ข้อเท็จจริง พล.อ.ประยุทธ์ และเครือข่ายการเมืองหลังพ้นตำแหน่งนายกฯ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงบทบาท พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังดำรงองคมนตรี และอิทธิพลของเครือข่ายการเมืองต่อการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและได้รับแต่งตั้งเป็น องคมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม ปีเดียวกัน ทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าท่านไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้อีกต่อไป แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยแสดงภาพที่ซับซ้อนกว่านั้นอย่างมีนัยสำคัญ
เส้นทางการเมืองและอำนาจในอดีต
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีบทบาทในทางการเมืองและทางทหารอย่างต่อเนื่องยาวนาน เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2560 เมื่อท่านดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลังจากเกิดการรัฐประหารในสมัยนั้น ท่านใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งต่างๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงคำสั่งหมายเลข 4/2559 ที่มีผลกระทบต่องานกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรมในเวลาต่อมาAlso readอีกแล้ว! จักรยานยนต์ ฝ่าสัญญาณธงแดง ชนนักเรียน ขณะข้ามทางม้าลาย
ในช่วงปี 2562 ถึง 2566 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังการเลือกตั้งทั่วไป โดยในช่วงเวลานั้นมีบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่เปิดทางให้สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน ที่มาจากการแต่งตั้ง ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งโครงสร้างนี้ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงของรัฐบาลในห้วงเวลาดังกล่าว
เครือข่ายรัฐบาลอนุทินและกระทรวงสำคัญ
แม้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไม่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน แต่เครือข่ายทางการเมืองของท่านยังคงมีอิทธิพลสำคัญในรัฐบาลปัจจุบัน โดยเฉพาะภายใต้การนำของรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในช่วงปี 2568 และต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยมีบุคคลสำคัญที่ดูแลกระทรวง стратегически สำคัญ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้ปรับบทบาทมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ส่วน เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ วราวุธ ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งสามท่านนี้ล้วนมีเส้นทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับยุคสมัยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาอย่างยาวนาน
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
การจับตาดูความต่อเนื่องของนโยบายสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก 3 กระทรวงที่รัฐมนตรีจากเครือข่ายนี้ดูแล ล้วนมีหน้าที่กำกับดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงาน โรงงานอุตสาหกรรม และการกำจัดกากของเสีย หากมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือการจัดสรรอำนาจในหน่วยงานเหล่านี้ ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยสำคัญต่อประชาชน
ข้อมูลจากสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ได้มีมติยกเลิกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2559 ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงตัวหนังสือในกฎหมาย แต่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการตั้งโรงงานอย่างแท้จริง โดยมีโรงงานกลุ่มรีไซเคิลขยะและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ได้รับใบอนุญาต รวม 3,556 แห่ง ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
ความรับผิดชอบและข้อคำถามต่อสาธารณะ
ประชาชนมีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตและตรวจสอบว่า นโยบายที่เปิดช่องให้โรงงานจัดการขยะและกากอุตสาหกรรมเข้าไปตั้งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในอดีต ส่งผลต่อเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันอย่างไร และผู้มีอำนาจในแต่ละช่วงเวลารับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ โดยเฉพาะกรณีสารปนเปื้อนที่อาจลงสู่ดิน แหล่งน้ำ และห่วงโซ่อาหาร
หากมีหลักฐานว่าสินค้าเกษตรหรืออาหารจากพื้นที่ใดมีสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน อาจนำไปสู่การตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในตลาดส่งออกและต้นทุนของผู้ผลิต การตรวจสอบความรับผิดชอบของบุคคลในรัฐบาลอนุทิน จึงไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะกันทางการเมือง แต่เป็นเรื่องของความโปร่งใสและผลประโยชน์ของสาธารณะ
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