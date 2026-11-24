ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์: เกม GTA ไม่ทำให้ผู้เล่นก้าวร้าวหรือขาดความเห็นอกเห็นใจ
การศึกษาใหม่ยืนยันว่าเกมแนว GTA ไม่ส่งผลต่อความโกรธ ความก้าวร้าว หรือจริยธรรมของผู้เล่นในระยะยาว ข้อมูลชี้ว่าพฤติกรรมรุนแรงในเกมส์ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในความเป็นมนุษย์
งานวิจัยเชิงลึกหลายต่อหลายครั้งต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า การสวมบทบาทเป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมรุนแรงในเกม Grand Theft Auto หรือ GTA ไม่ได้ส่งผลให้ผู้เล่นมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้น หรือสูญเสียความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในความเป็นจริง ข้อมูลทางสถิติและผลจากการสแกนสมองชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า เกมเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพจิตหรือศีลธรรมของผู้เล่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หลักฐานทางประสาทวิทยาและความก้าวร้าว
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเกมแนวแอคชั่นรุนแรงกับเกมสงบ ๆ อย่างโบว์ลิ่งเสมือนจริง พบว่าผู้เล่นอาจมีความโกรธเพิ่มขึ้นเล็กน้อยทันทีหลังจบเกม แต่เมื่อติดตามผลในระยะยาวหลายเดือน พบว่าไม่มีความแตกต่างทางสถิติในความโกรธหรือความก้าวร้าวเลย การทดลองที่มุ่งวัดความไวต่อความรุนแรงในชีวิตจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการเล่นเกมทำให้คนชินชา หรือคนที่ไม่รังเกียจความรุนแรงอยู่แล้วคือกลุ่มเป้าหมายหลักAlso readGTA 6 รายได้เปิดตัว $3,790 ล้าน ทุบสถิติอุตฯ บันเทิง หนุนธุรกิจคอนเทนต์-อินเทอร์เน็ตทั่วโลก
ผลการสแกนสมองด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเปิดเผยว่า ศูนย์กลางความเห็นอกเห็นใจในสมองของมนุษย์ทำงานในระดับปกติและไม่ได้แตกต่างออกไป ไม่ว่าผู้เล่นจะเคยสัมผัสกับความรุนแรงในวิดีโอเกมบ่อยเพียงใด ข้อมูลนี้หักล้างความเชื่อเดิมที่ว่าสมองจะเสื่อมสภาพต่อการรับรู้ความเจ็บปวดของคนอื่นหลังการเล่นเกมรุนแรงเป็นเวลานาน
จริยธรรมและการกระทำต่อเพื่อนมนุษย์
ความกังวลเรื่องการหล่อหลอมศีลธรรมผ่านการสวมบทบาทพ่อค้ายาหรืออาชญากรนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบการทดสอบพฤติกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สมมติฐานเหล่านี้ งานวิจัยชิ้นหนึ่งสังเกตพฤติกรรมผู้เล่น GTA ที่หยิบช็อกโกแลตจากถ้วยส่วนกลาง พบว่าผู้ที่เล่นหนักอาจหยิบมากกว่าปกติ แต่เมื่อวิเคราะห์เชิงลึกกลับพบว่า คนที่มีจริยธรรมต่ำอยู่แล้วมีแนวโน้มจะเลือกเล่นเกมนี้มากกว่า ไม่ใช่เพราะเกมไปกัดกร่อนจิตใจพวกเขา
การทดลองอีกรูปแบบหนึ่งให้ผู้เล่นแกล้งทำปากกาตกเพื่อวัดอัตราการเข้าช่วยเหลือปรากฏว่า พฤติกรรมการเล่นเกมไม่มีผลต่อแนวโน้มการทำความดีหรือความกรุณาต่อผู้อื่นเลย สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า การทำตัวไม่ดีในเกม ไม่น่าจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมไม่ดีในชีวิตจริงของผู้เล่นแต่อย่างใด
ความท้าทายและทิศทางในอนาคต
GTA มักถูกวิจารณ์เรื่องความรุนแรงต่อตัวละครหญิงมาโดยตลอด แม้ GTA VI จะมีตัวเอกหญิงก็ตาม ประเด็นนี้ยังคงสร้างความขัดแย้งในหมู่นักจิตวิทยาที่โต้แย้งระเบียบวิธีวิจัยและข้อสรุปของกันและกัน ทว่างานวิจัยล่าสุดที่ PsyPost อ้างถึงกลับพบว่า ผลกระทบต่อผู้เล่นนั้นต่ำมากเมื่อเทียบกับปัจจัยภายนอกอื่น ๆ และเกมยังคงเป็นสื่อบันเทิงที่ควบคุมได้ด้วยวิจารณญาณของผู้บริโภค
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