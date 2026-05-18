คณะกรรมาธิการด้านการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติผ่าน CLARITY Act

คณะกรรมาธิการด้านการธนาคารของวุฒิสภาสหรัฐฯ ลงมติ 15-9 ผ่านร่างกฎหมาย CLARITY Act เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2569 ส.ว. Cynthia Lummis ประกาศเดินหน้าผลักดันให้ร่างกฎหมายนี้ไปถึงโต๊ะประธานาธิบดีทรัมป์ ชี้เป็นงานนิติบัญญัติที่ยากที่สุดในชีวิต และยังมีด่านสำคัญรออยู่ ทั้งการโหวตเต็มสภา ซึ่งต้องการเสียง 60 เสียงเพื่อผ่านฟิลิบัสเตอร์ และการประนีประนอมกับร่างของสภาล่างการที่คณะกรรมาธิการวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายด้วยเสียงข้ามพรรคถือเป็นสัญญาณบวกต่อตลาดคริปโต เพราะแสดงให้เห็นว่าการกำกับดูแลที่ชัดเจนกำลังใกล้เข้ามา อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อราคาในระยะสั้นยังจำกัด เนื่องจากยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนก่อนจะกลายเป็นกฎหมายจริง
วุฒิสมาชิก Lummis หนุน CLARITY Act เต็มที่ ชี้เป็นประโยชน์ต่อ DeFiวุฒิสมาชิก Cynthia Lummis ออกมาสนับสนุนร่างกฎหมาย CLARITY Act อย่างแข็งขัน พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการปรับปรุงการคุ้มครอง DeFi และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หลังจากมีการแก้ไขร่างกฎหมายล่าสุด
Clarity Act: ร่างกฎหมายคริปโตเผชิญแรงกดดันด้านเวลา ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภาคธนาคารร่าง Digital Asset Market Clarity Act หรือ Clarity Act กำลังเผชิญกับแรงกดดันด้านเวลาอย่างหนัก เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ มิฉะนั้นร่างกฎหมายจะตกไป แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากทำเนียบขาวและนักพัฒนาคริปโต แต่ยังคงเผชิญกับเสียงคัดค้านจากภาคธนาคารในประเด็นเรื่องผลตอบแทน Stablecoin
ข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับ Stablecoin อาจปลดล็อกตลาดคริปโตอเมริกาข้อตกลง Section 404 กำหนดข้อจำกัดในการจ่ายผลตอบแทน stablecoin ในสหรัฐฯ แต่ยังอนุญาตโปรแกรมภักดีได้ CLARITY Act คาดว่าจะนำไปสู่ตลาดกระทิงในครึ่งปีหลังของปี 2569
AI คาดการณ์ราคา XRP สิ้นปี 2569: มองต่างกันแต่โฟกัสที่ Bitcoin และ CLARITY Actการวิเคราะห์โดย AI 4 ตัว (ChatGPT, Claude, Gemini, Grok) คาดการณ์ราคา XRP สิ้นปี 2569 โดยมีกรอบราคาที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าราคา XRP ขึ้นอยู่กับ Bitcoin และความคืบหน้าของ CLARITY Act
ประธานคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐฯ ชี้ CLARITY Act ใกล้โหวตแล้วTim Scott ประธานคณะกรรมการธนาคารวุฒิสภา ประกาศ CLARITY Act เข้าสู่ช่วงวิกฤต เตรียม markup เดือนพฤษภาคม 2569 ก่อนขึ้นโหวตเต็มคณะ หากผ่านจะปลดล็อกเงินทุนสถาบันไหลเข้าตลาดคริปโตครั้งใหญ่
ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นยกแผง หลังทรัมป์เยือนแท่นบูชาสวรรค์ ดัน CLARITY Act ผ่านสภาฯสรุปข่าว ร่างกฎหมายคริปโตสหรัฐฯ CLARITY Act ผ่านคณะกรรมาธิการวุฒิสภาด้วยคะแนน 15-9 หลังค้างมานานกว่า 4 เดือน สะท้อนว่าสหรัฐฯ
