คณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือธุรกิจจากวิกฤติพลังงาน

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานและปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น โดยมีมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
คณะกรรมาธิการ ยุโรป (European Commission) แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน ว่าต้องการให้ประเทศสมาชิกใน ยุโรป เพิ่มการใช้จ่ายเงินของ รัฐบาล เพื่อช่วยเหลือ ธุรกิจ ต่างๆ ในการรับมือกับค่าใช้จ่ายด้าน พลังงาน และ ปุ๋ย ที่พุ่งสูงขึ้น รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ รัฐบาล ต่างๆ กำลังเร่งหาทางบรรเทาผลกระทบทาง เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจาก ราคา สินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ราคา น้ำมันที่พุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่งในหลากหลายภาคส่วน
ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นประมาณ 6% ทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันและก๊าซเป็นระยะเวลานาน หลังจากกองทัพสหรัฐฯ เตรียมปิดกั้นเรือที่ออกจากท่าเรือของอิหร่าน เหตุการณ์นี้ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ความตึงเครียดในตลาดพลังงานโลก ทำให้คณะกรรมาธิการยุโรปจำเป็นต้องออกมาตรการเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
มาตรการที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปนี้จะอนุญาตให้รัฐบาลประเทศสมาชิกสามารถใช้จ่ายเงินจากภาครัฐได้มากขึ้นเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงภาคเกษตรกรรม การขนส่งทางถนน และการขนส่งทางเรือภายในยุโรป นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดมาตรการที่ครอบคลุมมากขึ้นที่บรัสเซลส์กำลังเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวน การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างๆ สามารถแบ่งเบาภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทต่างๆ ต้องแบกรับจากการซื้อเชื้อเพลิงและปุ๋ย โดยเปรียบเทียบกับต้นทุนก่อนที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอลกับอิหร่านจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ร่างแผนของสหภาพยุโรปฉบับนี้ยังระบุว่าจะเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือสูงสุดต่ออุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น เช่น โรงงานผลิตต่างๆ โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าในสัดส่วนที่สูงกว่า 50% นอกจากนี้ รัฐบาลในยุโรปหลายประเทศ เช่น เยอรมนี อิตาลี โปแลนด์ และฮังการี ได้ดำเนินมาตรการทางการเงินหลายอย่างไปแล้ว เช่น การกำหนดเพดานราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและการลดภาษี เพื่อพยายามควบคุมผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามอิหร่าน อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้อาจยังไม่เพียงพอต่อการรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบัน
รัฐบาลแต่ละประเทศมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการก่อนที่คณะกรรมาธิการจะทำการลงมติรับรองฉบับสุดท้ายภายในสิ้นเดือนนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันของสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือธุรกิจต่างๆ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
EU อนุมัติไมโครซอฟท์ซื้อ Activision Blizzard บอกไม่กระทบตลาดคอนโซล-พอใจมาตรการเยียวยาคณะกรรมการยุโรป (European Commission) ประกาศอนุมัติดีลไมโครซอฟท์ซื้อ Activision Blizzard ตรงตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ คณะกรรมการบอกว่าหล
Read more »
EU เพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจ ปี 66-67 หลังราคาพลังงานลดลงคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ระบุในคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดว่า การขยายตัวของ GDP ในสหภาพยุโรป (EU) ในปีนี้น่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.0 และในปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 1.7 เพิ่ม
Read more »
ไปรษณีย์ไทยย้ำกรอกข้อมูลให้ครบก่อนส่งสู่ยุโรปตามมาตรการความเสี่ยงใหม่ไปรษณีย์ไทยย้ำผู้ส่งต้องกรอกข้อมูลการฝากส่งให้ครบถ้วน ทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ของผู้ส่งและผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รายละเอียดสิ่งของบรรจุภายใน ก่อนส่งไปยังประเทศยุโรป หลังมีมาตรการคุมเข้มของ European Commission ใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับสินค้าเข้าประเทศ
Read more »
EU CPC ประกาศปราบปรามโฆษณา Crypto บน Instagram, YouTube, TikTok, Twitter แล้วคณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) ได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มสิทธิผู้บริโภคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยกล่าวหาว่านักการตลาด cryptocurrency
Read more »
คณะกรรมาธิการยุโรประบุ Google มีพฤติกรรมผูกขาดในธุรกิจ AdTech - อาจต้องแยกบริษัทคณะกรรมาธิการยุโรป หรือ European Commission หน่วยงานฝ่ายบริหารของ EU ได้แจ้งกูเกิล ว่าคณะกรรมาธิการมองว่ากูเกิลละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดข
Read more »
EU มีมติผ่านกรอบความร่วมมือ อนุญาตบริษัทเทคถ่ายโอนข้อมูลข้ามทวีประหว่างสหรัฐ-ยุโรปคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) อนุมัติกรอบความร่วมมือว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (EU-U.S. Data Privacy Framework) เปิดทางให้บร
Read more »