ข้าวตราไก่แจ้ จับมือ กรมการข้าว ยกมาตรฐานนาแปลงใหญ่อุบลฯ
ข้าวตราไก่แจ้ ร่วมกับกรมการข้าว จัดอบรมมาตรฐาน SRP ที่นาเยีย อุบลราชธานี ให้น้องๆ Mister Supranational Thailand สัมผัสอาชีพชาวนา ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่
บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ผู้ผลิต ข้าวตราไก่แจ้ จับมือ กรมการข้าว จัดกิจกรรมเชิงวิชาการและการลงพื้นที่จริง ณ อำเภอ นาเยีย จังหวัด อุบลราชธานี เพื่อนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ยั่งยืนไปขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกร โดยในครั้งนี้ได้นำตัวแทนคนรุ่นใหม่จากเวที Mister Supranational Thailand จำนวน 3 ราย ได้แก่ บุ๊ค คมสัน ศรีมงคลศิริ ต้นกล้า พทิตย์ธฎา โพธาเจริญ และตี๋ ณัฐนนท์ ดุษฎีรุ่งเรือง ร่วมเรียนรู้วิถีชาวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
มาตรฐาน SRP กับเป้าหมายเกษตรยั่งยืน
กิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายหลักเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันเทรนด์สมัยใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐาน SRP หรือ Sustainable Rice Platform ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรในแปลงนาอย่างคุ้มค่า บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด ต้องการยกระดับคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง โดยมีนายสุกรรณ์ พิลาล้ำ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยีย ปี 2559 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังองค์ความรู้ในครั้งนี้Also readเปิดฉากเวที Supranational Thailand 2024 คอนเซ็ปต์ ศรัทธาเหนือความกลัว
การถ่ายทอดความรู้ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี การเพิ่มคุณภาพข้าว ไปจนถึงแนวทางการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อมาตรฐานการปลูกข้าวที่ยั่งยืน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย นำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวเกษตรกรให้ดีขึ้นในระยะยาว
ดาวหนุ่มเวทีมิสเตอร์ซูเปอร์โนเมลลงแปลงนา
บุ๊ค คมสัน ศรีมงคลศิริ ซึ่งเป็นตัวแทน Mister Supranational Thailand Chiang Mai 2027 ต้นกล้า พทิตย์ธฎา โพธาเจริญ รองอันดับ 1 Mister Supranational Thailand 2023 และตี๋ ณัฐนนท์ ดุษฎีรุ่งเรือง ผู้เข้ารอบ 9 คนสุดท้าย Mister Supranational Thailand 2024 ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์การลงแปลงนาเกี่ยวข้าวร่วมกับพี่น้องชาวนาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นความลำบากและความสำคัญของการทำเกษตรกรรมไทย
นอกจากการลงมือทำนาจริง ทั้งสามคนยังร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์รังสรรค์เมนูอาหารจากข้าวตราไก่แจ้ คู่กับวัตถุดิบท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารเรื่องราวดีๆ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้สังคมทั่วไปหันมาเล็งเห็นถึงคุณค่าของข้าวไทยและความสำคัญของอาชีพชาวนาที่เป็นรากฐานหลักของประเทศไทย
การส่งมอบอุปกรณ์และการต่อยอดองค์ความรู้
ภายในงานยังได้มีการส่งมอบคู่มือการปลูกข้าวยั่งยืน รวมถึงปุ๋ยคอกและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่อำเภอนาเยีย เพื่อนำไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในการพัฒนาแปลงนาของตนเองต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของข้าวตราไก่แจ้ ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพข้าวไทยและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
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