ข้อควรระวังในการทำความสะอาดพระเครื่องเนื้อโลหะ: เซียนพระแนะวิธีถนอมผิวพระให้อยู่คู่คุณค่า

หลายคนเข้าใจผิดว่าการทำความสะอาดพระเครื่องเนื้อโลหะต้องทำให้เงางามเหมือนใหม่ แต่แท้จริงแล้วคราบกรุคือหัวใจสำคัญที่บ่งบอกความเก่าและมูลค่า หากล้างผิดวิธีอาจทำให้ราคาลดลง บทความนี้แนะนำข้อห้ามและวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้องเพื่อถนอมผิวพระเนื้อโลหะ
หลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการ ทำความสะอาด พระเครื่อง เนื้อโลหะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ รูปหล่อ หรือพระกริ่ง โดยมักคิดว่าการ ทำความสะอาด จะต้องทำให้พระดูเงางามเหมือนใหม่ แต่ความจริงแล้ว คราบธรรมชาติที่ เซียนพระ เรียกว่า คราบกรุ หรือ ผิวเดิม กลับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่และความมีคุณค่าของ พระเครื่อง หากทำการล้าง ทำความสะอาด จนพระดูใหม่เอี่ยม ความขลังและความราคาก็จะลดลงอย่างมากทันที ดังนั้น การดูแลรักษา พระเครื่อง เนื้อโลหะ จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อรักษาคุณค่าและความงามตามธรรมชาติของ พระเครื่อง ไว้ให้คงอยู่สืบไป ข้อห้าม สำคัญที่ต้องจำไว้ในการ ทำความสะอาด พระเครื่อง เนื้อโลหะ มีอยู่ 5 ประการ ประการแรก ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำยาล้างเครื่องเงิน น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรด เพราะสารเหล่านี้จะทำลายผิวโลหะ ทำให้ ผิวเดิม ของ พระเครื่อง เสียหายและดูเหมือน พระเครื่อง ที่ถูกทำขึ้นใหม่ หรือที่เรียกว่า พระเครื่อง ที่ผ่านการศัลยกรรมมา ประการที่สอง ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันขนแข็ง แปรงลวด หรือแปรงโลหะ เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กๆ บนผิวพระ ซึ่งถึงแม้ว่าด้วยตาเปล่าอาจมองไม่เห็น แต่เมื่อส่องด้วยกล้องขยายจะเห็นได้อย่างชัดเจน ประการที่สาม ห้ามขัดหรือถู พระเครื่อง แรงๆ เพราะยิ่งขัด ผิวโลหะที่ควรจะมีความนวลก็จะยิ่งดูจืดชืดและสูญเสียความเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ พระเครื่อง ไป ประการที่สี่ ห้ามใช้น้ำร้อนหรือต้ม พระเครื่อง เพราะความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัวและหดตัว ซึ่งอาจทำให้รอยเชื่อมหรือรอยอุดกริ่งเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเครื่อง ที่มีการเชื่อมหรืออุดกริ่งไว้ ประการสุดท้าย ห้าม ทำความสะอาด พระเครื่อง บ่อยเกินไป เพราะ พระเครื่อง เนื้อโลหะ ยิ่งอยู่นิ่งๆ ยิ่งดี การจับต้องหรือ ทำความสะอาด บ่อยๆ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างอากาศกับ เนื้อโลหะ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ผิว พระเครื่อง เปลี่ยนแปลงไปได้ สำหรับวิธีการ ทำความสะอาด พระเครื่อง เนื้อโลหะ ที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้น ควรใช้วิธีที่อ่อนโยนที่สุด หาก พระเครื่อง มีฝุ่นหรือคราบสกปรกที่เกิดจากการเก็บรักษา ควรใช้พู่กันขนอ่อน หรือแปรงแต่งหน้าที่มีขนอ่อนนุ่ม ปัดเบาๆ เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ตามซอกต่างๆ หาก พระเครื่อง อยู่ในตลับหรือเลี่ยมกันน้ำอยู่แล้ว ก็สามารถ ทำความสะอาด เพียงแค่ภายนอกกรอบก็เพียงพอ หากจำเป็นต้องล้างจริงๆ ให้ใช้น้ำสะอาดธรรมดา (โดยห้ามผสมน้ำยาใดๆ ทั้งสิ้น) ล้างเบาๆ แล้วรีบใช้ไดร์เป่าผมที่ตั้งค่าลมเย็น หรือใช้ผ้านุ่มซับให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันความชื้นหลงเหลืออยู่ภายใน หาก พระเครื่อง อยู่ในตลับ และเป็นตลับที่ทำจากพลาสติก ควร ทำความสะอาด เพียงแค่ตัวกรอบภายนอกด้วยผ้าชามัวร์นุ่มๆ ก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องแกะ พระเครื่อง ออกมาล้างหากไม่จำเป็น ที่สำคัญคือ หากไม่แน่ใจว่าคราบที่เห็นบน พระเครื่อง นั้นเป็นคราบสกปรกหรือ คราบกรุ ที่มีคุณค่า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการ ทำความสะอาด ใดๆ เพราะ คราบกรุ เดิมๆ คือเสน่ห์ที่สำคัญของ พระเครื่อง และการ ทำความสะอาด ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณค่าของ พระเครื่อง ลดลงได.
หลายคนมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทำความสะอาดพระเครื่องเนื้อโลหะ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ รูปหล่อ หรือพระกริ่ง โดยมักคิดว่าการทำความสะอาดจะต้องทำให้พระดูเงางามเหมือนใหม่ แต่ความจริงแล้ว คราบธรรมชาติที่เซียนพระเรียกว่า คราบกรุ หรือผิวเดิม กลับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บ่งบอกถึงความเก่าแก่และความมีคุณค่าของพระเครื่อง หากทำการล้างทำความสะอาดจนพระดูใหม่เอี่ยม ความขลังและความราคาก็จะลดลงอย่างมากทันที ดังนั้น การดูแลรักษาพระเครื่องเนื้อโลหะจึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อรักษาคุณค่าและความงามตามธรรมชาติของพระเครื่องไว้ให้คงอยู่สืบไป ข้อห้ามสำคัญที่ต้องจำไว้ในการทำความสะอาดพระเครื่องเนื้อโลหะมีอยู่ 5 ประการ ประการแรก ห้ามใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำยาล้างเครื่องเงิน น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือสารเคมีที่มีความเป็นกรด เพราะสารเหล่านี้จะทำลายผิวโลหะ ทำให้ผิวเดิมของพระเครื่องเสียหายและดูเหมือนพระเครื่องที่ถูกทำขึ้นใหม่ หรือที่เรียกว่าพระเครื่องที่ผ่านการศัลยกรรมมา ประการที่สอง ห้ามใช้แปรงขนแข็ง ไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันขนแข็ง แปรงลวด หรือแปรงโลหะ เพราะจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนเล็กๆ บนผิวพระ ซึ่งถึงแม้ว่าด้วยตาเปล่าอาจมองไม่เห็น แต่เมื่อส่องด้วยกล้องขยายจะเห็นได้อย่างชัดเจน ประการที่สาม ห้ามขัดหรือถูพระเครื่องแรงๆ เพราะยิ่งขัด ผิวโลหะที่ควรจะมีความนวลก็จะยิ่งดูจืดชืดและสูญเสียความเก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์ของพระเครื่องไป ประการที่สี่ ห้ามใช้น้ำร้อนหรือต้มพระเครื่อง เพราะความร้อนจะทำให้โลหะเกิดการขยายตัวและหดตัว ซึ่งอาจทำให้รอยเชื่อมหรือรอยอุดกริ่งเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเครื่องที่มีการเชื่อมหรืออุดกริ่งไว้ ประการสุดท้าย ห้ามทำความสะอาดพระเครื่องบ่อยเกินไป เพราะพระเครื่องเนื้อโลหะยิ่งอยู่นิ่งๆ ยิ่งดี การจับต้องหรือทำความสะอาดบ่อยๆ จะทำให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างอากาศกับเนื้อโลหะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้ผิวพระเครื่องเปลี่ยนแปลงไปได้ สำหรับวิธีการทำความสะอาดพระเครื่องเนื้อโลหะที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้น ควรใช้วิธีที่อ่อนโยนที่สุด หากพระเครื่องมีฝุ่นหรือคราบสกปรกที่เกิดจากการเก็บรักษา ควรใช้พู่กันขนอ่อน หรือแปรงแต่งหน้าที่มีขนอ่อนนุ่ม ปัดเบาๆ เพื่อกำจัดฝุ่นละอองที่เกาะอยู่ตามซอกต่างๆ หากพระเครื่องอยู่ในตลับหรือเลี่ยมกันน้ำอยู่แล้ว ก็สามารถทำความสะอาดเพียงแค่ภายนอกกรอบก็เพียงพอ หากจำเป็นต้องล้างจริงๆ ให้ใช้น้ำสะอาดธรรมดา (โดยห้ามผสมน้ำยาใดๆ ทั้งสิ้น) ล้างเบาๆ แล้วรีบใช้ไดร์เป่าผมที่ตั้งค่าลมเย็น หรือใช้ผ้านุ่มซับให้แห้งสนิท เพื่อป้องกันความชื้นหลงเหลืออยู่ภายใน หากพระเครื่องอยู่ในตลับ และเป็นตลับที่ทำจากพลาสติก ควรทำความสะอาดเพียงแค่ตัวกรอบภายนอกด้วยผ้าชามัวร์นุ่มๆ ก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องแกะพระเครื่องออกมาล้างหากไม่จำเป็น ที่สำคัญคือ หากไม่แน่ใจว่าคราบที่เห็นบนพระเครื่องนั้นเป็นคราบสกปรกหรือคราบกรุที่มีคุณค่า ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำการทำความสะอาดใดๆ เพราะคราบกรุเดิมๆ คือเสน่ห์ที่สำคัญของพระเครื่อง และการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้คุณค่าของพระเครื่องลดลงได
พระเครื่อง เนื้อโลหะ ทำความสะอาด คราบกรุ ผิวเดิม เซียนพระ ข้อห้าม วิธีดูแลรักษา