คณะกรรมาธิการการเงินเริ่มสืบคดีซื้อคลังน้ำมัน 9 พันล้านของ BCPG หลังผู้ถือหุ้นรายย่อยร้องเรียน

คณะกรรมาธิการการเงินได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อคลังน้ำมันมูลค่า 9,000 ล้านบาทของ BCPG ที่เพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงสั้น ๆ และอาจเป็นการกำหนดราคาสูงเกินจริง พร้อมสอบถามแหล่งที่มาของเงินทุนสีเทาและการอาจเป็นธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมายฟอกเงิน
คณะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการด้านการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน (กมธ.
) ได้รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยในตลาดทุนไทยและจากเครือข่ายผู้ถือหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เกี่ยวกับการซื้อคลังน้ำมันของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) มูลค่า 9,000 ล้านบาท ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยว่าราคาซื้อขายอาจมีการบิดเบือนและอาจทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายย่อย ตามข้อมูลที่เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยส่งมา BCPG ได้เข้าซื้อคลังน้ำมันในจังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 30 ธันวาคม พ.
ศ. 2565 ด้วยมูลค่า 9,000 ล้านบาท แม้ว่าก่อนหน้านี้ในปี พ.
ศ. 2556 มีการเสนอขายทรัพย์สินเดียวกันให้กับ BCP ในราคาประมาณ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม เพียงสามเดือนหลังการซื้อขายมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินได้ลดลงเหลือ 6,550 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่ามูลค่าถูกตัดลง 2,450 ล้านบาท การลดค่าอย่างฉับพลันนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยตั้งคำถามว่ามีการกำหนดราคาสูงเกินจริงหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้น ใครคือผู้ได้รับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคา นายกรณ์ จาติกวณิช สมาชิกคณะกรรมาธิการการเงินกล่าวว่า ประเด็นนี้เป็นหัวข้อที่เคยถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายในรัฐสภาหลายครั้ง ทั้งเรื่องการกำหนดราคาซื้อขาย บุคคลที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการอนุมัติการทำธุรกรรม นายกรณ์ให้ข้อมูลว่า คณะกรรมการบริษัทได้มติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 9,000 ล้านบาท แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลการเงินที่เพียงพอ เช่น งบการเงิน ผลประกอบการ หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ให้มติอนุมัติก่อนที่บริษัทเป้าหมายจะจดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งทำให้การตัดสินใจขาดฐานะข้อมูลที่ชัดเจน อีกทั้งหลังจากที่มูลค่าทรัพย์สินถูกตัดลงเกือบ 2,500 ล้านบาทก็ไม่ได้มีการอธิบายอย่างเป็นทางการใด ๆ ทำให้สังคมและนักลงทุนตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวาง การตอบรับต่อหนังสือร้องเรียนของ กมธ.
จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการในวันเดียวกันโดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก. ล. ต. ) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.
) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป. ป. ช. ) ร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลและพิจารณามาตรการต่อไป อีกด้านหนึ่ง เครือข่ายผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ปปง.
และ ก. ล. ต.
แล้ว โดยคาดว่า DSI จะพิจารณาเปิดคดีเป็นคดีพิเศษในเร็ว ๆ นี้ นายกรณ์ย้ำว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน การคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย และความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทย ซึ่งต้องการการตรวจสอบที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้ตลาดการเงินของประเทศกลับมามีความมั่นคงและเชื่อถือได้อีกครั้
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