ข้อเสนอโละโครงสร้างต้นทุนน้ำมัน ยกระดับการแข่งขันภาคพลังงานไทย
ข้อเสนอปฏิรูปโครงสร้างราคาปิโตรเลียมไทย ยกเลิกค่าจ้างสมมติและค่าการตลาดที่ไม่เป็นธรรม หวังลดราคาดีเซลและเบนซินทันที ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและโรงกลั่นอย่างมีนัยสำคัญ
ข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญสำหรับภาคพลังงานไทย ระบุถึงแนวทางในการทบทวนโครงสร้างราคาปิโตรเลียมใหม่ทั้งหมด โดยมุ่งเน้นการยกเลิกรายการค่าใช้จ่ายสมมติที่เรียกเก็บจากน้ำมันสำเร็จรูปที่นำเข้าจากสิงคโปร์ ซึ่งมาตรการนี้หากได้รับการยอมรับจะส่งผลโดยตรงต่อราคาขายปลีกดีเซลให้ลดลงอย่างน้อย 50 สตางค์ต่อลิตร และ ราคาเบนซิน ลดลงในอัตราเดียวกันหรือสูงถึง 1 บาทต่อลิตร
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างต้นทุนครั้งนี้มุ่งลดความเหลื่อมล้ำของค่าพรีเมียมหรือค่าปรับคุณภาพน้ำมัน โดยกำหนดให้กลุ่มดีเซลไม่มีค่าปรับคุณภาพเนื่องจากอ้างอิงดัชนีราคา MOPS Gasoil 10 ppm เป็นหลัก ส่วนกลุ่มเบนซิน 95 เบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 จะมีค่าปรับคุณภาพ QA อยู่ที่ 2.69 -0.04 และ 2.16 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ตามลำดับ เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงจากการคำนวณเฉลี่ยต้นทุนการบรรจุน้ำมันดิบถ่วงน้ำหนัก VLCC และ LR2 ในสัดส่วน 60 ต่อ 40Also readเพื่อนนักแสดง ร่วมรดน้ำศพ เมตตา น้องสาวเคารพการตัดสินใจ เผย บ่นเรื่องป่วยมาตลอด
ยกเลิกค่าขนส่งและค่าสำรองน้ำมันซ้ำซ้อน
ข้อเสนอแนะสำคัญประการที่สองคือ การขจัดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในหมวดขนส่งและค่าสำรองน้ำมัน โดยกำหนดอัตราร้อยละ 0.084 ของราคา C&F สำหรับน้ำมันดิบและสำเร็จรูปถ่วงน้ำหนัก และอัตราร้อยละ 0.3 ของราคา CIF สำหรับน้ำมันดิบและสำเร็จรูปถ่วงน้ำหนักเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งยกเลิกการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำรองน้ำมันดิบที่ 0.11 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต่อร้อยละ 1 ของปริมาณสำรองส่วนที่เกินจากร้อยละ 1-6 ส่วนที่เกินจากร้อยละ 6 คิด 0.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลต่อร้อยละ 1 เนื่องจากโรงกลั่นมีหน้าที่ต้องสำรองน้ำมันอยู่แล้ว ไม่ควรผลักภาระนี้ไปสู่ผู้บริโภค
ทบทวนมติค่าการตลาดน้ำมันดิสเซลเบนซิน
แม้ว่ามติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือ กบง. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 จะมีการยกเลิกรายการต้นทุนสมมติบางส่วน เช่น ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสูญเสีย และค่าสำรอง โดยปรับลดลงเพียง 2 ใน 3 ส่วนส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นลดลงตามแต่เพียงข้อเดียว แต่ข้อเสนอแนะนี้ยังเรียกร้องให้ยกเลิกมติ กบง. ที่ 76 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งอดีตซีอีโอบริษัทพลังงานเป็นประธาน ที่ปรับเพิ่มค่าการตลาดน้ำมันดีเซลและเบนซินจนสร้างความแตกต่างถึง 1.35 บาทต่อลิตร ทั้งที่สถานีบริการน้ำมันมีต้นทุนการติดตั้งเท่ากัน
ข้อเสนอเพดานราคาหน้าโรงกลั่นและผลต่อผู้บริโภค
สหพันธ์ฯ เสนอให้กำหนดเพดานค่าการกลั่นไว้ที่ 7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเคยเสนอไว้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2569 เพื่อลดราคาหน้าโรงกลั่นก่อนภาษี ค่าการตลาด และกองทุนน้ำมันทันที โดยดีเซล B7 จะลดลงเหลือ 29.7625 บาทต่อลิตร หรือลดลง 7.2622 บาทต่อลิตร และดีเซล B20 จะลดลงเหลือ 23.3753 บาทต่อลิตร หรือลดลง 5.8810 บาทต่อลิตร ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อมาตรการขอความร่วมมือที่กระทรวงพลังงานเคยใช้ลดราคาชั่วคราวจนทำให้เงินกองทุนน้ำมันติดลบหนัก
ปัญหาเชิงกฎหมายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ
ข้อเสนอสุดท้ายระบุถึงความจำเป็นในการกำหนดให้ราคาเอทานอลและไบโอดีเซลกลุ่ม B100 ที่นำมาผสมเป็นน้ำมันฐานต้องมีราคาต่ำกว่าราคาน้ำมันพื้นฐานพร้อมกันนั้นยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ กบน. กำลังใช้เงินกองทุนชดเชยน้ำมันผสมเชื้อเพลิงชีวภาพเกินกรอบเวลาตามที่กฎหมายกำหนด บทเฉพาะกาลมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ที่กำหนดขยายเวลาชดเชยรวม 7 ปี ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2569 การนำเงินอุดหนุนต่อไปโดยไม่มีการทยอยลดตามหลักเกณฑ์จึงเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่าขัดต่อกฎหมาย
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