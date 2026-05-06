ข้อกังขาการแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปลากระป๋อง สส.พรรคประชาชนจี้กรมประมงเร่งตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

สส.พรรคประชาชน แถลงความกังวลหลังพบเบาะแสปลากระป๋องต้องสงสัยว่านำปลาหมอคางดำมาแปรรูปโดยแอบอ้างเป็นปลาแมคเคอเรลหรือซาร์ดีน พร้อมตั้งคำถามถึงกระบวนการตรวจสอบ DNA ของกรมประมง และเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดเพื่อรักษามาตรฐานสินค้าไทย
เหตุการณ์ความวุ่นวายและข้อสงสัยในมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารรัฐสภา นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร จาก พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยและแถลงข่าวถึงกรณีที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก นั่นคือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบนำ ปลาหมอคางดำ ซึ่งเป็นปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรง มาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อบรรจุเป็น ปลากระป๋อง วางจำหน่ายในท้องตลาด โดยจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เกิดจากการที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้นำข้อมูลและภาพถ่ายมาเปิดเผย หลังจากที่ได้ซื้อ ปลากระป๋อง ซึ่งระบุรายละเอียดข้างบรรจุภัณฑ์อย่างชัดเจนว่าเป็นปลาแมคเคอเรลหรือปลาซาร์ดีน แต่เมื่อเปิดกระป๋องออกมากลับพบว่าลักษณะของเนื้อปลาภายในนั้นมีความผิดปกติ และมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับปลานิลหรือ ปลาหมอคางดำ เป็นอย่างมาก ซึ่งในทางกายภาพนั้น ปลาทั้งสองชนิดนี้มีความใกล้เคียงกันสูงมากจนยากที่จะแยกออกด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลาถูกนำไปแปรรูปด้วยการตัดส่วนหัวออก ซึ่งจุดสังเกตสำคัญที่ใช้แยกแยะอย่างแถบสีดำบริเวณแก้มของ ปลาหมอคางดำ จะถูกตัดออกไปด้วย ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าปลาที่ตนเองรับประทานเข้าไปนั้นคือปลาชนิดใดกันแน่ ประเด็นที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือนายณัฐชาได้ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานผลิต ปลากระป๋อง จำนวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของ ปลาหมอคางดำ อย่างหนักเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งหากมีการนำ ปลาหมอคางดำ มาแปรรูปเพื่อการค้าจริง จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง เนื่องจากในปัจจุบัน ปลาหมอคางดำ ถูกกำหนดให้เป็นสัตว์คุ้มครองพิเศษ ซึ่งมีข้อห้ามชัดเจนในการโยกย้าย ขนย้าย หรือนำมาแปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าในเวลาต่อมา กรมประมง จะรีบออกมาประกาศชี้แจงว่าปลาที่พบในกระป๋องนั้นแท้จริงแล้วคือปลานิล แต่ทางฝั่งนักวิชาการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงไม่ปักใจเชื่อ และได้ตั้งคำถามสำคัญถึงกระบวนการตรวจสอบว่ามีความโปร่งใสเพียงใด รวมถึงวิธีการเทียบเคียง DNA ที่ทางภาครัฐนำมาใช้นั้นมีมาตรฐานความชัดเจนแค่ไหน และการนำแอปพลิเคชัน AI Fish มาใช้ในการจำแนกชนิดปลานั้น ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ในระดับที่สามารถนำมาอ้างอิงทางกฎหมายได้หรือไม่ ในส่วนของรายละเอียดเชิงลึก นายณัฐชาได้ตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ โดยตั้งคำถามว่า เหตุใดบริษัทผู้ผลิต ปลากระป๋อง ถึงเลือกใช้ปลานิลที่มีขนาดเล็กจิ๋วในการผลิต ทั้งที่ตามหลักการเพาะเลี้ยงปลานิลในบ่อเชิงพาณิชย์ เกษตรกรย่อมต้องการเลี้ยงปลาให้ได้ขนาดใหญ่เพื่อให้ขายได้ราคาดีกว่าการขายปลาไซส์เล็ก แต่ในทางกลับกัน ในช่วงที่มีการระบาดของ ปลาหมอคางดำ และทาง กรมประมง มีมาตรการรับซื้อเพื่อทำลาย จะพบว่า ปลาหมอคางดำ ส่วนใหญ่มีขนาดประมาณ 2 ถึง 3 นิ้ว ซึ่งเป็นขนาดที่ประจวบเหมาะและตรงกับขนาดของปลาที่พบใน ปลากระป๋อง เจ้าปัญหาพอดี สิ่งนี้จึงนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่า รัฐบาลไทยอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาการระบาดของ ปลาหมอคางดำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจมีการแอบปกปิดกระบวนการทำลายปลาในช่วงที่ผ่านมา โดยปล่อยให้มีการลักลอบนำปลาเหล่านี้เข้าสู่โรงงานแปรรูปแทนการกำจัดทิ้ง ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยและสิทธิของผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงด้วยฉลากสินค้าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ขณะเดียวกัน นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร จาก พรรคประชาชน ได้ร่วมแสดงทัศนะและยืนยันว่าจะติดตามตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและเข้มข้นที่สุด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบต่อผู้บริโภค แต่ยังส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย และสร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล จากการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบล่าสุด นายณัฐพงษ์พบข้อมูลที่น่าตกใจว่า แม้จะมีกระแสข่าวว่าบางแบรนด์สินค้าได้ดำเนินการเก็บสินค้าที่มีปัญหาออกจากชั้นวางจำหน่ายแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบตามร้านค้าปลีกทั่วไปในพื้นที่ กลับยังพบสินค้าเหล่านั้นวางขายอยู่ตามปกติ และที่สำคัญคือไม่ได้มีเพียงแค่แบรนด์เดียวที่มีปัญหา แต่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในวงกว้าง ดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จับกุมผู้ที่ลักลอบแปรรูปสัตว์คุ้มครองพิเศษ และสร้างระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า สินค้าที่ระบุบนฉลากและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในกระป๋องเป็นชนิดเดียวกันตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประกา.
