ข้อควรปฏิบัติเมื่อพบผู้หมดสติฉุกเฉิน ปรึกษาสายด่วน 1669
แนวทางช่วยเหลือผู้หมดสติฉุกเฉินโดยไม่รอครบ 5 อาการ ติดต่อ 1669 ทันที หากไม่หายใจให้ทำ CPR กดหน้าอก 100-120 ครั้งต่อนาที หลีกเลี่ยงการป้อนอาหาร
หากสังเกตพบผู้มีอาการซึมหรือ หมดสติ อย่ารอให้ครบทั้ง 5 ข้อตามทฤษฎี แต่ให้ถือเป็นภาวะ ฉุกเฉิน ที่ต้องรีบช่วยเหลือทันที เนื่องจากอาการเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงภาวะอันตรายถึงชีวิตที่จำเป็นต้องมีการ intervened โดยด่วน
อาการซึมหรือหมดสติอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ภาวะฉุกเฉินหลักก็ได้ เช่น ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือการบาดเจ็บจากการหกล้มตกกระแทก จึงควรระมัดระวังในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและไม่ควรเขย่าศีรษะหรือลำตัวผู้ป่วยอย่างรุนแรงเพื่อปลุกให้ตื่นAlso readกางแผน สพฉ. กู้ชีพช่วงปีใหม่ ย้ำสิทธิ UCEP เจ็บป่วยฉุกเฉิน ขออย่าโทรป่วน 1669
ขั้นตอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ให้รีบนำผู้ป่วยไปยังบริเวณที่ปลอดภัยและโทรแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทันที โดยต้องแจ้งพิกัดตำแหน่งที่อยู่ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการตอบสนองของผู้ป่วย และลักษณะการหายใจที่สังเกตได้ เพื่อให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินสามารถประเมินสถานการณ์และเดินทางมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที
หากผู้ป่วยยังหายใจได้ตามปกติ ให้จัดให้นอนตะแคงในท่าพัก เพื่อช่วยเปิดทางเดินหายใจและลดความเสี่ยงจากการสำลักอาเจียนเข้าสู่ปอด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่หมดสติ
ในกรณีหากผู้ป่วยไม่หายใจ หรือมีเพียงการหายใจเฮือก ให้รีบทำ CPR โดยกดหน้าอกบริเวณกึ่งกลางหน้าอกส่วนครึ่งล่างของกระดูกอก ด้วยความเร็ว 100-120 ครั้งต่อนาที และกดลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร จากนั้นปล่อยให้หน้าอกคืนตัวเต็มที่ทุกครั้ง
สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกและสามารถช่วยหายใจได้ ให้กดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับช่วยหายใจ 2 ครั้ง หากไม่สามารถทำได้ ให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ขณะรอทีมกู้ชีพมาถึง
ข้อห้ามและข้อควรระวังในการช่วยเหลือผู้ป่วย
ห้ามกรอกน้ำหรือป้อนกาแฟ ห้ามให้รับประทานอาหาร ห้ามล้วงคอกระตุ้นให้อาเจียน ห้ามตบหน้า หรือจับผู้ป่วยไปอาบน้ำเย็น เพราะการกระทำดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักเข้าสู่ปอดและภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
มาตรการป้องกันสำหรับผู้ที่สังสรรค์ในเทศกาล
ส่วนผู้ที่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนในช่วงเทศกาล ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และจัดให้มีคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์คอยดูแล หากพบเพื่อนเริ่มสับสน ทรงตัวไม่อยู่ หรืออาเจียน ควรหยุดดื่มทันทีและไม่ปล่อยให้อยู่ตามลำพัง
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