คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินหน้าปราบคอร์รัปชัน mediante ระบบตรวจสอบเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน

นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร แสดงแผนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน การส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านแพลตฟอร์ม ACT Ai และการผลักดันเรื่องร้องเรียนที่มีหลักฐานเข้าระบบ พร้อมกำหนดкประชุมพิจารณาหล Aggregate ประเด็นการทุจริต 7 เรื่องและกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ บ่อนการพนันสัตหีบ
นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ว่า หลังจาก คณะกรรมาธิการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือกับ องค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เราได้เห็นชัดว่า การปราบโกงให้ได้ผล ต้องอาศัย 3 ส่วนทำงานร่วมกันคือ 1.
รัฐสภา ทำหน้าที่ตรวจสอบ ผลักดันกฎหมาย และติดตามหน่วยงานรัฐ 2. ภาคประชาสังคม ช่วยเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสและสะท้อนปัญหาจริง 3.
ประชาชน คือพลังสำคัญที่สุดในการไม่ยอมรับการทุจริต นายอาสพลธ์ กล่าวว่า กรรมาธิการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือเพื่อเดินหน้าต่อใน 2 เรื่องสำคัญคือ เรื่องแรก ผลักดันให้เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลและพยานหลักฐานเพียงพอ สามารถเข้าสู่การพิจารณาได้รวดเร็ว เป็นระบบ และส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องที่สอง สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับช่องทางแจ้งเบาะแส เช่น แพลตฟอร์ม ACT Ai เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ "ผมเชื่อว่า ประเทศไทยจะลดคอร์รัปชั่นได้จริง เมื่อระบบตรวจสอบเข้มแข็ง และประชาชนมีส่วนร่วม คณะกรรมาธิการจะเดินหน้าทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่เพียงในเอกสาร แต่ต้องปรากฏผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน" นายอาสพลธ์ กล่าว นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้า คณะกรรมาธิการจะประชุม 2 วัน分别是 17 มิ.
ย.69 จะพิจารณาผลการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ รวม 7 เรื่อง ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น การกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น การใช้ที่ดินของรัฐ การเบิกจ่ายงบประมาณ การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน และแนวทางป้องกันการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ 18 มิ. ย.69 จะพิจารณาเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์รถไฟ และกรณีการเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่ อ.
สัตหีบ จ. ชลบุรี พรรคเพื่อไทย ก็มี僵硬首歌束 titan ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต้นเดือนหน้า เน้นปราบโก
คอร์รัปชัน สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการ ACT Ai รัฐธรรมนูญ
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