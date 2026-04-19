ข้อเสนอปฏิรูปภาษีรอบด้าน: เร่งดิจิทัล-ขยายฐาน-ยกระดับกรมสรรพากร

ข้อเสนอปฏิรูปภาษีรอบด้าน: เร่งดิจิทัล-ขยายฐาน-ยกระดับกรมสรรพากร
ปฏิรูปภาษีAIกรมสรรพากร
📆4/19/2026 3:06 PM
คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา เสนอแนวทางปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ เน้นใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ขยายฐานรายได้ครอบคลุม พร้อมปรับโครงสร้าง VAT และภาษีทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนสวัสดิการรัฐและพัฒนาท้องถิ่น ชงแนวคิด Home Town Tax และยกเว้นภาษีสตาร์ทอัพ 3 ปีแรก ขณะที่การประชุม ครม. สัปดาห์หน้าจับตาประเด็นขึ้น VAT.

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การ เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ได้นำเสนอรายงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปโครงสร้างภาษีครั้งสำคัญ โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของประเทศให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะชุดนี้ครอบคลุมหลากหลายมิติ ตั้งแต่การนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการบริหารจัดการภาษี ไปจนถึงการขยายฐานภาษีทั้งในส่วนของรายได้ การบริโภค และทรัพย์สิน รวมถึงการปฏิรูปบทบาทของ กรมสรรพากร ให้เป็นองค์กรจัดเก็บภาษีแห่งชาติที่บริหารจัดการอย่างอิสระ ปราศจากอิทธิพลทางการเมือง มุ่งยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เสียภาษี

ในส่วนของการจัดเก็บภาษีจากฐานรายได้ ข้อเสนอเน้นการสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงระบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีเงินได้ทุกคนและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลระบบสวัสดิการแห่งรัฐ กำลังพลภาครัฐ และระบบประกันสังคม เพื่อให้สามารถกำหนดนโยบายภาษีอากรระยะยาวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการคลัง เช่น การเพิ่มการหักลดหย่อนบุตรโดยอิงจากจำนวนการเกิด คนละ 5 แสนบาท และการจัดตั้งโครงการบัญชีการออมส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนในกลุ่มพลเมืองไทยและผู้ปกครอง อีกทั้งยังมีการเสนอให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมีบทบาทในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 2% จากยอดขายเพื่อส่งให้กรมสรรพากรโดยตรง ควบคู่ไปกับการปรับเพิ่มอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคลที่มีรายรับจากเงินปันผลเกิน 10 ล้านบาท โดยใช้อัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยการยกเว้นภาษีสตาร์ทอัพในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินกิจการ และการจัดเก็บภาษีสำหรับนิติบุคคลต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ให้บริการหรือขายสินค้าแก่ผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการในประเทศไทย ด้วยอัตรา 20% ไม่ว่าจะมีการตั้งสถานประกอบการในไทยหรือไม่ และการดำเนินการจัดเก็บ Global Minimum Tax ในอัตราขั้นต่ำ 15% ภายในปี 2570 ตามมาตรฐานสากล

สำหรับข้อเสนอแนะด้านภาษีที่จัดเก็บจากฐานการบริโภค กมธ. ได้เสนอให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จาก 7% เป็น 10% โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำรายได้ส่วนเพิ่มไปพัฒนาสวัสดิการสังคมและรองรับสังคมสูงอายุที่กำลังจะมาถึง ควบคู่ไปกับการผลักดันให้ทุกร้านค้าออกใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและลดปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการกำหนดนโยบายสลากกินแบ่งในรูปแบบใบเสร็จ หรือ ลอตเตอรี่ใบเสร็จไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเรียกใบกำกับภาษี และขยายการจัดเก็บ VAT ให้ครอบคลุมทุกกิจการ โดยไม่ยกเว้นเกณฑ์รายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้น และการจัดเก็บภาษีซื้อ-ขายทองคำในทุกรูปแบบ ทั้งทองคำจริง ทองคำผ่านแพลตฟอร์ม และ paper gold เป็นต้น

ส่วนข้อเสนอแนะด้านภาษีที่จัดเก็บจากฐานทรัพย์สิน กมธ. เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่ดิน โดยพิจารณาเก็บภาษีในอัตราที่สูงขึ้นสำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีป้ายนอกอาคาร ไม่ว่าจะเป็นป้ายเพื่อการค้าหรือไม่ใช่การค้า เช่น ป้ายอวยพรของนักการเมืองในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและลดการใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการทบทวนและปรับปรุงเพดานภาษีรับมรดก โดยให้มีการเสียภาษีภายใน 150 วันนับจากวันที่เจ้ามรดกเสียชีวิต แทนที่จะนับจากวันที่ผู้รับมรดกได้รับมรดก เพื่อลดความซับซ้อนและเพิ่มความชัดเจนในการบริหารจัดการมรดก และสนับสนุนการออกร่างพระราชบัญญัติทรัสต์ (Trust) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพย์สินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในมิติของการพัฒนาท้องถิ่น ข้อเสนอแนะภาษีที่น่าสนใจคือการศึกษาแนวคิด 'Home Town Tax' ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกจ่ายภาษีบำรุงให้กับท้องถิ่นที่ตนต้องการ เพื่อให้ท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจในการหารายได้ภาษีด้วยตนเอง พร้อมกันนี้ เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการวินัยการคลังท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรวิชาการในการให้คำแนะนำด้านการเงินการคลังแก่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความยั่งยืนทางการคลังในระดับท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 20 เมษายน 2569 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการสำคัญในการมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมมอบนโยบายภายหลังนายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่งว่า ประเด็นข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ปรากฏในรายงานของ กมธ. จะได้รับการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ และจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะพร้อมรับฟังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการชุดนี้ในวันพรุ่งนี้หรือไม่ เป็นอีกประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจ

ปฏิรูปภาษี AI กรมสรรพากร VAT ภาษีทรัพย์สิน สวัสดิการรัฐ สตาร์ทอัพ E-Commerce Home Town Tax

 

