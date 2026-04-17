ข่าวสารหลากมิติ: จากอาชญากรรมสู่ชีวิตส่วนตัวและวิทยาศาสตร์

กองทัพภาคที่ 1 ได้ส่งมอบตัวพลทหารผู้ก่อเหตุบังคับข่มขืนเยาวชนหญิงในห้องน้ำสาธารณะ บริเวณถนนข้าวสาร ขณะที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้ไปร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว หลังจากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุได้ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำการดังกล่าวจริง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเตรียมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน 3 ข้อหาหนักที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญา ในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อน ตัว ละคร ในตำนานอย่าง เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง กลับมาเป็นที่กล่าวถึงอีกครั้ง เปาบุ้นจิ้น
ขุนนางผู้ทรงเกียรติแห่งราชวงศ์ซ่ง เป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินด้วยความมั่นคงในคุณธรรม ความเฉลียวฉลาด และความซื่อสัตย์สุจริตอันหาผู้ใดเทียบเทียมได้ การดำรงอยู่ของท่านเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงคุณค่าแห่งความยุติธรรมที่ควรมีในสังคมเสมอมา อีกด้านหนึ่งของชีวิต เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่กำลังเผชิญกับบททดสอบได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างกินใจ 'เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง' อ้น วัย 54 ปี และจิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหาดูใจกันมาเกือบ 7 ปี กำลังเผชิญหน้ากับทางตันของความสัมพันธ์ จากวันที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ กลับค่อย ๆ กลายเป็นความเงียบงัน ความเครียดที่สะสมได้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของอ้น ทำให้เขามีอาการนอนไม่หลับ ความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้นี้ ได้บีบคั้นจิตใจของอ้น นักวาดการ์ตูน ที่ต้องเผชิญกับปัญหางานที่ไม่คืบหน้า และความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะห่างเหินไปทุกที คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เสียงแห่งความเงียบดังก้อง ชวนให้อ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า 'เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า' ในบริบทของการพัฒนาตนเอง 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชา 'ความสุข' ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การเดินทางสู่การเข้าใจตนเองและการค้นพบความสุขนั้น ไม่ง่ายอย่างที่คิด แต่เต็มไปด้วยความท้าทายและบทเรียนที่ต้องค้นหา วงการวิทยาศาสตร์ยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการค้นพบและการถกเถียงทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ในตอนนี้ จะพาผู้ชมไปสำรวจบทบาทสำคัญของไอน์สไตน์ในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รวมถึงการต่อสู้ทางความคิดอันยิ่งใหญ่ระหว่างยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟิสิกส์ เพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดไอน์สไตน์ บิดาผู้ให้กำเนิดทฤษฎีควอนตัมคนหนึ่ง จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและของผู้อื่น บทเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้รับการยอมรับและเข้าถึงใจผู้คนทุกเพศทุกวัย ด้วยเนื้อหาที่กินใจและทำนองที่ไพเราะ เพลงอย่าง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของ ต่าย อรทัย ที่ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูง รวมถึงผลงานเพลงอื่น ๆ ของครูสลา คุณวุฒิ ที่สะท้อนความรู้สึกและเรื่องราวของชีวิตคนไทยได้อย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น 'ดอกจานประหารใจ' โดย มนต์แคน แก่นคูณ, 'ขอแค่รู้ข่าว' โดย เอกราช สุวรรณภูมิ, และ 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' โดย มนต์แคน แก่นคูณ ซึ่งล้วนแต่เป็นบทเพลงที่สะท้อนถึงความงดงามของภาษาและความรู้สึกผ่านบทเพลงลูกทุ่ง ในวงการบันเทิง ละครเรื่อง #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม ด้วยการปรากฏตัวของนักแสดงมากฝีมืออย่าง #ก๊อตจิรายุ ในบทบาท 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบที่ต้องร่วมงานกับ 'นุชนาฏ' ผู้ช่วยเชฟคนใหม่ในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมชื่อดัง การร่วมงานครั้งแรกของก๊อตจิรายุ กับไทยพีบีเอสนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากแฟนๆ ละครที่ตั้งตารอชมการแสดงของเขา เรื่องราวความรักย้อนประวัติศาสตร์ที่ดำเนินไปพร้อมกับการทำงานในครัวของทั้งคู่ จะนำพาผู้ชมไปสู่ประสบการณ์ที่น่าติดตาม เพลงประกอบละคร 'เสน่หา' ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ก็ยิ่งเสริมสร้างบรรยากาศของละครให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ละครเรื่องนี้จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1-2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทางไทยพีบีเอส เรื่องราวความสัมพันธ์ในที่ทำงานกลับเข้มข้นขึ้น เมื่อ 'นุชนาฏ' ไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ 'ปกรณ์' และ 'ซินซิน' จึงรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง เหตุการณ์นี้จะนำไปสู่เรื่องราวใดต่อไป เป็นสิ่งที่ผู้ชมต้องติดตาม ในอีกมุมหนึ่งของชีวิต 'หลิว' กำลังมุ่งมั่นที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตที่ถูกทำลายและพ่อที่จากไป เธอออกตามหา 'ชานนท์' ผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด 'ราเชน' ในความผิดที่เขาได้ก่อไว้ เรื่องราวการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของหลิวจะเป็นอย่างไรต่อไป ในด้านสุขภาพ ข้อมูลในโซเชียลมีเดียได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับผลไม้ไทยยอดนิยมอย่าง มะเฟือง, กล้วย, ทุเรียน, มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต รายการ #คนสู้โรค จะพาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ และให้คำแนะนำว่าผู้ป่วยโรคไตควรเลือกรับประทานผลไม้อะไรได้บ้าง เพื่อสุขภาพที่ดี การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภค รายการสารคดี #เธอเขาเราใคร ทางไทยพีบีเอส เป็นอีกหนึ่งรายการที่นำเสนอเรื่องราวอันน่าสนใจเกี่ยวกับการค้นหาต้นกำเนิดของคนไทย รายการนี้จะพาผู้ชมออกเดินทางไปทั่วประเทศ เพื่อสำรวจและถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงการศึกษาในระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่หลักฐานใหม่ที่ช่วยตอบคำถามสำคัญว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' สารคดีนี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น. ทางไทยพีบีเอ
