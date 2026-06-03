ข่าวบันเทิง

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ข่าวบันเทิงช่องดิจิทัลรายการข่าว
📆6/3/2026 5:11 PM
📰thaipost
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

ข่าวบันเทิงเกี่ยวกับช่องดิจิทัลที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบและโละรายการข่าวออกยกแผง นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่ของ 'เติ้ล-เฟิร์สวัน' และภาพยนตร์ใหม่ 'ของแขก 2' ที่มี 'มิ้ม-แพมมี่' ร่วมแสดง

เพิ่งเห็นข่าว ช่องดิจิทัล ช่องหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วโละ รายการข่าว ออกยกแผง คิดแล้วก็สะท้อนใจว่า อาชีพผู้ประกาศข่าวแบบเราก็เหมือนเอาชีวิตแขวนไว้บนเส้นด้าย เวลาไม่มีรายการอะไร ก็เอา รายการข่าว อุดไว้ พอครั้นเวลาจะเปลี่ยน ก็พร้อมเอาข่าวออกก่อนเลย ผู้ประกาศข่าวที่พอจะมีชื่อเสียง สะสมบารมีมาพอสมควร ก็ยังขยับขยายไปที่อื่นได้ แต่คนที่ยังสั่งสมประสบการณ์ไม่มาก คาแรคเตอร์ยังไม่ชัด ถ้าไม่ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่อื่น ก็อาจจะหลุดจากระบบไปทำอย่างอื่นเลย 'เติ้ล-เฟิร์สวัน' ส่งซิงเกิลเดบิวต์ เปิดตัวผ่านเพลง 'When it rains' ซิงเกิลใหม่ ที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝน ฤดูที่เต็มไปด้วยความเหงา และความทรงจำ ไม่ใช่แค่สายฝนที่โปรยลงมาจนเปียกปอน แต่ยังชโลมหัวใจของคนที่ยังลืมใครบางคนไม่ได้ โดยค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ชวนทุกคนดำดิ่งลงไปกับความคิดถึงที่ไม่มีวันย้อนกลับผ่าน TLE FIRSTONE 1st Duo Debut Single ในเพลง กลิ่นฝน (When it rains) ของ เติ้ล- มติมันท์ ศรีบุญเรือง และ เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์ ที่จะมาถ่ายทอดเสน่ห์ของความสัมพันธ์ผ่านเคมีที่เป็นธรรมชาติ อบอุ่น และจริงใจ ด้วยคาแรกเตอร์ที่แตกต่างแต่เข้ากันอย่างลงตัว และเมื่อทั้งคู่ได้มาผสานเสียงร้องร่วมกันในซิงเกิลนี้ ก็ยิ่งเติมเต็มความพิเศษของเพลงให้โดดเด่นขึ้น 'มิ้ม-แพมมี่' จาก 'ธี่หยด' และ 'สัปเหร่อ' สู่ความหลอนครั้งใหม่ใน 'ของแขก 2' หลังปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหนังสยองขวัญ 'ของแขก 2' ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก M STUDIO และ Monwichit เผยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ 2 นักแสดงหญิงที่แฟนหนังผีไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี 'มิ้ม-รัตนวดี วงศ์ทอง' จากบท 'แย้ม' ในภาพยนตร์ 'ธี่หยด' และ 'แพมมี่-สุธิดา บัวติก' จากบท 'ผีใบข้าว' ในภาพยนตร์ 'สัปเหร่อ' ที่ครั้งนี้ทั้งคู่กลับมาพร้อมบทบาทใหม่ในเรื่องราวสยองขวัญที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของญินและความลี้ลับแห่งเขาบูโด 'แอร์ พรสวรรค์' ตกใจโดนบุกรุกบ้าน ล่าสุดอีกฝ่ายยกกระเช้ามาขอโทษแล้.

เพิ่งเห็นข่าวช่องดิจิทัลช่องหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนรูปแบบแล้วโละรายการข่าวออกยกแผง คิดแล้วก็สะท้อนใจว่า อาชีพผู้ประกาศข่าวแบบเราก็เหมือนเอาชีวิตแขวนไว้บนเส้นด้าย เวลาไม่มีรายการอะไร ก็เอารายการข่าวอุดไว้ พอครั้นเวลาจะเปลี่ยน ก็พร้อมเอาข่าวออกก่อนเลย ผู้ประกาศข่าวที่พอจะมีชื่อเสียง สะสมบารมีมาพอสมควร ก็ยังขยับขยายไปที่อื่นได้ แต่คนที่ยังสั่งสมประสบการณ์ไม่มาก คาแรคเตอร์ยังไม่ชัด ถ้าไม่ไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่อื่น ก็อาจจะหลุดจากระบบไปทำอย่างอื่นเลย 'เติ้ล-เฟิร์สวัน' ส่งซิงเกิลเดบิวต์ เปิดตัวผ่านเพลง 'When it rains' ซิงเกิลใหม่ที่เข้ากับบรรยากาศหน้าฝน ฤดูที่เต็มไปด้วยความเหงา และความทรงจำ ไม่ใช่แค่สายฝนที่โปรยลงมาจนเปียกปอน แต่ยังชโลมหัวใจของคนที่ยังลืมใครบางคนไม่ได้ โดยค่าย DMD MUSIC (ดีเอ็มดี มิวสิก) ชวนทุกคนดำดิ่งลงไปกับความคิดถึงที่ไม่มีวันย้อนกลับผ่าน TLE FIRSTONE 1st Duo Debut Single ในเพลง กลิ่นฝน (When it rains) ของ เติ้ล- มติมันท์ ศรีบุญเรือง และ เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์ ที่จะมาถ่ายทอดเสน่ห์ของความสัมพันธ์ผ่านเคมีที่เป็นธรรมชาติ อบอุ่น และจริงใจ ด้วยคาแรกเตอร์ที่แตกต่างแต่เข้ากันอย่างลงตัว และเมื่อทั้งคู่ได้มาผสานเสียงร้องร่วมกันในซิงเกิลนี้ ก็ยิ่งเติมเต็มความพิเศษของเพลงให้โดดเด่นขึ้น 'มิ้ม-แพมมี่' จาก 'ธี่หยด' และ 'สัปเหร่อ' สู่ความหลอนครั้งใหม่ใน 'ของแขก 2' หลังปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนหนังสยองขวัญ 'ของแขก 2' ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก M STUDIO และ Monwichit เผยอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ กับการโคจรมาพบกันครั้งแรกของ 2 นักแสดงหญิงที่แฟนหนังผีไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี 'มิ้ม-รัตนวดี วงศ์ทอง' จากบท 'แย้ม' ในภาพยนตร์ 'ธี่หยด' และ 'แพมมี่-สุธิดา บัวติก' จากบท 'ผีใบข้าว' ในภาพยนตร์ 'สัปเหร่อ' ที่ครั้งนี้ทั้งคู่กลับมาพร้อมบทบาทใหม่ในเรื่องราวสยองขวัญที่พาผู้ชมดำดิ่งสู่โลกของญินและความลี้ลับแห่งเขาบูโด 'แอร์ พรสวรรค์' ตกใจโดนบุกรุกบ้าน ล่าสุดอีกฝ่ายยกกระเช้ามาขอโทษแล้

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