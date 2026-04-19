ข้อมูลขัดแย้ง! Ethereum ยอดไหลออก Stablecoin 520 ล้านดอลล์ หรือได้รับสุทธิ 780 ล้านดอลล์?

รายงานจาก Artemis ชี้ Stablecoin 520 ล้านดอลล์ไหลออกจาก Ethereum ใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ Trustnodes ระบุ Ethereum รับเงินสุทธิ 780 ล้านดอลล์ ความขัดแย้งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการพิจารณาข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาปริมาณธุรกรรมและกิจกรรม DeFi บนเครือข่าย.
การวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดจาก Artemis เผยให้เห็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองในโลกของ Stablecoin เมื่อมีการรายงานว่ามีมูลค่ากว่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐไหลออกจากเครือข่าย Ethereum ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง กราฟแนวตั้งแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณ Stablecoin Supply บนเครือข่ายต่างๆ โดย Ethereum มียอดการเปลี่ยนแปลงติดลบประมาณ 520 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นตัวเลขการไหลออกที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับบล็อกเชนอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ตัวเลขดังกล่าวสร้างความตื่นตัว เนื่องจาก Ethereum เป็นเครือข่ายหลักที่
Stablecoin ส่วนใหญ่ถูกใช้งานและถือครอง ในทางตรงกันข้าม เครือข่ายอื่นๆ เช่น Tron กลับมียอดเงินไหลเข้าสุทธิประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ Solana ได้รับการไหลเข้า 180 ล้านดอลลาร์ และ BNB Chain ก็มีเงินไหลเข้าถึง 140 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายของสภาพคล่องในตลาด Stablecoin ที่กำลังเกิดขึ้น แต่ข้อมูลจากแหล่งข่าวอื่นกลับสร้างความสับสนและความขัดแย้งอย่างชัดเจน ในวันเดียวกันนั้นเอง ข้อมูลจาก Trustnodes กลับนำเสนออีกมุมมองหนึ่ง โดยระบุว่า Ethereum ไม่ได้มียอดเงินไหลออกสุทธิ แต่กลับมีการไหลเข้าสุทธิกว่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การไหลเข้าที่โดดเด่นที่สุดมาจาก Tether (USDT) ซึ่งมียอดไหลเข้าถึง 892 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมี Stablecoin ตัวอื่นอย่าง USD Coin (USDC) มียอดไหลออกถึง 187 ล้านดอลลาร์ก็ตาม ความแตกต่างของตัวเลขนี้ระหว่าง Artemis และ Trustnodes ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่นำเสนอ ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาคือ ตัวเลข 520 ล้านดอลลาร์ที่ Cointelegraph รายงานนั้น อาจหมายถึง “การไหลออกรวม” (gross outflow) ของ Stablecoin บางสกุล เช่น USDC ซึ่งมีการไหลออกจริง แต่ไม่ได้รวมการไหลเข้าของ USDT ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน หากพิจารณาการไหลเข้าและไหลออกรวมกัน (net flow) แล้ว Ethereum กลับมีสถานะเป็นการไหลเข้าสุทธิ มิใช่การไหลออก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเข้าใจผิดได้หากพิจารณาข้อมูลเพียงด้านเดียว การวิเคราะห์สภาพคล่องของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาภาพรวมที่รอบด้าน และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจจากตัวเลขเพียงชิ้นส่วนเดียว เมื่อมองภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น ข้อมูลจาก Santiment ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมบนเครือข่าย Ethereum ในช่วงวันที่ 13-15 เมษายน 2569 จำนวน Active Address ของทั้ง USDT และ USDC บน Ethereum ลดลงสู่ระดับต่ำสุดของปี 2569 ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoin บนเครือข่าย แม้ว่าจะมีความผันผวนของการไหลเข้าและไหลออกในแต่ละวันก็ตาม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระยะยาว Ethereum ยังคงเป็นแหล่งเก็บสะสม Stablecoin หลักของโลก โดยครองสัดส่วนกว่า 60% ของ Stablecoin Supply ทั้งหมดในตลาด ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 3.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ Ethereum ยังทำสถิติไตรมาสที่ยุ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2569 ด้วยปริมาณธุรกรรมกว่า 200 ล้านรายการ เพิ่มขึ้นถึง 43% จากไตรมาสก่อนหน้า และกิจกรรม Stablecoin ก็เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดปริมาณธุรกรรมจำนวนมากเช่นนี้ การที่ Active Address ลดลงอาจเป็นสัญญาณระยะสั้นที่ต้องจับตา แต่สถานะของ Ethereum ในฐานะเครือข่ายหลักสำหรับ Stablecoin ยังคงแข็งแกร่ง ในมุมมองของผู้เขียน ข่าวนี้เป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการ “อ่านข้อมูลเพียงครึ่งเดียว” ตัวเลขการไหลออก 520 ล้านดอลลาร์ อาจฟังดูน่าตกใจและสร้างความกังวล แต่เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการไหลเข้าสุทธิในวันเดียวกัน กลับพบว่า Ethereum ยังคงได้รับเงิน Stablecoin เพิ่มขึ้น และปริมาณ Stablecoin Supply รวมยังคงอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สิ่งที่น่าจับตาอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวเลขการไหลออกหรือไหลเข้าแบบรายวัน แต่คือแนวโน้มระยะกลางเกี่ยวกับกิจกรรมบนเครือข่าย หากจำนวน Active Address ที่ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ และกิจกรรมในแวดวง Decentralized Finance (DeFi) บน Ethereum ยังคงซบเซาต่อเนื่อง นั่นอาจเป็นสัญญาณที่น่ากังวลมากกว่าตัวเลขการไหลออกรายวัน ตัวเลขดังกล่าวอาจเป็นเพียงสัญญาณของความผันผวนในระยะสั้นที่เกิดขึ้นได้ตามปกติของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี แต่แนวโน้มของกิจกรรมผู้ใช้งานและปริมาณธุรกรรมระยะยาวจะเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงถึงสุขภาพและความแข็งแกร่งของเครือข่าย Ethereum ในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจและแหล่งเก็บสินทรัพย์ดิจิทั
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
โบรกเกอร์เก่าแก่ Charles Schwab เปิดแอปคริปโทฯ ให้รายย่อยเทรด Bitcoin-Ethereum ได้โดยตรงสรุปข่าว Charles Schwab โบรกเกอร์ยักษ์ใหญ่สหรัฐ ประกาศเปิดตัวบริการ 'Schwab Crypto' ให้ลูกค้าสามารถซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum แบบ Spot
Read more »
Ketman เปิดโปงแรงงาน IT เกาหลีเหนือ 100 คน แทรกซึม 53 โปรเจกต์คริปโตโปรเจกต์ Ketman ที่ Ethereum Foundation สนับสนุน เปิดโปงแรงงาน IT เกาหลีเหนือ 100 คนแทรกซึมองค์กร Web3 และแจ้งเตือน 53 โปรเจกต์คริปโตที่อาจได้รับผลกระทบ
Read more »
นักวิจัยคนสำคัญประกาศลาออกจาก Ethereum Foundation หลังร่วมงานมานาน 5 ปีสรุปข่าว Josh Stark หนึ่งในสี่ผู้บริหารระดับสูง และนักวิจัยหลักของ Ethereum Foundation ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างกะทันหัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
Read more »
ฮ่องกงอนุมัติใบอนุญาตผู้ออก Stablecoin ครั้งแรก ตอกย้ำเป้าหมายศูนย์กลางคริปโตฯองค์การเงินตราฮ่องกง (HKMA) อนุมัติใบอนุญาตผู้ออก Stablecoin เป็นครั้งแรกให้กับ HSBC Holdings และ Anchorpoint สะท้อนความมุ่งมั่นของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลระดับโลก พร้อมกำหนดเกณฑ์การกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบ
Read more »
Raoul Pal ฟันธง วอลล์สตรีทมุ่งสู่ Ethereum เครือข่าย DeFi อันดับ 1Raoul Pal ผู้ก่อตั้ง Real Vision ชี้ว่าวอลล์สตรีทกำลังเร่งนำโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนมาใช้ โดย Ethereum เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับสถาบันการเงิน เนื่องจากความเสถียร ความทนทาน และประวัติผลงานที่น่าเชื่อถือ แม้การเงินในอนาคตจะทำงานข้ามหลายเครือข่าย แต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจจะเลือกแพลตฟอร์มที่ลดความเสี่ยง ธนาคารหลายแห่งเริ่มทดสอบ Tokenization, Stablecoins และการชำระราคาบนบล็อกเชนแล้ว
Read more »
ธนาคารกลางอาจหักเงินในบัญชีอัตโนมัติ: ความเสี่ยง CBDC ที่คนไทยควรตื่นตัวบทความนี้เปิดเผยแนวโน้มที่ธนาคารกลางอาจใช้สกุลเงินดิจิทัล (CBDC) ควบคุมการใช้จ่ายของประชาชน โดยมีตัวอย่างจากจีนและไนจีเรีย พร้อมชี้ให้เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังทดสอบ Retail CBDC ในรูปแบบที่อาจทำให้ภาครัฐเข้าถึงและควบคุมเงินในบัญชีประชาชนได้โดยตรง แม้จะถูกนำเสนอภายใต้กรอบแนวคิด Financial Inclusion แต่ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวทางการเงินยังถูกมองข้ามไป บทความยังเน้นย้ำประเด็นร่างกฎหมาย Stablecoin ที่เป็นที่น่าจับตามอง
Read more »