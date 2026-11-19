ข้าวโพด สุพิชชา คว้าแชมป์ Quick Zabb Idol Contest 2026 Season 3
ผลการแข่งขัน Quick Zabb Idol Contest 2569 ปรากฏว่า สุพิชชา ขำมะณี หรือ ข้าวโพด คว้ารางวัลชนะเลิศสมศักดิ์ศรี พร้อมโอกาสทำงานกับแบรนด์ควิกแสบ
สุพิชชา ขำมะณี หรือ ข้าวโพด คว้าตำแหน่งชนะเลิศจากการแข่งขัน Quick Zabb Idol Contest 2026 Season 3 อย่างสมศักดิ์ศรี หลังผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นตลอดเดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงวันตัดสินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ณ CDC Ballroom เลียบทางด่วนรามอินทรา การแข่งขันที่จัดโดยแบรนด์ ควิกแสบ จาก โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้ผู้ชนะที่มีความสามารถโดดเด่นและเหมาะสมกับความเป็นตัวแทนของแบรนด์มากที่สุด
ผลการแข่งขันและรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้าย
การแข่งขัน Quick Zabb Idol Contest 2026 Season 3 ได้ผู้ชนะคือ QZ03 สุพิชชา ขำมะณี ซึ่งครองตำแหน่งควิกแสบไอดอล ซีซั่น 3 อย่างเต็มตัว สำหรับผู้เข้าประกวดรายอื่นที่สามารถผ่านเข้ารอบลึกและคว้ารางวัลรองชนะเลิศตามลำดับมีดังนี้ โดยรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ QZ15 น้ำอิง บุษราคัม ใจกล่ำนะ รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ QZ23 แบม ศศิมาภรณ์ โงนรี และรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ QZ13 กาแฟ จุฬารัตน์ สุขสมAlso readนายกฯ ชูไทยประตูเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก บนเวที APEC CEO Summit 2026
ในส่วนของผู้เข้ารอบสุดท้ายที่เหลืออีก 2 อันดับแรก ได้แก่ QZ08 นาโน พัชรพร ฟองกระจาย ซึ่งได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 และ QZ16 อาย ศิมินตรา ขำอาจ ที่ครองตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 5 การประกาศผลรางวัลเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากผู้เข้าประกวดทั้ง 30 คนที่ได้ผ่านรอบ Audition และ Workshop แสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ชมในงานวันตัดสิน
เกณฑ์การตัดสินและความเห็นจากผู้บริหารแบรนด์
คุณยศสรัล แต้มคงคา ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยจำกัด ได้เปิดเผยเกณฑ์การคัดเลือกที่เน้นปัจจัยหลายด้านนอกเหนือจากความสามารถพื้นฐาน ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงต้องมีหน้าตาและรูปร่างที่ดี แต่ยังต้องแสดงความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางแบรนด์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนรวมด้วย การตัดสินในรอบ 30 คนสุดท้ายจะวัดที่ไหวพริบ ปฏิภาณ และสถานการณ์หน้างานเป็นหลัก
ด้าน ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช กรรมการกิตติมศักดิ์ปีแรก แสดงความประทับใจต่อความเป็นชุมชนที่แข็งแกร่งของโครงการตั้งแต่ซีซัน 1 ถึงซีซัน 3 โดยมองว่าการตัดสินเน้นที่ความมั่นใจและการเป็นตัวของตัวเองของเยาวชน แม้บางคนจะตื่นเต้นแต่เมื่อถือไมค์กลับแสดงออกมาได้ดี กรรมการเลือกผู้เข้าแข่งขัน 6 คนที่ตอบโจทย์และพร้อมใช้งานจริงมากที่สุด โดยเชื่อว่าบุคลิกและการแสดงออกในวันนี้ถือว่าโดดเด่นมากแม้ทักษะการร้องเพลงหรือเต้นจะพัฒนาเพิ่มได้อีก
แนวโน้มโอกาสทางธุรกิจและงานในอนาคต
คุณ วีวี่ ฐาสุปางค์ เดชะอัครอนันต์ หรือ มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด 2024 กรรมการหลักที่ร่วมคัดเลือกสาวแสบมาตลอด 3 Season ให้ข้อมูลว่าภาพรวมการคัดเลือกมีบางรายที่หลุดโผเนื่องจากมุมมองของกรรมการแต่ละคนแตกต่างกัน แต่ผลสุดท้ายได้ 6 คนที่น่าพอใจและเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้ดี ส่วนการพัฒนาต่อยอดทางแบรนด์กำลังทำการบ้านเพื่อดึงศักยภาพที่แตกต่างกันของน้องๆ แต่ละคนออกมาและยืนยันว่ามีงานรอผู้ชนะและ finalists แล้วอย่างน้อย 2 งาน
สำหรับ สุพิชชา ขำมะณี ผู้ชนะครั้งนี้ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าก่อนหน้านี้ตนเองรู้สึกว่าไม่เก่งอะไรเลย แต่ด้วยความพยายามสูงมากจึงทุ่มเทงัดทุกความสามารถทั้งร้องและเต้นออกมาเต็มที่ เพื่อให้คณะกรรมการเห็นความตั้งใจและการทำงานหนักของเธอ ผลการชนะครั้งนี้จึงเป็นรางวัลของความมุมานะที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบัน
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