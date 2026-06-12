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คณะรัฐมนตรีกำหนดลดธงครึ่งเสา 15 วันและจัดพิธีอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

การเมือง News

คณะรัฐมนตรีกำหนดลดธงครึ่งเสา 15 วันและจัดพิธีอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
คณะรัฐมนตรีลดธงครึ่งเสาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
📆6/12/2026 5:38 AM
📰INNNEWS
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รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสา 15 วันเพื่อไว้ทุกข์ต่อการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พร้อมมอบหมายหน่วยงานจัดพิธีศพและกิจกรรมอาลัยแก่สาธารณะ

คณะรัฐมนตรี ได้ออกมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งดำเนินการ ลดธงครึ่งเสา เป็นระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่ได้ห้ามการจัดงานรื่นเริงหรือกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ผู้บริหารได้อธิบายว่า การ ลดธงครึ่งเสา นี้เป็นการแสดงความเคารพและไว้ทุกข์ต่อการจากไปของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสมัยก่อนทางราชสำนักได้ประกาศให้มีการแสดงความอาลัยระดับชาติ การ ลดธงครึ่งเสา ดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้ง ราชการ และภาคเอกชน สามารถดำเนินกิจกรรมตามปกติได้แต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกนี้ นางรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการประชุม คณะรัฐมนตรี พิเศษที่จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 12 มิถุนายน โดยระบุว่าก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ด้วยการสวดพระอภิธรรมพระศพต่อเนื่องเป็นเวลา 100 วัน การดำเนินการด้านพิธีกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมมีสมาชิกจากพระบรมวงศานุวงศ์รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีการจัดฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอำนวยการจัดการพิธี ฝ่ายสร้างพระเมรุศาสตราหาร ศาลาและบูชนาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) จะรับผิดชอบกำหนดรูปแบบพิธีและการสร้างพระเมรุมาศเพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพต่อพระบิดา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมถวายสักการะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอาลัยต่อพระเมรุศพของพระองค์ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาถวายน้ำส่งพระศพที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 08.30 น.

ถึง 12.00 น.

ของวันถัดไป นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการลงมูลค่าอุปถาน ต่อจากนี้ กระทรวงประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระบิดาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงความเคารพและความศรัทธาต่อพระองค์อย่างเป็นสาก

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INNNEWS /  🏆 18. in TH

คณะรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พิธีอาลัย ราชการ

 

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