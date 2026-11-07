คณอรรษฎ์ เผยนโยบายเศรษฐกิจฐานราก ผ้าขาวม้าทอใจ ขยายโอกาสชุมชน
คณอรรษฎ์ชี้เศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ท้องถิ่นผ่านโครงการผ้าขาวม้าทอใจ ลดการย้ายเข้าเมืองใหญ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
คณอรรษฎ์ เปิดเผยว่าเป้าหมายหลักของการส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก คือการทำให้นักธุรกิจในรุ่นใหม่นี้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างมั่นคง การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในท้องถิ่นจะช่วยให้ประชาชนมีทางเลือกในการทำงานใกล้บ้าน ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการย้ายถิ่นฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์กระจายโอกาสสู่ภูมิภาค
คณอรรษฎ์ มองว่า การลดความเหลื่อมล้ำจำเป็นต้องอาศัยการสร้างโอกาสในภาคภูมิภาค ให้ประชาชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาที่มีอยู่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตนเองได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และเครือข่ายในพื้นที่ ในการสนับสนุนการทำงานของชุมชนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแรงAlso readสาวขับ BMW ป้ายแดง ตีลูกกอล์ฟโดนแคดดี้ตาบอด โยนเงิน 500 จ่ายค่ารักษาหารสอง
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดและพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงบทบาทของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่สามารถเข้ามาสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้อิสระและความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการจริง
พลังความร่วมมือผ้าขาวม้าทอใจ
ผ้าขาวม้าทอใจ เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านความร่วมมือระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งครอบคลุมการทำงานด้านการเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรและเรื่องราวของแต่ละพื้นที่เป็นต้นทุนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ข้อมูลผลการดำเนินเครือข่ายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมที่นำเสนอภายในงาน ระบุว่า มีการดำเนินโครงการไปแล้วจำนวน 1,924 โครงการ ครอบคลุม 5,241 ชุมชน มีผู้受益ประโยชน์ 158,216 ครัวเรือน และสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นกว่า 3,520 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการกระจายรายได้สู่ฐานรากอย่างกว้างขวาง
ขยายผลสู่ระดับอำเภอด้วยจงรักภักดี
สำหรับก้าวต่อไป ภาคีเครือข่ายกำลังขยายการทำงานจากระดับจังหวัดลงสู่ระดับอำเภอ พร้อมทั้งขับเคลื่อนผ่านโครงการ ด้วยจงรักภักดี เพื่อเสริมศักยภาพของคนในพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงด้านการผลิต การค้า และการบริการเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ การประสานงานระหว่างแต่ละฝ่ายจึงมีความสำคัญต่อการนำสินค้าจากชุมชนไปถึงผู้บริโภคในวงกว้างมากขึ้น
คณฐาปน ย้ำว่า แม้รายได้จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญ แต่เป้าหมายของงานยังครอบคลุมถึงคุณภาพชีวิตและการดำรงชีวิตของคนในชุมชนด้วย สำหรับ ผ้าขาวม้าทอใจ เป้าหมายของการก้าวจากไทยสู่โลกจึงเชื่อมโยงกลับมาระหว่างรายได้ของคนทอ โอกาสของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการส่งต่อภูมิปัญญาให้มีพื้นที่อยู่ในเศรษฐกิจร่วมสมัย
เมื่อฝีมือของชุมชนได้รับการต่อยอดด้วยการออกแบบและมีโอกาสเข้าถึงตลาดมากขึ้น การเติบโตของผ้าขาวม้าไทยก็จะกลายเป็นอีกช่องทางในการสร้างอนาคตให้กับผู้คนที่อยู่เบื้องหลังผืนผ้าเหล่านั้น ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเอกลักษณ์
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