คณะรัฐมนตรีกำหนดลดธงครึ่งเสา 15 วันและจัดพิธีอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

รัฐบาลประกาศลดธงครึ่งเสา 15 วันเพื่อไว้ทุกข์ต่อการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พร้อมมอบหมายหน่วยงานจัดพิธีศพและกิจกรรมอาลัยแก่สาธารณะ
คณะรัฐมนตรี ได้ออกมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจทุกแห่งดำเนินการ ลดธงครึ่งเสา เป็นระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ไม่ได้ห้ามการจัดงานรื่นเริงหรือกิจกรรมสาธารณะใด ๆ ผู้บริหารได้อธิบายว่า การ ลดธงครึ่งเสา นี้เป็นการแสดงความเคารพและไว้ทุกข์ต่อการจากไปของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสมัยก่อนทางราชสำนักได้ประกาศให้มีการแสดงความอาลัยระดับชาติ การ ลดธงครึ่งเสา ดังกล่าวถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคระหว่างรัฐกับประชาชน ทั้ง ราชการ และภาคเอกชน สามารถดำเนินกิจกรรมตามปกติได้แต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกนี้ นางรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งผลการประชุม คณะรัฐมนตรี พิเศษที่จัดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 12 มิถุนายน โดยระบุว่าก่อนเริ่มการประชุม นายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี ได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ด้วยการสวดพระอภิธรรมพระศพต่อเนื่องเป็นเวลา 100 วัน การดำเนินการด้านพิธีกรรมจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะตั้งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมมีสมาชิกจากพระบรมวงศานุวงศ์รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังมีการจัดฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอำนวยการจัดการพิธี ฝ่ายสร้างพระเมรุศาสตราหาร ศาลาและบูชนาการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) จะรับผิดชอบกำหนดรูปแบบพิธีและการสร้างพระเมรุมาศเพื่อเป็นศูนย์รวมความเคารพต่อพระบิดา กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมถวายสักการะเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันอาลัยต่อพระเมรุศพของพระองค์ โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาถวายน้ำส่งพระศพที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 08.30 น.
ถึง 12.00 น.
ของวันถัดไป นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาการลงมูลค่าอุปถาน ต่อจากนี้ กระทรวงประชาสัมพันธ์จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระกรณียกิจของพระบิดาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงความเคารพและความศรัทธาต่อพระองค์อย่างเป็นสาก
คณะรัฐมนตรี ลดธงครึ่งเสา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พิธีอาลัย ราชการ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ศึกจักรยานหนูน้อยขาไถเปิดฉากสนามแรกที่พิจิตรกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย 2569 เปิดฉากสนามแรกที่พิจิตร ยอดแข่งพุ่งเฉียด 500 คน ดันเงินสะพัดโรงแรมเต็ม ด้านสมาคมฯ เผยอันดับโลกทีมสปรินท์ไทยผงาดที่ 15 เตรียมลุยเอเชียนเกมส์
Read more »
ataques typhoon and heavy rain warning thailand june 69ผู้ Chiang Mai, etc. have heavy rain and thunderstorms from 10-11, 14-15 June 69. Coastal and Andaman Sea areas face high waves.
Read more »
รัฐบาลขยายทุน ODOS รุ่น 2 ส่งเด็ก ม.6-สายอาชีพ เรียนต่อต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีมาตรการเชิงรุกที่จะสร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ‘1 อำเภอ 1 ทุน’ หรือ ทุน ODOS รุ่นที่ 2 ประจำปี 2569 จนถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้
Read more »
ติณติณ New Country โต้ปมถูกหาว่าพรากผู้เยาว์เด็ก 15 ปี ลั่นไม่เคยเสพยา-งัดหลักฐานผลตรวจติณติณ New Country โต้ปมถูกหาว่าพรากผู้เยาว์เด็กอายุ 15 ปี ลั่นไม่เคยเสพยา พร้อมงัดหลักฐานผลการตรวจ
Read more »
สภาพอากาศวันนี้ -17 มิ.ย.ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่ง กทม.ฝน 40กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -17 มิ.ย.69 ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่ง และฝนตกหนักมากด้านตะวันตกของภาคกลาง วันที่ 14 – 15 มิ.ย.ส่วนกทม.ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
Read more »
ศึกบอลโลกปลุกตลาดทีวี เพาเวอร์ มอลล์เผยจอ 100 นิ้วขึ้นไปยอดพุ่ง ดันโต 15%เพาเวอร์ มอลล์ เผยฟุตบอลโลก 2026 เป็นปัจจัยหนุนตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะทีวีจอใหญ่ คาดยอดขายช่วงทัวร์นาเมนต์โต 10-15% หลังผู้บริโภคมองหาประสบการณ์รับชมที่ดีขึ้น ขณะที่ภาพรวมปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 10-15% จากแรงส่งแอร์ สินค้า AI และกลุ่มพรีเมียม
Read more »