ข่าวรอบด้าน: ชีวิตคู่ ปัญหาความสุข ฟิสิกส์ควอนตัม ละครใหม่ และประเด็นสุขภาพ

สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์: เรื่องราวความสัมพันธ์, ปัญหาความสุข, การต่อสู้ทางความคิดในวงการฟิสิกส์, การเปิดตัวละครใหม่, และประเด็นสุขภาพที่น่าสนใจ
เปาบุ้นจิ้น เจ้าเมืองไคฟง ผู้มั่นคงในความยุติธรรม เป็นขุนนางในสมัยราชวงศ์ซ่ง ผู้มีความเฉลียวฉลาดและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่เลื่องลือไปทั่วแผ่นดิน\เมื่อความรักที่ยาวนานเริ่มตั้งคำถาม อ้น วัย 54 ปี กับ จิระ แฟนหนุ่มวัย 55 ปี ที่คบกันมาเกือบ 7 ปี เริ่มเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่ ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและ ความสุข กลับค่อยๆ เงียบลง ความเครียดสะสมทำให้อ้นเริ่มนอนไม่หลับ ปัญหาในชีวิตส่วนตัวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของ ความสัมพันธ์ ระยะยาว ที่ต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆ
ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ ฝ้าย อดีตนักจิตบำบัดที่ได้รับเชิญให้มาเป็นอาจารย์สอนวิชาความสุข แต่การนำเสนอความสุขให้ผู้อื่นกลับไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด พบกับประเด็นที่น่าสนใจมากมาย ทั้งอาการแพนิค วิธีรับมือกับความเครียด ปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อโรงแรมในเชียงใหม่ และเรื่องราวของกระเบื้องดินเผาบ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา\ในขณะเดียวกัน รายการ #Eureka ท่องโลกวิทยาการ จะพาไปสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ชื่อดัง ไอน์สไตน์ กับการตั้งคำถามต่อทฤษฎีควอนตัม ซึ่งเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของฟิสิกส์ยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของ อ้น นักวาดการ์ตูน ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์กับจิระที่เริ่มสั่นคลอน และเรื่องราวเพลงลูกทุ่งอีสานที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากปลายปากกาของครูสลา คุณวุฒิ รวมถึงการเปิดตัวละครใหม่ #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ที่นำแสดงโดย ก๊อต จิรายุ และเรื่องราวของนุชนาฏที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในชีวิตการทำงาน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องผลไม้สำหรับผู้ป่วยโรคไต และสารคดี เธอ เขา เรา ใคร ที่จะพาสำรวจคนไทยในแผ่นดิน ผ่านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพันธุกรร
