คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมติแต่งตั้ง ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการคนใหม่

คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีมติแต่งตั้ง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายสมหมาย ภาษี ที่ครบวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569
คณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมติแต่งตั้ง ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็น ประธานกรรมการ คนใหม่ มีผล 29 พฤษภาคม 2569 คณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีมติแต่งตั้ง ดร.
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการคนใหม่ เข้ารับตำแหน่งต่อจากนายสมหมาย ภาษี ที่ครบวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ดร. ประสาร เป็นผู้มีประสบการณ์สูง เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับประเทศ อาทิ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) มีมติแต่งตั้งให้ ดร.
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็น ประธานกรรมการคนใหม่ แทน นายสมหมาย ภาษี ที่ครบวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับประเทศหลายตำแหน่ง ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.
ล. ต. , ประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น ในด้านการศึกษานั้น ดร.
ประสาร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท Engineering in Industrial Engineering and Management จาก Asian Institute of Technology (AIT), ปริญญาโท Master in Business Administration และปริญญาเอก Doctor of Business Administration จาก Harvard University สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย ดร.
ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนางสาววัฒนา ถิรานุชิต รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ร่วมด้วยกรรมการ ได้แก่ นางสาวแจ่มจันทร์ ศิริกาญจนาวงศ์ นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย นายเพา จาตกานนท์ นายไพศาล เลิศโกวิทย์ นางยอดฤดี สันตติกุล นายอภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการอิสระ ได้แก่ นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ และนางสาวดวงพร ประเสริฐสมสุข โดยมี นางสาวอริยา ติรณะประกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดกา
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ Thaibma
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