที่ร่วมภายใต้ทะเลที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง การเน้นย้ำนี้เป็นการบอกให้ทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนทะเลให้เป็นที่พอใจและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองประเทศก่อนที่จะดำเนินการด้านอื่น ๆ ต่อไ
คณะรัฐมนตรี การเจรจาไทย‑กัมพูชา คณะประนอม เขตทะเล นานาชาติ