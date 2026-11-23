ข้าวมันไก่ 80 บาท งานลอยกระทง สะพานหิน Phuket ดราม่า ปริมาณน้อย
ประเด็นร้อนข้าวมันไก่ราคา 80 บาทในงานลอยกระทงสะพานหินภูเก็ต ปี 2569 กระดุมกดดราม่าผู้บริโภคหนักหลังพบปริมาณเนื้อไก่น้อยมาก ขาดความคุ้มค่าตามราคาในตลาด
ประเด็นเรื่องราคาและปริมาณของอาหารในงานเทศกาลกลายเป็นหัวข้อถกเถียงอย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์ภาพ ข้าวมันไก่ หนึ่งจานที่มีราคา 80 บาท ซึ่งผู้บริโภครู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายออกไป เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในบรรยากาศการเฉลิมฉลองงานลอยกระทงประจำปี ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะในพื้นที่สวนสาธารณะ สะพานหิน ที่มีผู้คนหนาแน่น
จุดเริ่มต้นดราม่าข้าวมันไก่ราคา 80 บาท
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Supada Aunseera ได้อัปโหลดภาพอาหารจานหนึ่งลงในเพจ "ของอร่อยบอกด้วย ภูเก็ต" พร้อมตั้งคำถามตรงไปตรงมาต่อชาวเน็ตว่าร้านดังกล่าวคิดราคาข้าวมันไก่สูงถึง 80 บาทนั้นเหมาะสมหรือไม่ ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและดึงดูดความสนใจจากผู้คนจำนวนมากที่ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานราคาอาหารในพื้นที่จัดงานAlso readกาแล็กซี่–ซิลิคอน เทค พาร์ค เปิดบ้านดาต้าเซ็นเตอร์ ยุค AI ชูรีไซเคิลน้ำ 80%
ทันทีที่โพสต์ถูกแชร์ออกไป ผู้ใช้เฟซบุ๊กจำนวนมากได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย บางรายยืนยันว่านี่คือร้านเดียวกันและเสริมว่าปริมาณเนื้อไก่ในจานมีจำนวนน้อยมากจนน่าผิดหวัง นอกจากนี้ยังมีผู้แชร์ภาพจากประสบการณ์ตรงโดยระบุว่าเพิ่งคุยกับเพื่อนที่ไปกินร้านนี้เหมือนกันและได้รับคำแนะนำว่าข้าวมันไก่ร้านนี้น่ากินน้อยมาก จนแทบไม่กล้าสั่งซ้ำอีกครั้ง
มุมมองผู้บริโภคต่อความคุ้มค่าของราคา
ความคิดเห็นจากชาวเน็ตสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อมาตรฐานการบริการและความคุ้มค่าที่ผู้บริโภคได้รับ โดยบางรายระบุว่าเคยมีโอกาสกลับไปกินอีกครั้งหนึ่งแต่ตัดสินใจไม่กลับอีกเลยหลังจากเจออาหารลักษณะนี้ ปัญหาหลักไม่ใช่เพียงตัวเลขราคา 80 บาทเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความไม่สมดุลระหว่างราคาที่ต้องจ่ายกับปริมาณและคุณภาพเนื้อไก่ที่ปรากฏอยู่บนจานจริงๆ ซึ่งตรงข้ามกับความคาดหวังของผู้บริโภคในเทศกาลอาหารลักษณะนี้
มีผู้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของอาหารและปริมาณส่วนประกอบต่างๆ ที่ดูน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับมาตรฐานราคาปกติ ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมร้านอาหารจึงกำหนดราคาสูงขนาดนี้ในขณะที่ปริมาณอาหารไม่น่าพอใจ แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นแค่ไหน แต่ความรู้สึกของผู้บริโภคชี้ให้เห็นว่าการสื่อสารเรื่องมูลค่าระหว่างร้านและผู้ซื้อขาดความเข้าใจตรงกัน
รายละเอียดสถานที่และเวลาจัดงานลอยกระทง
จากการสอบถามไปยังผู้โพสต์ซึ่งไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม ทราบว่าข้าวมันไก่จานดังกล่าวซื้อมาจากร้านค้าขนาดใหญ่ที่มีป้ายสีชมพูเด่นชัด ภายในบริเวณงานลอยกระทงสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดที่มีกิจกรรมจัดขึ้นอย่างคึกคักต่อเนื่องยาวนานหลายวัน โดยมีผู้เข้าชมงานจำนวนมากในแต่ละคืน
งานลอยกระทงสะพานหินในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งอยู่ในช่วงวันหยุดและเทศกาลสำคัญที่มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดเดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมอย่างหนาแน่น เวลาในการเปิดงานคือช่วงเย็นตั้งแต่ 16.00 น. ไปจนถึง 23.00 น. จัดขึ้นที่สวนสาธารณะสะพานหิน บริเวณเวทีกลางสะพานหิน ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด
ผลกระทบทางสังคมและทิศทางในอนาคต
ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงและสร้างความสนใจอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่างแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาอาหารในตลาดนัดหรืองานเทศกาล ซึ่งบางครั้งราคามักจะสูงกว่าปกติแต่ผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อความสะดวกและบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่าหากปริมาณอาหารน้อยเกินไป ก็อาจทำลายความประทับใจที่มีต่องานเทศกาลและภาพลักษณ์ของจังหวัดได้ในระยะยาว
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนไหวของผู้บริโภคต่อการใช้จ่ายในยุคปัจจุบันที่ใส่ใจเรื่องความคุ้มค่ามากขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าอาหารที่ราคาวัตถุดิบมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารในงานดังกล่าว อาจต้องพิจารณาทบทวนการกำหนดราคาหรือปรับปริมาณส่วนประกอบให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภค เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคงความนิยมของงานลอยกระทงสะพานหินไว้ได้อย่างยั่งยืน
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy