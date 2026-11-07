ข้าวหอมสยาม สุวรรณภูมิ 1 ติดกรอบ DNA ข้าวหอมมะลิ โรงสีปฏิเสธรับซื้อ
โรงสีส่วนใหญ่ปฏิเสธรับซื้อข้าวสุวรรณภูมิ 1 เพราะมาตรฐานการค้าข้าวหอมมะลิไทยจำกัดสายพันธุ์ไว้เพียง 2 สายพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเสนอให้ตลาดส่งออกช่วยพิสูจน์คุณภาพข้าวหอมพันธุ์ใหม่
ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่า สุวรรณภูมิ 1 หรือ ข้าวหอมสยาม กำลังเผชิญอุปสรรคทางการค้า หลังโรงสีส่วนใหญ่ปฏิเสธการรับซื้อ แม้ข้าวชนิดนี้จะมีคุณสมบัติด้านความหอมและความนุ่มใกล้เคียง ข้าวหอมมะลิ ประเด็นดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยรศ. สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอิสระและอดีตนักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติ ขณะที่นายเกรียงศักดิ์ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในมุมของภาคการค้าและการส่งออก
สาระสำคัญของปัญหาอยู่ที่กรอบการค้าข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดขอบเขตพันธุ์ข้าวหลักไว้เพียง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ทำให้ข้าวสุวรรณภูมิ 1 แม้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าว และส่งผลให้การขยายตลาดเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามศักยภาพที่ควรจะเป็นAlso read'ทักษิณ' ฉุน ธนาธร ซัด ก้าวไกล เหมือน ปชป. ขึ้นทุกวัน ลั่นเพื่อไทยไม่ขายพ่วง
ข้าวสุวรรณภูมิ 1 ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวสุวรรณภูมิ 1 ถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีจีโนมิกส์ (Genomics) ผสมผสานกับพันธุกรรมข้าวหอมมะลิเดิม ผลลัพธ์คือข้าวพันธุ์ไวแสงที่มีคุณสมบัติด้านความหอมและความนุ่มใกล้เคียงข้าวหอมมะลิ รศ.สมพรระบุว่าจุดเด่นสำคัญคือให้ผลผลิตมากกว่า 500 กิโลกรัมต่อไร่
ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ KDML 105 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 300-400 กิโลกรัมต่อไร่ ตามข้อมูลเปรียบเทียบที่เกี่ยวข้อง ข้าวสุวรรณภูมิ 1 จึงมีศักยภาพเพิ่มผลผลิตได้ประมาณ 20-30% ซึ่งเป็นทางเลือกให้ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรายได้ต่อพื้นที่เพาะปลูก
อย่างไรก็ตาม จุดเด่นด้านผลผลิตยังไม่สามารถแปลงเป็นยอดขายได้ เพราะโรงสีส่วนใหญ่มองว่าความเสี่ยงทางกฎหมายสูงเกินไป หากโรงสีรับซื้อข้าวสุวรรณภูมิ 1 แล้วนำไปสีหรือจำหน่ายในตลาดข้าวหอมมะลิ และการสุ่มตรวจพบว่าสายพันธุ์ไม่ตรงตามข้อกำหนด โรงสีอาจถูกตีกลับสินค้า และอาจถูกปรับสูงถึง 1,000-2,000 บาทต่อหน่วยตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โรงสีส่วนใหญ่จึงเลือกปฏิเสธการรับซื้อข้าวสุวรรณภูมิ 1 ตั้งแต่หน้าโรงสี ซึ่งสะท้อนว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวและระบบการค้ายังมีช่องว่างที่ยังไม่เชื่อมต่อกัน แม้ภาควิจัยจะพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณสมบัติดีขึ้น แต่หากกลไกมาตรฐานและตลาดไม่รองรับ นวัตกรรมนั้นก็ไม่สามารถไปถึงเกษตรกรและผู้บริโภคได้จริง
ข้อเสนอของนายเกรียงศักดิ์และมุมมองด้านการค้าข้าว
นายเกรียงศักดิ์กล่าวว่า หลักคิดสำคัญของการบริโภคข้าวต้องพิจารณาจากคุณภาพที่ผู้บริโภคสัมผัสได้จริง ทั้งความนุ่ม ความหอม ความอร่อย หรือ Texture มากกว่าการยึดตัวเลข DNA จากห้องปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว
นายเกรียงศักดิ์เตือนว่า หากอุตสาหกรรมข้าวไทยยังยึดกรอบการตรวจ DNA อย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้ข้าวพันธุ์ใหม่ต้องเหมือนข้าวหอมมะลิเดิมทุกประการ จะกลายเป็นข้อจำกัดต่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวในอนาคต ทั้งที่การปรับปรุงพันธุ์พืชต้องรับมือกับสภาพภูมิอากาศ โรคพืช และความเสี่ยงด้านการผลิต
นายเกรียงศักดิ์เสนอให้ภาคการส่งออก โดยเฉพาะสมาคมผู้ส่งออกข้าวและผู้ประกอบการค้าข้าวหอม นำตัวอย่างข้าวสายพันธุ์ใหม่ไปให้ผู้ซื้อในต่างประเทศหุงชิมและประเมินคุณภาพ เพื่อพิสูจน์ว่าตลาดยอมรับรสสัมผัสและคุณลักษณะของข้าวดังกล่าวหรือไม่
หากผู้ซื้อในตลาดต่างประเทศยอมรับและมีความต้องการซื้อในกลุ่มข้าวหอม จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างตลาดรองรับ เมื่อภาคส่งออกมีความชัดเจนด้านการค้า โรงสีก็จะมั่นใจมากขึ้นในการเปิดจุดรับซื้อจากเกษตรกร ลดความกังวลเรื่องการแยกกองข้าว การจัดชั้นคุณภาพ และความเสี่ยงจากการถูกปฏิเสธรับซื้อ
นายเกรียงศักดิ์ระบุว่า การวางตำแหน่งทางการตลาดไม่จำเป็นต้องบังคับให้ข้าวพันธุ์ใหม่อยู่ภายใต้มาตรฐานข้าวหอมมะลิเดิมทั้งหมด แต่ควรเปิดโอกาสให้พัฒนาเป็นสินค้าในกลุ่มข้าวหอมพรีเมียมพันธุ์ใหม่ หรือข้าวพื้นนุ่มมีกลิ่นหอม พร้อมสร้างมาตรฐานและจุดขายเฉพาะตัวให้ชัดเจน
ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานสินค้า การแสดงฉลาก และการจัดชั้นคุณภาพยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้ซื้อและผู้บริโภค โจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงการถกเถียงว่าข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่มี DNA เหมือนข้าวหอมมะลิกี่เปอร์เซ็นต์ แต่คือการสร้างตลาดและมาตรฐานการค้าที่สะท้อนคุณภาพข้าวอย่างแท้จริง
ผลกระทบต่อเกษตรกรและการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทย
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดตกอยู่กับเกษตรกร เพราะหากโรงสีไม่รับซื้อข้าวสุวรรณภูมิ 1 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากพันธุ์ใหม่อาจไม่สามารถแปลงเป็นรายได้ได้ตามที่คาดหวัง นายเกรียงศักดิ์เน้นว่า ไม่ควรปล่อยให้เกษตรกรเป็นผู้รับความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนของตลาดเพียงฝ่ายเดียว
สำหรับงานวิจัยพันธุ์ข้าวไทย ข้อเสนอของนายเกรียงศักดิ์มุ่งป้องกันไม่ให้ผลงานพัฒนาพันธุ์กลายเป็นเพียงผลงานในห้องทดลอง โดยต้องมีการทดสอบตลาดต่างประเทศ การกำหนดมาตรฐาน และการสื่อสารจุดขายที่ชัดเจนควบคู่กันไป
ประเด็นสุดท้ายที่รศ.สมพรระบุว่าต้องเร่งสร้างความชัดเจน คือการตรวจสอบสายพันธุ์ข้าวด้วยเทคโนโลยี DNA ซึ่งเป็นกลไกที่ใช้ในการยืนยันสายพันธุ์เมื่อมีการสุ่มตรวจ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ในต้นฉบับที่ได้รับ จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในขณะนี้
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