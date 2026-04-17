ข่าวเด่นประจำวัน: สันติภาพตะวันออกกลาง, ความรักที่สั่นคลอน, วิทยาศาสตร์ควอนตัม, และเรื่องราวชีวิตที่น่าติดตาม

ข่าวตะวันออกกลางอิสราเอลเลบานอน
📆4/17/2026 12:53 AM
📰ThaiPBS
สรุปข่าวสารหลากหลายมิติ ทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เริ่มมีสัญญาณบวก, ปัญหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน, การสำรวจโลกวิทยาศาสตร์ควอนตัม, ละครย้อนประวัติศาสตร์, และข้อควรระวังเกี่ยวกับผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มส่งสัญญาณเชิงบวก โดยล่าสุด อิสราเอล และ เลบานอน ซึ่งเป็นอีกสมรภูมิที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับความขัดแย้งกับอิหร่าน ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา 10 วัน โดยมีผลบังคับใช้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา ในอีกด้านหนึ่ง เรื่องราวของความรักที่ยาวนานกำลังเผชิญกับคำถามที่ทำให้ยากจะหลับลง ‘คืนนี้จึงยากเกินจะหลับลง’ เป็นความรู้สึกของอ้น วัย 54 ปี และ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ เริ่มค่อยๆ จางหายไป

แทนที่ด้วยความเงียบงันและความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อการนอนของอ้น ในขณะเดียวกัน ‘ฝ้าย’ อดีตนักจิตบำบัด ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง แต่ภารกิจนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิด ไอน์สไตน์ มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของฟิสิกส์ควอนตัม ในรายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ตอนนี้ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ชั้นนำ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดไอน์สไตน์ ผู้เป็นบิดาแห่งควอนตัมคนหนึ่ง จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน กำลังเผชิญกับอาการนอนไม่หลับหลายคืนติดต่อกันจากความกังวลที่อธิบายไม่ได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะหยุดชะงัก และความสัมพันธ์กับ จิระ แฟนหนุ่ม ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มมีความเงียบที่สัมผัสได้ชัดเจน คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะปกติ กลายเป็นคืนที่ความเงียบกลับดังที่สุด และบังคับให้อ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามที่ว่า “เรายังรักกันอยู่…แบบเดิมอยู่หรือเปล่า” เพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ของ ต่าย อรทัย ซึ่งประพันธ์คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ และเรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว รวมถึงเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย เวียง นฤมล เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสาน ที่เดิมทีเป็นที่นิยมเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจคนไทยจากปลายปากกาของครูสลา ทำให้เพลงนี้โด่งดังในวงกว้าง เพลง 'ดอกจานประหารใจ' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ ประพันธ์คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม ในปี พ.ศ. 2549 และเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย ตัส ชนะชัย เพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ ประพันธ์คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว ในปี พ.ศ. 2546 และเวอร์ชันคัฟเวอร์โดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลง 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ ประพันธ์คำร้อง/ทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง ในปี พ.ศ. 2559 ในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี นุชนาฏ ได้เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมชื่อดัง เธอต้องทำงานร่วมกับหัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบอย่าง ปกรณ์ ซึ่งเป็นคนไทยเช่นกัน แต่กลับมีความเข้มงวดอย่างไม่น่าเชื่อ บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรกนี้ แฟนๆ เตรียมตัวกรี๊ดกับการปรากฏตัวของ ‘ปกรณ์’ ที่หล่อเหลา เตรียมพบกันในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ที่จะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 1-2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 เพลง 'เสน่หา' ซึ่งเป็นเพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี' ประพันธ์คำร้องโดย มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียงโดย ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ได้ทาง Website: www.thaipbs.or.th/Live, Facebook: @ThaiPBS รวมถึงชมย้อนหลังทาง Website: www.VIPA.me และ Application VIPA เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อ นุชนาฏ ไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ ปกรณ์ และ ซินซิน จึงรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง ในอีกมุมหนึ่ง หลิว ต้องการทวงความยุติธรรมกลับคืนสู่ชีวิตที่พังทลายและบิดาผู้ล่วงลับ เธอจึงออกตามหา ชานนท์ ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อดำเนินคดีกับราเชนในความผิดที่เขาก่อขึ้น มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าผลไม้ไทยยอดนิยม เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ อาจกลายเป็นยาพิษสำหรับผู้ป่วยโรคไต และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ และหากเป็นจริง ผู้ป่วยโรคไตยังสามารถบริโภคผลไม้อะไรได้บ้าง ต้องมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนไปด้วยกัน สามารถชมรายการ 'คนสู้โรค' ย้อนหลังได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' จะพาไปสำรวจเรื่องราวของคนไทยในแผ่นดินไทย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อค้นหาหลักฐานใหม่ในการตอบคำถามที่ว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' รายการนี้จะออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส โดยมีเป้าหมายในการสรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากทุกภูมิภาค

