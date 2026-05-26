คณะกรรมการสรุปสาเหตุเครนตกทับขบวนรถไฟสีคิ้ว: ความล้มเหลวเชิงระบบของ 3 ฝ่าย

คณะกรรมการสอบสวนสรุปว่าเหตุเครนตกทับขบวนรถไฟสีคิ้วในจังหวัดนครราชสีมามาจากความล้มเหลวเชิงระบบของผู้รับจ้าง, ที่ปรึกษา, และหน่วยงานรัฐ ทั้งขั้นตอนปฏิบัติที่ละเลย การไม่มีใบอนุมัติการทำงาน และการไม่ตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 09.15 น.
เหตุการณ์อุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อระบบฐานรองรับด้านหน้าของเครนก่อสร้าง (Launching Gantry ชุดที่ 4) ที่ใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย‑จีน สัญญาที่ 3‑4 ร่วงลงจากที่สูงกว่า 10 เมตรโดยตรงทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 สายกรุงเทพ‑อุบลราชธานี ระหว่างสถานีหนองน้ำขุ่นกับสถานีสีคิ้ว ทำให้ผู้โดยสารจำนวน 30 คนและพนักงานก่อสร้าง 1 คนเสียชีวิต รวมถึงมีผู้บาดเจ็บ 71 ราย รถไฟสภาพเสียหาย 3 คันโดยคันที่ 2 ถูกทับจนฉีกขาดและเกิดไฟไหม้ คันที่ 3 ตกลงราง ส่งผลให้เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต้องปิดการให้บริการเป็นเวลา 10 วันกระทบต่อขบวนรถไฟกว่า 14 ขบวน คณะกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการด้านวิศวกรรม ภายใต้การนำของนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วง 45 วันที่ผ่านมา การสอบสวนครอบคลุมการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ การเก็บวัตถุพยาน การทดสอบวัสดุทั้งแบบทำลายและไม่ทำลาย รวมถึงการตรวจสอบเหล็กเส้นที่ขาดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน นอกจากนี้ยังสอบถามข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้แก่ ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษาควบคุมงาน เจ้าของโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟที่ทำหน้าที่ยกชิ้นส่วนคอนกรีตหนักหลายร้อยตัน การตรวจสอบพบว่าเครนยืนอยู่บนขา 3 จุดตามขั้นตอนที่กำหนด โดยต้องดึงขากลางมาชิดขาหน้าก่อนเคลื่อนที่ แต่ในวันเกิดเหตุผู้ปฏิบัติงานได้ละเลยขั้นตอนสำคัญนี้และสั่งให้เครนเคลื่อนที่ทันที ทำให้น้ำหนักกว่า 700 ตันกดบนขาหน้าจุดเดียว ส่งผลให้เหล็กยึด (PT Bar) ไม่สามารถรับแรงได้และขาดลง ทำให้ฐานเครนพังทลายและทับขบวนรถไฟที่วิ่งผ่านอยู่ คณะกรรมการสรุปว่าจุดอ่อนไม่ได้อยู่ที่ความผิดพลาดของช่างคนเดียว แต่เป็นความล้มเหลวเชิงระบบจากหลายฝ่าย ทั้งผู้รับจ้างที่ข้ามขั้นตอนในคู่มือ ไม่เลื่อนขากลางก่อนเคลื่อนที่ ทำงานโดยพลการโดยไม่มีใบอนุมัติ (Work Permit) และไม่แจ้งขอปิดการเดินรถ (Window Time) ก่อนทำงานบนโครงสร้างข้ามทางรถไฟ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเวียนที่กำหนดให้เปลี่ยนเหล็กยึด PT Bar ทุก 60 รอบใช้งาน และตรวจสอบความปลอดภัยของเครนตามกฎหมายที่กำหนดทุก 3 เดือนไม่ครบถ้วน อีกทั้งขาดวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างาน ทำให้การตรวจสอบและลงนามอนุมัติงานเกิดความล่าช้าและบางครั้งทำโดยการลงนามล่วงหน้าและย้อนหลัง นอกจากนี้ยังมีการมอบหมายงานเกินศักยภาพให้วิศวกรดูแลหลายสัญญาพร้อมกัน ส่งผลให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างผ่อนคลายและปล่อยให้ความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานเดียว ซึ่งขัดต่อระเบียบและสัญญาข้อ 10 และข้อ 24 ของโครงการ ผลสรุปของคณะกรรมการระบุว่า ความเสียชีวิต 31 รายไม่ได้เป็นเหตุบังเอิญ แต่เป็นผลมาจากระบบที่มีปัญหาและการปล่อยผ่านการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง การละเลยขั้นตอนความปลอดภัยและการจัดการเอกสารทำให้เกิดการผิดสัญญาจ้างอย่างร้ายแรง ซึ่งอาจนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมาย เช่น การบอกเลิกสัญญา การเสนอชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการ รฟท.
จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ส่วนผลการทดสอบวัสดุจากสถาบันกลางยังอยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อยืนยันสาเหตุหลัก (Root Cause) อย่างเป็นทางการ คณะกรรมการได้เสนอแนะต่อกระทรวงคมนาคมให้มีมาตรการเร่งด่วน ได้แก่ 1) หยุดงานทันทีเมื่อมีรถไฟวิ่งผ่าน ห้ามทำงานบนโครงสร้างส่วนบนขณะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านด้านล่างอย่างเด็ดขาด 2) กำหนดระยะห่างขั้นต่ำ 3 เมตรจากศูนย์กลางรางก่อนทำงานบนโครงสร้างที่เหนือราง 3) ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติการทำงานให้มีการตรวจสอบและลงนามโดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานตลอดเวลา 4) บังคับใช้การตรวจสอบความปลอดภัยเครนตามรอบ 3 เดือนอย่างเคร่งครัดและตรวจสอบครบทุกชุดอุปกรณ์ยก 5) เพิ่มจำนวนวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน้างานเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดซ้ำในอนาค
