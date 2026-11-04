ข้อเสนอโครงการโซลาร์ภาคประชาชน 1 ล้านหลัง: มาตรฐานและความโปร่งใสคือหัวใจความสำเร็จ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบโซลาร์รูฟท็อปเพื่อประชาชน 1 ล้านหลัง เน้นความโปร่งใสของภาครัฐ มาตรฐานการติดตั้ง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจริงอย่างยั่งยืน
ประเด็นสำคัญที่สุดของโครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่มุ่งหวังให้เกิดการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 1 ล้านหลังคาเรือน คือการกำหนดกรอบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนจากภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้น โครงการนี้ไม่ได้วัดความสำเร็จเพียงตัวเลขจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือยอดติดตั้ง แต่ต้องประเมินจากผลลัพธ์จริงว่าประชาชนได้รับประโยชน์ด้านค่าไฟฟ้าที่ลดลง ระบบมีความปลอดภัย และมีการรับผิดชอบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความโปร่งใสและกลไกการอนุญาตติดตั้ง
ภาครัฐต้องเปิดเผยหลักเกณฑ์ทั้งหมดอย่างละเอียดตั้งแต่กระบวนการจดทะเบียนผู้ติดตั้ง การประเมินคุณภาพ การอนุญาตเชื่อมต่อระบบ การรับประกัน ไปจนถึงการจ่ายเงินสนับสนุนและการตรวจสอบหลังการติดตั้ง สิ่งนี้สำคัญเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องเผชิญกับกฎระเบียบที่คลุมเครือหรือเปลี่ยนแปลงกะทันหันระหว่างดำเนินโครงการAlso readวัดพระธาตุพนมจ่อฟ้อง อดีตนายอำเภอกล่าวหา เงินวัดหมดบัญชี
หากภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมให้เกิดช่องว่างดังกล่าว จะนำไปสู่ความได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมต่อบริษัททุนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหน่วยงานรัฐ ในขณะที่ผู้ประกอบการทั่วไปอาจเสียเปรียบ ในกรณีที่มีความต้องการติดตั้งพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ระบบอนุญาต บุคลากร และห่วงโซ่อุปทานยังไม่พร้อม อาจเกิดปัญหาคอขวด ทำให้อุปกรณ์ขาดแคลน ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น และคุณภาพการติดตั้งลดลงได้
โอกาสด้านอสังหาริมทรัพย์และบทบาท SME
สำหรับธุรกิจบ้านจัดสรร โซลาร์รูฟท็อปถือเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สามารถออกแบบบ้านให้พร้อมรองรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่เริ่มต้น หรือจัดเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้า เช่น การสร้างบ้านประหยัดพลังงาน บ้าน Green Home หรือ Smart Home ที่สามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม การใช้แผงโซลาร์เป็นเพียงจุดขายทางการตลาดอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องคำนวณความเหมาะสมของระบบกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเจ้าของบ้านจริง และเปิดเผยต้นทุน ผลประหยัด และระยะเวลาคืนทุนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกชักจูงโดยข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์
ส่วนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่เข้ามาให้บริการติดตั้ง ความเชื่อมั่นของประชาชนจะเกิดขึ้นได้จากระบบรับรองมาตรฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่ดูจากขนาดหรือชื่อเสียงของบริษัทเพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ตลาดมีการแข่งขันที่เป็นธรรมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด
มาตรการควบคุมคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
เพื่อสร้างระบบนิเวศที่แข็งแรง จำเป็นต้องนำแนวทาง 4 ข้อมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1. การสร้างระบบรับรองผู้ติดตั้งมาตรฐานเดียวกันที่มีการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ ผลงาน และประวัติการดำเนินงานอย่างเป็นกลาง 2. การจัดทำสัญญามาตรฐานที่ระบุความรับผิดชอบของผู้ติดตั้ง อุปกรณ์ และบริการหลังการขายรวมถึงช่องทางร้องเรียน 3. การจัดตั้งระบบฐานข้อมูลผู้ติดตั้งที่ประชาชนสามารถตรวจสอบประวัติผลงานและมาตรฐานได้ และ 4. การจัดตั้งระบบประกันภัยหรือกองทุนคุ้มครองผู้บริโภค
ระบบประกันภัยหรือกองทุนคุ้มครองนี้มีบทบาทสำคัญในการให้ประชาชนได้รับการดูแล แม้ในกรณีที่ผู้ติดตั้งรายเล็กเลิกกิจการหรือไม่สามารถรับผิดชอบต่อไปได้ในอนาคต สิ่งนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าความเสี่ยงจะถูกจัดการและลดผลกระทบทางลบต่อผู้ใช้งานรายย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางความร่วมมือและอนาคตพลังงานไทย
โครงการนี้ควรดำเนินไปในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็ก โดยรัฐทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานที่เป็นกลางและกำกับดูแลให้เป็นธรรม ภาคเอกชนแข่งขันกันด้านราคาและคุณภาพ ในขณะที่ประชาชนเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์สูงสุดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเข้าถึงแหล่งพลังงานที่สะอาด
ท้ายที่สุด โครงการโซลาร์ภาคประชาชน 1 ล้านหลังถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศที่ไม่ควรถือว่าเสียไปเนื่องจากกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เราต้องการให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดในราคาที่คุ้มค่า ต้องการให้ SME ไทยเติบโต และต้องการให้ประเทศมีความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว ทั้งสามเรื่องต้องดำเนินไปควบคู่กัน ไม่สามารถเลือกให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องเดียวเพียงอย่างเดียวได้
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy